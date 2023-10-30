أعلنت شركة فينيكس فاينانس بارتنرز، وهي شركة متخصصة في الاستشارات المالية الاستراتيجية الرائدة، وشركة أموال لخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تُعد واحدة من أبرز المؤسسات المصدرة والمعالجة والمستحصلة لبطاقات فيزا وماستركارد، عن توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية. ويمثل هذا الاتفاق البارز الذي وقع من قبل السيد حسين القرغولي الشريك الإداري في فينكس وغيث بيايضة الرئيس التنفيذي لشركة اموال بداية شراكة استراتيجية راسخة في قطاع الدفع الإلكتروني الناشئ في العراق.

تُعرف فينيكس بخدماتها المختصة في مجال الاستشارات المصرفية والتكنولوجية، وتقدم تجربة غنية في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز معايير الامتثال وتمكين التحول الرقمي لتحقيق منافع اقتصادية.

وتأسست اموال في عام 2008 وهي لاعب ديناميكي في مجال حلول الدفع الآمنة، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إصدار البطاقات، واستضافة البيانات، ومعالجة الدفع، ووسائل الدفع البديلة، والتجارة الإكترونية، والاستحصال في نقاط البيع، وتشغيل أجهزة الصراف الآلي وإدارتها، وخدمات قيمة مضافة وفقا لمعايير أمان البيانات .PCI

أشار حسين قراغولي الشريك الإداري في فينيكس، إلى أن "التعاون بين فينيكس فاينانس واموال سيقود مبادرات تحولية، بما في ذلك برنامج تعزيز االمتثال 7K الابتكاري لفينيكس وعمليات التسجيل الرقمي وحلول تحويل الأموال عبر الحدود. تم تصميم هذه المبادرات للاستفادة من القوى المشتركة لكلتا الشركتين لتعزيز الابتكار وتعزيز الشمول المالي في العراق".

وقال غيث بيايضة الرئيس التنفيذي لشركة اموال: "نحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى مستقبل واعد. اذ يقترب تعاوننا من تحديد معاييراً جديدة في القطاع المالي في العراق، مما سيفتح فرصا ستعود بالفائدة على المؤسسات المالية والتجار والشركات.

ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى استكشاف إمكانيات هذه الشراكة الاستراتيجية، ونعد بالنجاح المستدام والنمو المشترك".

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