أطلقت فينستريت المنصة المنظمة لتداول الأوراق المالية مع منظومة شاملة ومتكاملة للأوراق المالية الخاصة خلال احتفالية قرع الجرس التي أقيمت على هامش أسبوع أبوظبي المالي

البنية التحتية للأسواق المالية تضم منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية ومنصة الإيداع المركزي للأوراق المالية ومنصة التمويل الخاص، وتوفر خدمات التداول والإيداع للأوراق المالية الرقمية

بعد الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، باشرت الكيانات المرخصة التابعة لشركة فينستريت عملها، وبدأت باستقبال الطلبات لتمكين المستثمرين المحترفين من فتح حسابات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت فينستريت المحدودة، التابعة لشركة روريكس القابضة وهي إحدى الشركات ضمن محفظة "الشركة العالمية القابضة"، رسمياً الكيانات المرخصة التابعة لها لتشغيل البنية التحتية الأولى من نوعها للأسواق المالية الدولية لتداول الأوراق المالية، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الحدث المالي الرائد الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM). وتأتي هذه الخطوة بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، حيث بدأ استقبال طلبات المستثمرين المؤسسيين بدءاً من اليوم للتسجيل والانضمام إلى منصة السوق المنظمة لتداول الأوراق المالية.

وتقدم فينستريت من خلال الكيانات الثلاثة المرخصة التابعة لها وهي فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة وفينستريت كابيتال المحدودة وفينستريت لخدمات المقاصة والتسوية العالمية المحدودة، محفظة شاملة ومتكاملة من الخدمات، بما في ذلك منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية ومنصة الإيداع المركزي للأوراق المالية ومنصة التسويات الرقمية ومنصة التمويل الخاص. وأُزيح الستار عن هذه الحلول خلال احتفالية قرع الجرس التي أقيمت على هامش أسبوع أبوظبي المالي، ومن المرتقب أن تساهم في تعزيز ربط الأسواق الرئيسية والثانوية، مما يسهل الوصول إلى الأوراق المالية الرقمية الخاصة. وستدعم المنصة الجديدة مساهمي الشركات الخاصة بخيارات سيولة أفضل، بجانب تسهيل التداول المباشر في السوق، وإتاحة فرص استثمارية بديلة مصممة خصيصاً للمستثمرين المحترفين.

وتتخذ فينستريت المحدودة والكيانات المرخصة التابعة لها من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها حيث تستفيد من إطاره التنظيمي العالمي المتقدم وموقعه الاستراتيجي لتعزيز جهود الابتكار المالي، ودعم الجهات المصدرة والمستثمرين في الوصول بسهولة تامة إلى الأسواق الخاصة الأساسية والثانوية، مما يفتح آفاقاً جديدة وواعدة للنمو.

وبهذه المناسبة، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يشكل إطلاق فنستريت خلال أسبوع أبوظبي المالي شهادة على التزام أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ بدفع جهود الابتكار وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية. كما تعكس هذه المبادرة رسالتنا الشاملة الرامية إلى استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية، والمساهمة في تعزيز تطوّر أسواق رأس المال العالمية".

بدوره، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يأتي إطلاق فينستريت تماشياً مع هدفنا الرئيسي بتعزيز التنوع الاقتصادي في أبوظبي، ومن شأنه دفع مسيرة تقدم الإمارة نحو تحقيق أهدافها وتطلعات رؤيتها الاقتصادية 2030. وتعزز هذه البنية التحتية مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية إلى جانب توفير فرص جديدة وواعدة لتمكين ودعم الجهات المصدرة والمستثمرين".

وتلتزم فينستريت بتسريع جهود استثمار رأس المال من خلال توفير بيئة قائمة على ركائز الابتكار والشفافية والأمان. ومن خلال دمج أسواق الأوراق المالية، ستربط هذه المنصة الدولية الأسواق العالمية بالمنظومة المالية القوية في أبوظبي، بما يسهم في بناء سوق عالمية رائدة.

وقالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت: "نوفر للمرة الأولى على الإطلاق بنية تحتية عالمية منظمة بالكامل بحيث تتيح للمستثمرين والجهات المصدرة تداول الأوراق المالية، وتعالج الفجوة بين الأسواق العامة والخاصة. ويؤكد إطلاق المنصة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي دعم فينستريت لرؤية أبوظبي لتحقيق الريادة في السوق المالية. واستناداً إلى بنيتنا التحتية الشاملة، ستعمل فينستريت على دمج أسواق الأوراق المالية، بما يعزز إمكانية الوصول إلى السيولة وفرص الاستثمار الواعدة عبر كافة أنواع الأصول".

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نبذة عن فينستريت المحدودة:

فينستريت المحدودة هي شركة تابعة لشركة روريكس القابضة وهي إحدى شركات الشركة العالمية القابضة وكذلك شركة سيريوس العالمية القابضة. فينستريت المحدودة هي شركة قابضة يقع مقرها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ولديها محفظة مؤلفة من ثلاث كيانات مالية مرخصة تسعى لإنشاء بنية تحتية شاملة للسوق المالية، وهي:

" فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة" وهي مرخصة لإدارة منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية

فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة" وهي مرخصة لإدارة منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية "فينستريت لخدمات المقاصة والتسوية العالمية المحدودة" وهي مرخصة لتقديم خدمات التسوية الرقمية والإيداع المركزي للأوراق المالية

"فينستريت كابيتال المحدودة" وهي مرخصة لإدارة منصة تمويل خاصة وصندوق استثمار جماعي، وترتيب الإيداع، وذلك يخضع للحصول على الموافقة التنظيمية الرسمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية.

www.finstreet.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 892.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

نبذة عن روريكس القابضة

تختص شركة روريكس القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة/ سيريوس العالمية القابضة، في إحداث التحول عبر قطاعات التمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع والتأمين التجاري، حيث تأسست الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط التجارة العالمية وتعزيز التدفقات الاستثمارية عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة والحلول الشاملة لمساعدة الشركات بمختلف أحجامها على التطور والازدهار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والوصول إلى الأسواق العالمية.

www.rorix.com

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة سيريوس العالمية القابضة، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتتميز بموقعها الرائد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تتميز سيريوس العالمية القابضة برؤيتها لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لآفاق مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في تشكيل قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

www.siriusholding.com

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