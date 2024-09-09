تمثّل مجموعة الكيانات التابعة لشركة " فينستريت" أول بنية تحتية لمنصة منظّمة تركز على السوق العالمي لتقديم منظومة رقمية متكاملة للمستثمرين المحترفين، وتوفير حلول فعّالة تشمل كامل سلسلة القيمة لتواكب تحول أسواق رأس المال سريعًا نحو البنية التحتية التي تعمل رقميًا بالكامل.

فينستريت" أول بنية تحتية لمنصة منظّمة تركز على السوق العالمي لتقديم منظومة رقمية متكاملة للمستثمرين المحترفين، وتوفير حلول فعّالة تشمل كامل سلسلة القيمة لتواكب تحول أسواق رأس المال سريعًا نحو البنية التحتية التي تعمل رقميًا بالكامل. حصلت الكيانات الثلاث التابعة لشركة " فينستريت" على تراخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي لإطلاق منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، ومنصة للتسويات رقمية، وخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومنصة التمويل الخاص، وصندوق الاستثمار الجماعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات إعداد الصفقات الاستثمارية، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وخدمات "الحافظ الأمين" والتي ستخضع جميعها للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها.

فينستريت" على تراخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي لإطلاق منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، ومنصة للتسويات رقمية، وخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومنصة التمويل الخاص، وصندوق الاستثمار الجماعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات إعداد الصفقات الاستثمارية، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وخدمات "الحافظ الأمين" والتي ستخضع جميعها للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها. مستفيدة من قدراتها كمنصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، ستوفر شركة "فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة" للعملاء المحترفين في سوق الأوراق المالية، منصة تداول للسوق الثانوية ضمن منصتها الأساسية العاملة في أسواق أوراق مالية أخرى.

تم تأسيس "فينستريت" في "مختبر أكسفورد سعيد المالي" التابعة لجامعة أكسفورد ، ومن المقرر إطلاقها بدعم من فريق تنفيذي رفيع المستوى من أسواق الأوراق المالية ومؤسسات مالية عالمية رائدة.

تهدف الاستراتيجية المستقبلية "لفينستريت" إلى التوسع ضمن مجموعة كاملة من الأصول، من بينها السلع، وذلك بعد الإعلان الأخير لـ "الشركة الدولية القابضة" عن "روريكس القابضة"، والذي يتماشى مع استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدرات التمويل العالمي وتسهيل الأنشطة التجارية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "فينستريت"، التابعة لشركة "روريكس القابضة"، عن حصولها على ثمانية تراخيص لكياناتها الفرعية لإطلاق أول منصة رقمية متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية،وخدمات (الإيداع المركزي للأوراق المالية) منصة التمويل الخاصة ضمن منظومة شاملة وموحدة. ومن شأن هذه الشركة التي تمثّل بنية تحتية شاملة للتداول والمدعومة بمجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة المساندة، أن تصبح الأولى من نوعها التي تنشط عبر الأسواق المالية العالمية إنطلاقًا من سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي). مستفيدة من التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي تحت تنظيم وإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ستوفر "فينستريت" منصة تداول رقمية تتقدم نحو مستقبل أسواق رأس المال بما تتمتع به من قدرات تستجيب للفرص التي توفرها التقنيات الجديدة.

وستكون الكيانات الثلاث التابعة لـ "فينستريت" أول بنية تحتية منظمة لسوق عالمي، تقدم منظومة شاملة ومتكاملة وخدمات هجينة تجمع بين التقليدي وتلك المدعومة بتقنية "البلوك تشين" للمستثمرين والجهات المُصدرة، بما يشمل دورة الأصول المالية بالكامل، ومن بينها المنشأ والإصدار والتداول والتسوية والحفظ.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة روريكس القابضة: "يأتي إطلاق "فينستريت" اليوم، ومنحها ترخيص تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني التقدم التقني وتمكين شمول التجارة العالمية. وأنا على يقين من أن منصة التبادل التجاري الرقمية "فينستريت"، ستوفر للأسواق نهجًا شاملًا نحو التجارة الدولية وتجلب معيارًا جديدًا لأسواق رأس المال على نطاق عالمي."

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تُجسّد المبادرة الرائدة لمنصة "فينستريت" التزام أبوظبي العالمي الراسخ بدفع جهود الابتكار وإعادة صياغة مستقبل التمويل العالمي. ومن خلال إنشاء أول سوق رقمي منظم لتداول الأوراق المالية العامة والخاصة ضمن نطاقنا، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة أبوظبي، كمركز مالي عالمي رائد. كما لا يعزز هذا الإطلاق رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في وضع أبوظبي في قلب معادلة التمويل العالمي وحسب، بل يدفع أيضًا نمو اقتصادنا وارتباطنا بالسوق العالمية."

وقال آجيه هانز راج بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة " سيريوس العالمية القابضة " والمدير الإداري لشركة "فينستريت": " من خلال هذه المبادرة نواصل مهمتها لتنويع أجندة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ستوفر "فينستريت" الأساس لبنية تحتية جديدة ومبتكرة ستتيح للمتعاملين مع الأسواق المالية العالمية، تحقيق طموحاتهم في جمع رؤوس الأموال والمساهمة في قصة نمو والازدهار التي تسطّرها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها."

كما قالت سونيدي باسان، الرئيس التنفيذي لشركة "فينستريت" المحدودة: "من خلال تسخير قدرات البنية التحتية المبتكرة والمعرفة العميقة بالسوق التي تتمتع بها شركة "فينستريت"، سنتمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار والتداول للمُصدرين والمستثمرين داخل المنطقة وخارجها."

لمزيد من المعلومات عن فينستريت، يرجى زيارة www.finstreet.ae

نبذة عن فينستريت المحدودة:

فينستريت المحدودة هي شركة تابعة لشركة "روريكس القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (IHC) وكذلك شركة " سيريوس العالمية القابضة " . فينستريت المحدودة هي شركة قابضة مقرها في سوق أبوظبي العالمي، مع محفظة تضم ثلاث كيانات مالية خاضعة للتنظيم والتي تعمل على إنشاء بنية تحتية شاملة للسوق المالية وهي:

"أسواق فينستريت العالمية المحدودة"، وتدير منصة متعدد الأطراف لتداول الأوراق المالية

"فينستريت لخدمات المقاصة والتسوية العالمية المحدودة"، وتقدم خدمات التسوية الرقمية والإيداع المركزي للأوراق المالية.

"فينستريت كابيتال المحدودة " والتي تدير منصة تمويل خاصة وصندوق استثمار جماعي وتقدم خدمات إعداد الصفقات الاستثمارية وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان وخدمات "الحافظ الأمين".

www.finstreet.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

نبذة عن روريكس القابضة

تكرس روريكس القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة / سيريوس العالمية القابضة، جهودها لإحداث تغييرات جذرية في قطاعات التمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع والتأمين التجاري، حيث تأسست الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط التجارة العالمية وتعزيز التدفقات الاستثمارية عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة والحلول الشاملة لمساعدة الشركات بمختلف أحجامها على التطور والازدهار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والوصول إلى الأسواق العالمية.

www.rorix.com

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، ، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها ، وتُع في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

www.siriusholding.com

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