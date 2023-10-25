المنامة -البحرين: وقعت شركة فينتك روبوز، ومقرها مملكة البحرين وتعمل على تقديم الحلول الرقمية للادخار والاستثمار وتنظم المؤتمرات المالية للأسواق العربية، شراكة لدعم مشاريع الثقافة المالية والإدخار عالميا مع منظمة أفلاطون الدولية وهي منظمة غير حكومية (NGO) ومقرها هولندا.

تم توقيع هذه الشراكة والإعلان عنها خلال إفتتاح المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية الذي عقد في القاهرة مؤخرا، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، السيد إبراهيم خليل إبراهيم، ومديرة برنامج أفلاطون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة مزنة أبوميري.

وبموجب هذه الشراكة سيعمل الطرفان بشكل وثيق ومشترك على ترويج وإدخال برامج ومشاريع الثقافة المالية، وتعزيز المناهج والمواد التدريبية، وإجراء البحوث والدراسات الاستقصائية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة للإدخار والثقافة المالية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة مزنة أبوميري قائلة أنه يسعدنا أن نرى شراكات متنامية في التعامل مع المؤسسات ذات العلاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالتثقيف المالي ومنتجات نشر الثقافة المالية، وسنعمل معًا لرفع مستويات الثقافة المالية والتعليم المالي في المنطقة قدر الإمكان، مشيرة أنه ليس هناك شك في أن الشمول المالي يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين المجتمعات في هذا العالم المترابط.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز إن الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقرون عمومًا إلى ثقافة الادخار أو مهارات المالية الشخصية التي تبني المرونة المالية طويلة المدى.

وقال السيد إبراهيم: "إن الأمر برمته يتلخص في المستوى المنخفض للغاية من المعرفة المالية في المنطقة"، مضيفاً أن صعوبات تكلفة المعيشة التي تواجهها مناطق عديدة من العالم قد أكدت على أهمية الثقافة المالية، خاصة مع إتساع الفجوة بين البلدان التي تتمتع بالمرونة المالية والبلدان الهشة ماليا".

وذكر أنه أصبح من المسلم به الآن أن ضعف المهارات المالية قد ترك العديد من الأسر غير مستعدة لمواجهة الأزمات وعواقبها.

أفلاطون الدولية هي منظمة عالمية ملتزمة بتمكين الشباب من خلال التعليم الاجتماعي والمالي، مع التركيز على التعلم الاجتماعي والعاطفي، وريادة الأعمال، ومحو الأمية المالية.

تتألف برامج أفلاطون من مناهج أفلاطون وأفلاطين وأفلايوث، ويتم تنفيذها حاليًا في 116 دولة من خلال أكثر من 300 منظمة شريكة. تعمل أفلاطون مع المنظمات غير الربحية ووكالات الأمم المتحدة والحكومات والبنوك المركزية والعديد من أصحاب العلاقة في جميع أنحاء العالم لتمكين الأطفال والشباب من خلال التعليم المالي والاجتماعي.

بحلول عام 2022، وصلت منظمة أفلاطون الدولية إلى 29.5 مليون طفل وشاب من خلال دمج التعليم المالي والاجتماعي في المناهج الوطنية لمختلف البلدان، وتم الوصول إلى 3.8 مليون طفل من خلال شبكة الشركاء.

أما فينتك روبوز، فهي شركة مقرها مملكة البحرين وتركز على رقمنة الأدوات والعمليات الخاصة بالادخار والاستثمارات والمعاشات التقاعدية. وتعمل الشركة لتصبح المزود الأول للحلول الرقمية للإدخار والإستثمار طويل المدى، سواء للعملاء الأفراد (إدارة الثروات والمستشار المالي الآلي) بالإضافة إلى خطط إدخار الموظفين (Thrift Plans). كما أنها تملك وتنظم مؤتمرات مالية سنوية منتظمة تعمل على تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

#بياناتشركات

- انتهى -