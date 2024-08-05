المنامة - البحرين: تعمل شركة فينتك روبوز، وهي شركة بحرينية لتقديم حلول الادخار والاستثمار الرقمية ذات العلامة البيضاء ولتنظيم المؤتمرات المالية الرائدة في الدول العربية، بصدد توسيع أعمالها وإعادة صياغة العلامة التجارية لمجموعتها.

وأوضح السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "مياموني" فيما يتعلق بإسم فينتك روبوز أن "فينتك" كما هو واضح تتعلق بالتكنولوجيا المالية ، و "روبوز" تدور حول المستشار المالي الآلي "Robo Adviser"، وهي منصات الاستثمار الرقمية المبتكرة التي شهدها العالم خلال السنوات الثماني الماضية تقريبا. "لقد كان اختيار إسم الشركة قبل خمس سنوات مبنيا على ملائمته للقطاعات التي نتعامل معها في مجال إدارة الأصول وإدارة الثروات والإدخار التقاعدي، للدلالة على الحل "الرقمي" مقابل "التقليدي".

وذكر أنه منذ اليوم الأول، كنا ندرك أن فينتك روبوز كان اسمًا مؤقتًا لشيء سيصبح أكبر بكثير، نظرًا لإنتشار أنشطة الشركة والطاقة الجديدة التي تبثها في الصناعة المالية لأسواق المنطقة.

واشار السيد إبراهيم أنه مع النمو السريع لأنشطتنا، بدأ الاسم يصبح أقل ملائمة كاسم تجاري ندير بموجبه مؤتمرات إقليمية حول موضوعات واسعة مثل الثقافة المالية والشمول المالي، والأعمال الاكتوارية، وصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإدارة الثروات، والتأمين الصحي وغيرها. ومن هنا كانت الحاجة إلى اسم أكثر ملائمة وشمولاً يتجانس مع كل ما تقوم به شركة فينتك روبوز.

وقد قاد فريق التسويق بالشركة عملية عصف ذهني وتحليل لكل ما نقوم به، وكل ما نخطط للقيام به على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وكان الاستنتاج هو أن: كل ما نقوم به هو من أجل العالم العربي، أو جغرافيا يعنى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). وكل ما نقوم به الآن أو في المستقبل هو من أجل الصناعة المالية، أو بعبارة أخرى، يتعلق بالمال والشؤون المالية. كنا نبحث عن اسم مبتكر وملهم ويعكس تلك الأنشطة ليصبح مظلة لجميع الأعمال التجارية لشركة فينتك روبوز.

وقال السيد إبراهيم أننا قد سررنا للغاية لتوصل موظفينا بالإجماع إلى هذا المزيج: مينا + موني. وعليه تم اختيار هذا الاسم بصورته النهائية: ميناموني MenaMoney.

ثلاثة أنشطة تخصصية وعلامات تجارية

ويشرح السيد إبراهيم أننا لم نغير اسم الشركة من أجل التغيير فحسب، بل من أجل هيكلة قدراتنا ومنتجاتنا التجارية بشكل أفضل، مبينا أن هذا التوجه قد أتاح لنا فرصًا هائلة لتنظيم أنفسنا والإمكانات التي يمكننا تقديمها لزبائننا وأسواقنا بشكل أكثر تنافسية.

من الشركة الأم ميناموني، تولدت ثلاثة خطوط أعمال أوعلامات تجارية فرعية، وهي: ميناموني تكنولوجي، وميناموني فورامز، وميناموني أكاديمي.

ميناموني تكنولوجي

هذا هو شغفنا الأصلي والمتنامي الذي يدور حول رقمنة منتجات وعمليات الإدخار والإستثمار طويل الأجل ونقلها إلى آفاق جديدة في الأسواق العربية.

ميناموني تكنولوجي هي مزود فريد من نوعه للحلول الرقمية ذات العلامة البيضاء لمنتجات الإدخار والاستثمار للبنوك وشركات إدارة الإستثمار وإدارة الثروات وشركات التأمين على الحياة التي تسعى إلى تعزيز توزيع منتجاتها وتعظيم أصولها المدارة.

ميناموني فورامز

تنظم هذه الشركة وتمتلك عددًا من المؤتمرات المتخصصة للقطاعين المالي والحكومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تقدم أيضًا خدمات إدارة الفعاليات الاحترافية والدعم اللوجستي للشركات والمؤسسات التي تبحث عن المساعدة في تنظيم فعالياتهم التجارية والتسويقية.

ميناموني أكاديمي

تقدم ميناموني أكاديمي دورات تدريبية مالية تخصصية (غير متوفرة عادة في المعاهد الإقليمية) للتنفيذيين والإختصاصيين من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء البارزين ذوي الاعتماد العالي والمناصب القيادية في كل مجال لتوفير التدريب لعملائنا من المؤسسات.

حول مياموني: www.menamoney.org

تنتج وتمتلك ميناموني مجموعة متميزة من المؤتمرات المالية المتخصصة والدورات التدريبية التي تشتد الحاجة إليها في الصناعة المالية والمصرفية والتأمينية وقطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

تعد ميناموني أيضًا مزودًا فريدًا للحلول الرقمية ذات العلامة البيضاء للإدخار والاستثمار للبنوك ومديري الثروات وشركات التأمين على الحياة التي تسعى إلى تعزيز توزيع منتجاتها وأصول الأصول الخاضعة لها.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: إبراهيم خليل إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي؛ البريد الإلكتروني: ebrahim@menamoney.org

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