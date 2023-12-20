المنامة- البحرين: أعلنت شركة فينتك روبوز، الشركة البحرينية الرائدة في الحلول الرقمية للإدخار والإستثمار، عن تنظيم ورشة عمل إقليمية للمؤسسات المالية والإستثمارية حول "المستشار المالي الآلي والإستثمار القائم على الأهداف المالية"، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى إعادة تشكيل طرح وتشغيل منتجات الإدخار والإستثمار طويلة الأجل لزبائن التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعد هذا الحدث فريد من نوعه، وسوف يعقد في 27 فبراير 2024 في فندق هيلتون الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو مصمم خصيصًا للرؤساء التنفيذيين، وكبار مدراء الاستثمار، وكبار مدراء أعمال التجزئة في البنوك، ومدراء توزيع المنتجات، ومدراء إدارة الثروات في البنوك الخاصة وبنوك التجزئة وشركات إدارة الأصول المالية وشركات التأمين على الحياة.

تهدف ورشة العمل إلى إظهار إمكانات "المستشار المالي الآلي Robo Advisor" والاستثمار القائم على الأهداف المالية للعملاء "goal-based investing" في تحفيز وخلق نمو طويل المدى للأصول المالية المدارة (AuM) للمؤسسات المالية من عملاء الادخار والاستثمار، سواء من الأفراد أو الشركات.

وذكر السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز "إننا نعيش بالفعل حياة رقمية شبه كاملة وأنماط حياة رقمية حيث أصبحت أعمال الشركات والمؤسسات عبر الهاتف النقال ورقمية أولا، وبذلك أصبحت حاجة المؤسسات المالية التي تقديم الحلول الرقمية مثل المستشار المالي الآلي ذي الخدمات الشخصية والتفاعلية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

واضاف قائلا أنه مع استمرار ارتفاع التكلفة التشغيلية لخدمات إدارة الثروات التقليدية وتقادم الخدمات الشخصية المبنية على الحضور الشخصي في إسلوب حياة المجتمع، فإن إطلاق "المستشار المالي الآلي" للبنوك الخاصة ومديري الأصول لم يعد مجرد خيار، بل إنه السبيل الوحيد للبقاء ومواكبة مستقبل الخدمات المالية.

وسوف يشارك المسؤولون التنفيذيون الذين يحضرون ورشة العمل في أربع جلسات عمل تفاعلية، تشمل "ديناميكيات بيع منتجات الإدخار وتغيير العادات المالية للأفراد"، و"استراتيجيات جذب العملاء الأثرياء في العصر الرقمي"، و"خيارات تصميم المنتج وخبرات تجارب العملاء"، و"مشاهدة عرض حي وكامل للمستشار المالي الآلي مع رحلات العملاء".

توفر فينتك روبوز منصة تقنية معيارية قابلة للتطوير موجهة أساسا للحصول على أفضل التجارب الرقمية (UX) في فئتها، والتي تشمل الإدخار والإستثمار وإدارة الثروات. تم تصميم هذه التقنية منذ اليوم الأول كحل ذو علامة بيضاء (white-label)، وتتكامل بسلاسة مع الأنظمة والأدوات المعتمدة.

وأشار السيد إبراهيم إلى أن تجربة المستخدم الاستثنائية في تطبيقات "فينتك روبوز" تعكس ريادتها التي لا مثيل لها في مجال الادخار والإستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساعد التطبيق العملاء على تخطيط وتحقيق مستقبلهم المالي، وإصلاح أوضاعهم المالية، وإجراء المعاملات والطلبات بسهولة، ومتابعة تقدمهم نحو أهدافهم المالية باستخدام مؤشرات جميلة قائمة على المعلوماتية، وتمكينهم من التحكم بشكل أفضل في اقتصاداتهم الشخصية.

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