المنامة - البحرين: تعلن فينتك روبوز، الرائدة في مجال التحول الرقمي لمنتجات الادخار والإستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مبادرة رائدة لتنظيم "ورشة عمل إقليمية حول خطة الإدخار التقاعدي للموظفين وعرض للحلول الرقمية" للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

المبادرة الأولى من نوعها في الأسواق العربية، والمصممة حصريًا للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا ورؤساء إدارة الثروات ورؤساء إدارة الأصول في البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين على الحياة، توفر للمشاركين منصة خبراء لمناقشة الفرص التجارية لتدشين خطة الإدخار (Thrift Plan) وحجم الطلب / الإيرادات المحتملة في السوق وترتيبات تصميم المنتج والعمليات التشغيلية والحلول الرقمية في هذا القطاع.

يتم تنظيم هذه الورشة في 26 فبراير 2024 في فندق هيلتون بالرياض، المملكة العربية السعودية، ويمثل الحدث خطوة هامة وإبداعية في خلق الوعي المؤسسي والاهتمام التجاري بين المؤسسات المالية المرخصة في إطلاق خطة الإدخار التقاعدي (منتجات إدخار الموظفين)، حيث تتيح هذه المنتجات للمزودين الماليين فرصة غير مسبوقة لتنمية الأصول المالية التي يديرونها (AuM) بشكل كبير.

وذكر السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، أن هناك تغيرا إيجابيا متسارعا لصالح تدشين ومأسسة خطط الإدخار التقاعدي التي يرعاها أصحاب العمل في المنطقة (وهي خطط إضافية لما توفره صناديق التقاعد العامة التي تديرها الحكومة)، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمؤسسات المالية التي تتبنى مبكراً إطلاق هذه المنتجات سوف تكسب موقع ريادي مميز وستصبح بالتأكيد رائدة مستقبليا من حيث حجم الأصول المالية المدارة في أسواق المنطقة".

تعد فينتك روبوز، ومقرها البحرين، شركة التكنولوجيا المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرائدة في تطوير حلول رقمية عالمية المستوى لإدارة منتجات الإدخار والإستثمار والتقاعد، وتوفيرها للمؤسسات المالية على أساس العلامة البيضاء (white-labelling).

وأضاف السيد إبراهيم أن تقنيتنا تتكامل بسلاسة مع أنظمة البنوك وشركات إدارة الإستثمار وشركات التأمين على الحياة، مما يمكّنها من إطلاق وتشغيل منتجات/عمليات الادخار والاستثمار لجذب الأصول المالية والاحتفاظ بها وإدارتها في أسواق مالية تشهد الكثير من التطورات.

ستغطي ورشة العمل أربع جلسات وهي: "المشهد الحالي للإدخار الوطني وضرورة التغيير"، و"توقعات حجم السوق للسنوات العشرين القادمة – توقعات حجم النمو"، و"تصميم المنتجات وخبرات العميل الناجحة - تبسيط التعقيد والخيارات"، و"عرض للحلول التقنية وتصميم رحلة العملاء “.

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