دبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيناسترا، المزود العالمي لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، اليوم عن التوصل إلى شراكة مع "كريدابل" CredAble، منصة تمويل رأس المال العامل، بهدف توسيع وظائف منصة فيناسترا Trade Innovation. وبموجب هذه الشراكة، فقد تم دمج منصة "كريدابل" الغنية بالكثير من الميزات مع الحل، لتوفّر للعملاء الجدد والحاليين خدمة التمويل الشاملة لسلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، بات بمقدور البنوك تسريع نمو إيراداتها وتوسيع أعمالها والارتقاء برضا عملائها، بفضل إكسابها القدرة على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للشركات ضمن منصة واحدة.

وقال ساتيام أجراوال، الرئيس العالمي لقروض المنتجات وأنشطة التجزئة في منطقة آسيان والشرق الأوسط في شركة "كريدابل": "نظراً لوجود المناخ الاقتصادي القاسي السائد في الوقت الراهن، أصبح من المهم الآن بالنسبة إلى الشركات أن تسعى لتحسين رأس مالها العامل، والحفاظ على السيولة الحقيقية كوسيلة لضمان نموها على المدى البعيد. ومن خلال الجمع بين منصة تمويل سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حلول التمويل التجاري الرائدة من فيناسترا وانتشارها العالمي، يمكننا تقديم خدمات شاملة لتمويل التجارة وسلسلة التوريد الكاملة لأعدادٍ متزايدة من البنوك في مختلف أنحاء العالم. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لها توسيع عملياتها وتعزيزها لتسهيل نمو أعمالها، يضاف إلى ذلك ضمان استمرار الخدمات التي تقدمها لتلبية متطلبات الشركات في عالم اليوم".

وتعتبر Trade Innovation منصة متخصصة لتقديم الخدمات التجارية، وتستخدم خصائص المعالجة المباشرة والرقمنة وتحليلات البيانات لتمكين التجارة الذكية من تحقيق النمو ومواصلة التطور، إلى جانب توافقها مع متطلبات الامتثال والعملاء والتنافسية. ومن جهة أخرى، تعتبر "كريدابل" منصة لرأس المال العامل، وتعمل على تمكين البنوك لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد واسعة النطاق، وخدمة المؤسسات المتنوعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتساعد من خلال وظائفها على فتح فرص الإيرادات المربحة. وتجمع الشراكة بين أفضل الوظائف لتوفير خدمات محسّنة وشاملة لتمويل التجارة وسلسلة التوريد.

من جهتها، قالت أناستاسيا ماك ألباين، رئيسة إدارة المنتجات لتمويل التجارة وسلسلة التوريد في فيناسترا: "في إطار حرصنا على تسهيل خدمات تمويل التجارة المبتكرة وذات الصلة والمفتوحة، تلعب منظومتنا الشريكة دوراً مهماً. ومن خلال تعزيز وظائف منصة Trade Innovation بخدمات تمويل سلسلة التوريد الغنية بالميزات من "كريدابل"، يمكننا أن نمنح عملاءنا الحاليين والمستقبليين القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التي تسمح لهم بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهم. وبناءً على ذلك، تضمن هذه الشراكة القدرة للمؤسسات على مواصلة الابتكار بسرعة، وتقليل الوقت اللازم لتقييم البيانات واستخدامها في اتخاذ القرار عبر كافة رأس المال العامل ومحفظة تمويل سلسلة التوريد، ما يساعد في نهاية المطاف على زيادة نمو أعمالها وعملائها على حدّ سواء. ويعتبر هذا النهج نموذجاً آخر على الطرق التي تتبعها فيناسترا للاستفادة من قوة التمويل المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات من أجل بناء منظومات قوية قادرة على تقديم قيمة إضافية".

نبذة عن فيناسترا:

فيناسترا هي المزود الرائد عالمياً لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، والتي أطلقت في العام 2017 المنصة البرمجية المفتوحة المتميزة للابتكار FusionFabric.cloud. تشمل خدمات فيناسترا مؤسسات من جميع الأحجام، حيث تقدم حلولاً وخدمات حائزة على الجوائز التقديرية تشمل الإقراض والمدفوعات والخزينة وأسواق رأس المال والبيع بالتجزئة والخدمات المصرفية الرقمية للبنوك، وذلك بهدف دعم العلاقات المصرفية المباشرة وتحقيق النمو من خلال قنوات التوزيع غير المباشرة، مثل التمويل المضمّن ومنصة "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS). إن ما تتسم به "فيناسترا" من نهج عمل ذات نظرة بعيدة المدى والتزامها الراسخ بتعزيز التمويل المفتوح وعلاقات التعاون والتآزر، هو ما يجعلها شركة موثوقة من قبل ما يقارب 8,600 مؤسسة، بما فيها 90 مؤسسة من كبرى وأبرز البنوك العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: finastra.com.

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