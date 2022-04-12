الدليل عبارة عن منصة معتمدة تمكّن رائدات الأعمال من إدراج أعمالهن وشركاتهن لتحقيق المزيد من الانتشار، ويُعتبر بمثابة متجر شامل للباحثين عن خدمات تقدمها الشركات المملوكة للنساء في مختلف الصناعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شبكة فيميل فيوجن نتورك، أكبر مجتمع مهني لرائدات الأعمال، دليل أعمالها الرسمي، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يضم هذا الدليل الشركات التي أسستها النساء وتمتلك حصة تبلغ 51٪ أو أكثر فيها، والتي سيتم تمييزها على القائمة بإضافة الحرف “W”، وكذلك الشركات التي تقودها النساء. يوفر الدليل فرصة مثالية لإبراز الشركات المملوكة للنساء، مما يسهل على العملاء المحتملين التعرّف على هذه الشركات الموثّقة التي تعمل بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم نموها.

تشكل الشركات المملوكة للنساء نصف الأعمال المسجلة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، فإنها لا تحصل إلا على حوالي 1-2٪ من عقود العمل والمشاريع. وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021، سيستغرق الأمر 135.6 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم إذا استمر الحال على ما هو عليه في مسار نمو رائدات الأعمال. في العام الماضي، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة بين أكثر خمس دول تحسناً في إحراز تقدم يُذكر في مجال التكافؤ بين الجنسين. ساهمت شركات مثل فيميل فيوجن في سد الفجوة بين الجنسين وذلك بالعمل الوثيق مع الشركات المحلية والحكومة لتعزيز الوعي ورفع مستوى الأعمال والشركات التي تملكها النساء. ويُعدّ إطلاق دليل الأعمال المهم هذا خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البحث على الإنترنت عن خدمات من شركات أسستها وتديرها النساء، من المرجح أن تستخدم الشركات محركات البحث. إلا أن مُحسّنات محرّكات البحث و "آدوورز" باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة وقد تستغرق بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ، مما يُعقّد عملية ظهورها في نتائج البحث. يتيح إدراج أسماء هذه الشركات في دليل أعمال مُوثّق إمكانية البحث عنها بسهولة على منصة إلكترونية شاملة وسهلة الاستخدام. مع أكثر من 1,500 فئة تتراوح من خدمات الحيوانات الأليفة إلى التدريب الشخصي إلى الشركات القانونية وغيرها الكثير، يمكن للشركات والأفراد العثور على شركات وخدمات تناسب المعايير التي يبحثون عنها.

يقدم الدليل نوعين من القوائم للشركات الراغبة في إدراج أسمائها: قائمة مميزة وقائمة أساسية. يتم إدراج الشركات التي تنتمي إلى شبكة العضوية المدفوعة في فيميل فيوجن ، والمعروفة باسم فيوجن سيركل، على القائمة المميزة دون أي تكلفة إضافية. تتيح القائمة المميزة للشركات إبراز تخصصاتها وخبراتها بالكامل عبر قنوات مختلفة مثل الفيديو والوسائط الاجتماعية وصور منتجاتها وغير ذلك. كما يمكن إدراج الشركات التي لا تنتمي إلى هذه العضوية في قائمة الدليل الأساسية مجاناً مقابل رسم سنوي بقيمة 100 درهم للتحقق من رخصتها التجارية.

للإدراج في دليل الأعمال، يجب على سيدات الأعمال تقديم الرخص التجارية لشركاتهن إلى فيميل فيوجن سنوياً للتحقق منها والتأكد أنها مرخصة لتقديم الخدمات المعروضة.

وبمناسبة إطلاق دليل الأعمال، علّقت جينيفر بلاندوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيميل فيوجن، قائلة: "رغم النتائج الإيجابية الرائعة التي تحققها الشركات المملوكة للنساء ودورها في دعم اقتصاد الدولة، لا تحصل هذه الشركات إلى الآن على حصة متساوية من العقود والمشاريع. تعمل فيميل فيوجن، خاصة مع إطلاق دليل الأعمال الشامل هذا للشركات المملوكة للنساء والتي تم التحقق منها، على دعم رائدات الأعمال ومساهماتهن وتشجيع الشركات الجديدة والعملاء الجدد للتوسع والتطور وتحقيق أحلامهم. يمكّن الدليل الشركات الملتزمة بدعم الأعمال التي تؤسسها النساء من العثور على مجموعة متنوعة من الخدمات مثل التدقيق، المحاماة، الهندسة المعمارية،

التصوير، وغيرها. تتمثل رؤيتنا في فيميل فيوجن في إنشاء مساحة آمنة ومتميزة لدعم ومساعدة النساء على إنشاء شركات وأعمال تجارية مزدهرة."

تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة وراء الشركات التي تؤسسها النساء وتشجعها بصورة منقطعة النظير. أفادت وزارة الاقتصاد أن 50٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة مملوكة للنساء وأن 48٪ من رائدات الأعمال في الدولة يمتلكن شركاتهن بالكامل. توظف هذه الأنشطة التجارية حوالي 20٪ من القوة العاملة وتساهم بنحو 20٪ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما أن هناك مجالس أعمال تم إنشاؤها خصيصاً لرائدات الأعمال في كل إمارة للوصول إلى الدعم والإرشاد والتوجيه عند الحاجة.

وأضافت جينيفر بلاندوس، "من الرائع حقاً أن نشهد ترحيب وتشجيع حكومة دولة الإمارات الاستثنائي برائدات الأعمال. ولكن، حتى في مثل هذا الاقتصاد المزدهر، يمكن أن تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الانتشار والوصول إلى العملاء ونشر الوعي بالخدمات التي تقدمها.

يسمح دليل الأعمال للشركات المُدرجة فيه بعرض خبراتها وخدماتها على منصة تم التحقق منها، مما يمنح العملاء المحتملين الثقة بأن هذه الشركات مرخصة وتديرها رائدات أعمال متخصصات. إذا كنتِ سيدة أعمال جادة بشأن نشاطها التجاري ونموه، فهذا هو المكان المناسب لك."

بالإضافة إلى ذلك، تنظم فيميل فيوجن العديد من فعاليات التواصل أونلاين والفعاليات الشخصية، وتقدم دروساً ومحاضرات رئيسية ولديها مكتبة رقمية يسهل الوصول إليها تحتوي معلومات حول إدارة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، من بين قنوات أخرى لدعم النساء في تنمية أعمالهن وتطويرها. تستضيف الشبكة خلال شهر رمضان سلسلة من ورشات العمل تحت اسم "جلسات رمضانية" لأعضاء فيوجن سيركل لدعمهن وإلهامهن مهنياً وشخصياً.

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل في دليل أعمال سيدات الأعمال من فيميل فيوجن، الرجاء زيارة: https://directory.femalefusionnetwork.com/

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عن فيميل فيوجن:

فيميل فيوجن: المجتمع الأكثر مشاركة للمرأة في مجال الأعمال في الإمارات هو أكبر مجتمع احترافي في الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال. تضم المنصة أكثر من 20,000، تدعم "فيميل فيوجن" سيدات الأعمال من مختلف الجنسيات والشركات المملوكة للنساء وترعاها وترتقي بها. تقدم فيميل فيوجن المعلومات وفرص التواصل ودليل أعمال يمكن البحث فيه بالكامل وفصول رئيسية وخصومات مع مقدمي الخدمات والدعم الشامل الذي يساعد النساء على تنمية شبكاتهن وأعمالهن. تتمثل رؤية جين بلاندوس، الرئيس التنفيذي والمؤسس، في دفع تقدم المؤسسات المملوكة للنساء من خلال التوجيه والتواصل والتعليم والاحتضان ومساعدتهن في الحصول على التمويل لجلب الأفكار والخدمات والمنتجات الجديدة إلى السوق.

تأسست فيميل فيوجن نتورك في 2015 وهي الجمعية الأكثر ديناميكية وفاعلية لرائدات الأعمال في الإمارات حيث تضم المنصة أكثر من 13,000 من سيدات الأعمال من مختلف الجنسيات. وتوفّر الشبكة فرصاً للتواصل الافتراضي وعلى أرض الواقع، وذلك عن طريق إنشاء مجموعات وجلسات تدريبٍ وتبادلٍ للمعلومات.