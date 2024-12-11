العلا، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة فيلم العلا، وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة الإعلام العالمية ستامبيد فينتشرز بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي جريج سيلفرمان، أن شركة ستامبيد - ومن خلال الشركة التابعة لها "ستامبيد أرابيا" - ستباشر أعمالها في إنتاج فيلم "فورث وول" في الربع الأول من عام 2025، وهو أول فيلم يتم تصويره في استوديوهات العلا الجديدة في المملكة العربية السعودية.

سيتم إنتاج فيلم "فورث وول" من تأليف جيري كونتوجيورجيس، وإنتاج جريج سيلفرمان وغرانت توري من ستامبيد، وإخراج أليكسيس اوستراندر (مخرج فيلم "الخادم")، وبطولة إيما روبرتس، بطلة فيلمي Holidate وSpace Cadet. ويُعد الإعلان عن الإنتاج الأول في استوديوهات العلا الجديدة علامة فارقة في رحلة فيلم العلا كوجهة رائدة لصناعة الأفلام العالمية.

كما يمثل إنتاج "فورث وول" تجديداً للتوجّه الاستراتيجي للشراكة بين فيلم العلا وشركة ستامبيد فينتشرز التي تتخذ من هوليوود مقراً لها، والشركة التابعة لها "ستامبيد أرابيا". وقد تم تعديل التعاون بين الشركتين لتوجيه جهودهما نحو إنتاج مجموعة محددة من أربعة أفلام مناسبة للإنتاج في استوديوهات العلا، وتعزيز الهدف الرئيسي المتمثل في تبادل المعرفة وتوجيه المواهب السعودية. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الشركتان على تدريب محترفي الأفلام السعوديين، بما في ذلك الشباب الطموح، للمساعدة في رسم مسارهم المهني في قطاع السينما كأعضاء في طواقم الإنتاج.

وبهذه المناسبة، قال فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "يمثل الإعلان عن فيلم ’فورث وول‘، كأول إنتاج في استوديوهات العلا، منعطفاً تاريخياً مهماً في رحلتنا الرامية لترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية رائدة لصناعة الأفلام. ويبشر هذا الإنجاز بعصر جديد من التميز السينمائي في المنطقة وسيسلّط الضوء على قدرات استوديوهاتنا المتطورة".

وأضاف: "إن شراكتنا مع ’ستامبيد فينتشرز‘ تؤكد التزامنا بتعزيز رؤيتنا طويلة الأمد للعلا كمركز إبداعي عالمي. ونهدف، من خلال تمكين السعوديين من المشاركة الفاعلة في الصناعة ومشاركة قصصهم، إلى إلهام الجيل القادم من المواهب. ونحن سعداء بالأفلام المختارة، ونثق أن هذا النهج المركّز سيثمر عن إنتاجاتٍ مؤثرة تجذب أنظار الجماهير العالمية، وتسلط الضوء على مكانة العلا الفريدة كوجهة رائدة لصناعة السينما".

من جهته قال جريج سيلفرمان، الرئيس التنفيذي لشركة ستامبيد فينتشرز، معبراً عن حماسه تجاه الشراكة: "بعد التجربة الأخيرة الناجحة في تصوير فيلم ’كي بوبس‘ في العلا، يسعدنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونواصل الاحتفاء بالجاذبية الفريدة للعلا كبيئة خصبة للإلهام وللإبداع السينمائي لدى جميع أفراد المجتمع في المملكة".

تُعتبر استوديوهات العلا منشأة إنتاج متكاملة الخدمات وعالمية المستوى، وتشمل مرافقها مسرحاً صوتياً بمساحة 30 ألف قدم مربع، وموقع تصوير خلفي، ومباني دعم الإنتاج، وورش عمل، ومستودعات، واستوديو تسجيل، ومساحات للتدريب والتمرين، ومساحة للفعاليات، ومبنى إداري متميز.

ولكل فيلم يتم إنتاجه في العلا، ستوفر ستامبيد تدريباً شاملاً للمواهب السعودية للعمل كأعضاء في طواقم الإنتاج. ويتضمن البرنامج ورش عمل تمهيدية، وتدريبات في الموقع عبر مختلف الأقسام، مثل طاقم الإنتاج والتصوير، والقسم الفني، وعمليات التصوير، والإضاءة، والمواقع، والنقل، والصوت، وخزانة الملابس، والمكياج. وسيحصل المتدربون على تقييمات وملاحظات بعد التدريب، مع فرص للتقدم إلى أدوار متخصصة في الإنتاج مستقبلاً لتطوير خبراتهم.

يعد تعاون فيلم العلا مع شركة ستامبيد فينتشرز خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الثقافية لرؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة العلا مركزاً عالمياً للتميز في صناعة الأفلام.

لعبت فيلم العلا دوراً أساسياً في تعزيز صناعة السينما المزدهرة في السعودية، حيث استضافت أكثر من 744 يوماً من الإنتاج منذ افتتاحها في عام 2020. وشملت الأعمال فيلم الإثارة والتشويق "قندهار" من بطولة جيرارد بتلر، وفيلم "تشيري" للأخوين روسو من بطولة توم هولاند، وفيلم "نورة" للمخرج السعودي توفيق الزيدي الذي أصبح هذا العام أول فيلم سعودي يتم اختياره من قبل مهرجان كان السينمائي. وخلال المهرجان أيضاً، حققت فيلم العلا جائزة الموقع الناشئ وجائزة هيئة الأفلام في حفل توزيع جوائز الإنتاج العالمي.

ومن أبرز الأعمال الأخرى لفيلم العلا تصوير فيلم "كي بوبس" من إنتاج شركة ستامبيد والذي يمثل أول عمل إخراجي لمغني الراب وكاتب الأغاني أندرسون باك، الحائز على ثمان جوائز غرامي، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر. والفيلم من إنتاج شركة ستامبيد فينتشرز، ويضاف إلى الشراكة التي تشمل أربعة أفلام مع فيلم العلا.

تقدم فيلم العلا للمنتجين نموذجاً مالياً مواتياً ومرناً يتضمن خصومات وحوافز إضافية للإنتاج الذي يوظف طاقم عمل ومواهب سعودية عبر كافة خطوط الإنتاج، أو يسلط الضوء على ثقافة العلا وتاريخها، أو يتم تصويره في استوديوهات فيلم العلا.

نبذة عن شركة ستامبيد فنتشرز

ستامبيد فينتشرز هي شركة إعلامية عالمية تنشئ وتمتلك الملكية الفكرية لإنتاجاتٍ كالأفلام والتلفزيون والإنتاجات الرقمية، مع التركيز على إطلاق تعاقدات لامتيازات تجارية (فرانشايز) جديدة.

تشمل أحدث إنتاجات ستامبيد فينتشرز السينمائية فيلم الملائكة العاديون من إخراج جون غان وبطولة هيلاري سوانك وآلان ريتشسون الذي أصدرته Lionsgate Films في عام 2024، وفيلم "كي بوبس" من تأليف وإخراج وبطولة أندرسون باك، الحائز على جوائز غرامي، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2024. تعد شركة ستامبيد حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلمين إضافيين، بما في ذلك فيلم الحركة والإثارة The FISHERWOMAN من إخراج براين كيرك وبطولة إيما طومسون وجودي جرير، وفيلم الحركة عالي الإثارة MOTOR CITY من إخراج بوتسي بونسيرولي وبطولة آلان ريتشسون، وشايلين وودلي وبن فوستر، وسيتم عرض كلا الفيلمين على الموزعين في عام 2025.

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