تقدم "نتورك إنترناشيونال" حالياً حماية متقدمة للمقرضين من الاحتيال عبر منتجات التجزئة المصرفية مدعومة بأنظمة القرارات الائتمانية من "فيكو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ولندن: أعلنت اليوم شركة "فيكو"، المزود العالمي لبرمجيات التحليلات وشركة "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توسيع شراكتهما لتزويد المقرضين بأقوى حلول الحماية من الاحتيال وإدارة الائتمان. وستساعد هذه الحلول، المتوفرة في وضع الاستضافة من "نتورك إنترناشيونال"، مزودي الخدمات المالية على توسيع الاقتصاد الرقمي عبر المنطقة.

وتتعاون الشركتان معاً منذ عام 2017، حين بدأت "نتورك إنترناشيونال" بتزويد عملائها بحلّ "فيكو فالكون فرود ماناجر" الرائد عالمياً في مجال الاحتيال وتزوير بطاقات الائتمان، والذي يحمي أكثر من 2.6 مليار بطاقة دفع حول العالم. ويُمكن للمقرضين حالياً استخدام "فالكون" في "نتورك إنترناشيونال" لحماية جميع حسابات التجزئة المصرفية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: -fraud-falcon-https://www.fico.com/en/products/ficomanager

كما تقوم "نتورك إنترناشيونال" بتركيب نظام إدارة القرارات "فيكو بلايز أدفايزور" في مراكز البيانات لديها، ما يُمكنها من توفير خدمات إدارة الائتمان المستضافة للمقرضين. ويُمكن للمصارف وغيرها من مزودي الائتمان استخدام هذه الخدمات للقيام بموافقات في الوقت الفعلي على طلبات الائتمان مع التحكم بالمخاطر، ولإدارة حافظاتها من الحسابات من خلال عروض وقرارات محددة الأهداف بدقة وواعية للمخاطر.

وقال هاني فكري، المدير الإداري للمجموعة لدى "نتورك إنترناشيونال" في معرض تعليه على الأمر: "يسرنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع ’فيكو‘ لتعزيز عرض قيمة إدارة الائتمان لصالح عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدنا، على مدى الأعوام القليلة الماضية تحولاً سريعاً إلى المدفوعات الرقمية في المنطقة، ما يجعل ضوابط الائتمان للقرارات في الوقت الفعلي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبصفتنا المزود الرائد للخدمات الداعمة في مجال التجارة الرقمية، نواصل توقع التوجّهات المتطورة والتكيف معها وتعزيزها مع المعيار الذهبي العالمي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتيال والوقاية منه. ونحن عل يقين أن

حلول ’فيكو‘ المبتكرة والمدفوعة بالتكنولوجيا إلى جانب خبرتنا المحلية ستعزز حافظة حلولنا وتساعد على ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق".

ومن جانبه، قال مارك فارمر، الذي يدير علاقات الشركاء لصالح شركة "فيكو" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُمكّن تكلفة التسجيل المنخفضة لخدمات إدارة القرارات لدينا المقرضين من جميع الأحجام من الوصول إلى حلولنا الرائدة عالمياً. وستكون حلولنا ميزة كبيرة للمقرضين في المنطقة ولعملائهم أيضاً. ونتوقع أن تؤدي شراكتنا الموسعة مع ’نتورك إنترناشيونال‘ إلى تقليل الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال، وحماية أفضل للمستهلكين وعروض أفضل في مجال الائتمان في نهاية المطاف".

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لمحة عن شركة "فيكو"

تدعم شركة "فيكو" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: FICO) اتخاذ القرارات التي تُساعد الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على الازدهار. وتضطلع الشركة، التي تأسست عام 1956، بدور ريادي في مجال استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. وتمتلك "فيكو" أكثر من 200 براءة اختراع أمريكية وأجنبية للتقنيات التي تسهم في زيادة الربحية ورضا العملاء ونمو الأعمال في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة ومختلف القطاعات الأخرى. باستخدام حلول "فيكو"، تزاول الشركات في أكثر من 120 دولة مجموعة متنوعة من المهام، بدءاً بحماية 2.6 مليار بطاقة دفع من الاحتيال، ومساعدة الأفراد في الحصول على الائتمان، وصولاً إلى ضمان وجود ملايين الطائرات والسيارات المستأجرة في المكان المناسب في الوقت المناسب.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.fico.com

لمحة عن "نتورك إنترناشيونال"

تجمع "نتورك إنترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية تحت الرمز: LSE: NETW) ، الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها، بما في ذلك مجموعة "دي بيه أو".

تعد "فيكو" و"فالكون" و"بلايز أدفايزور" علامات تجارية مسجلة لشركة "فير آيزاك" في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (.combusinesswire) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005036/en/

جهات الاتصال

فريق العلاقات العامة في شركة "فيكو" المملكة المتحدة

ويندي هاريسون/بارم هير/ماثيو إنديربي

هاتف: 02089779132

البريد الإلكتروني: ficoteam@harrisonsadler.com

أو

"نتورك إنترناشيونال":

تريشيا كول

"أصداء بي سي دبليو"،

دبي، الإمارات العربية المتّحدة

هاتف: +97144507600

البريد الإلكتروني: tricia.kaul@bm.com