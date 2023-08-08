دبي- الإمارات العربية المتحدة: استحوذت شركة فيفيوم القابضة، وهي مؤسسة عائلية وشركة استثمار وشريك استراتيجي مع لوكسبيتات سوثبيز انترناشونال ريالتي، على "فيفا سوثبيز انترناشونال ريالتي" في اسبانيا.

ويأتي ذلك عقب تأسيس شركة "سوثبيز انترناشونال ريالتي المملكة العربية السعودية" في منطقة الشرق الأوسط، والاستحواذ على "سوثبيز انترناشونال ريالتي المملكة المتحدة". تمتلك فيفا سوثبيز انترناشونال ريالتي في إسبانيا سبعة مكاتب في كل من بويرتو دي أندراتكس، مدريد، كوستا بلانكا، مايوركا،مينوركا، إيبيزا و فورمنتيرا، كما أضافت فيفا سوثبيز منطقة "الأندلس" إلى قائمة خدماتها ضمن خطة التوسع المستقبلية التي وضعتها.

ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول مباشر لشركة "فيفيوم القابضة" مع "سوثبيز انترناشونال ريالتي" إلى قطاع الوساطة والاستشارات الأوروبية، حيث يضع الشركة في مكانة هامة لمواصلة النمو ضمن خطط تشمل مكاتب في 14 مدينة ضمن أقاليم رئيسية في السوق الاسبانية خلال السنوات الخمس المقبلة. ستركز الشركة أيضًا على تعزيز الشراكات مع مطوري العقارات الفاخرة المحليين الرئيسيين وجذب المواهب للمساعدة في قيادة الشركة لخدمة الأصول الاستثمارية لعملائها بشكل أفضل.

وقال إيلي خوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيفيوم القابضة: "يعتبر الاستحواذ على شركة فيفا سوثبيز انترناشونال ريالتي خطوة استراتيجية بالنسبة لنا في أعمال السكن والضيافة الفاخرة، حيث يكسبنا التوسع في مناطق جديدة مزايا منافسة ويعزز وجودنا وقدراتنا في هذا المجال، كما يدعم هذا الاستحواذ محفظتنا الحالية، ويعزز قدرتنا على تقديم قيمة استثنائية مميزة على نطاق عالمي، و يرفع من مكانة فيفا سوثبيز انترناشونال ريالتي باعتبارها شركة رائدة في قطاع العقارات الفاخرة في اسبانيا".

وقال فيليب وايت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوثبيز انترناشونال ريالتي: "وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصائيات تشهد اسبانيا زيادة في الطلب، وفي عام 2022 شهدت مبيعات المنازل زيادة بنسبة 14.7%، حيث لا تزال إسبانيا وجهة مفضلة للمستثمرين والشركات، كما تنشط حركة إعادة بيع البيوت للمرة الثانية ومن بين المشترين أشخاص من الجنسية الأمريكية، حيث يدفعهم إلى المنطقة عدة عوامل منها معدلات التحويل الملائمة في البلاد، المناخ، القرب من المناطق الساحلية، وتنوع أنماط الحياة هناك"، وأضاف "نتطلع إلى دعم إيلي وفريقه في سوق العقارات الفاخرة الإسباني ونتمنى لهم استمرار النجاح في نموهم الاستراتيجي".

ومع إضافة فيفا سوثبيز انترناشونال ريالتي إلى محفظتها، تفتخر فيفيوم القابضة الآن بأربع مناطق حيوية غير مسبوقة تحت مظلتها، مما يوفر للعملاء وصولاً أكبر إلى المنازل الأكثر روعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تشير هذه الخطوة الهامة إلى توسع الشركة الإقليمي والعالمي، مما يعزز مكانة فيفيوم القابضة كقوة مهيمنة في سوق العقارات الفاخرة.

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