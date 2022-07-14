يأتي انتقال الشركة إلى المقر الجديد في إطار حرص الشركة على التطور المستمر وسعيها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "فيشت وشركائه" للاستشارات القانونية، شركة المحاماة الرائدة في دولة الإمارات، عن الانتقال إلى مقرها الجديد الذي يتميز بتصميمات إبداعية فريدة ومكاتب أكثر اتساعًا، وذلك في إطار حرص الشركة على التوسع وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المستقبلية للعملاء.

وانتقلت الشركة من مكتبها في برج "ذا بريسم" في منطقة الخليج التجاري، إلى مقرها الجديد في "برج رولكس" في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد. ويأتي قرار الانتقال إلى المقر الجديد استجابة لتطلعات الشركة نحو التوسع والعمل من موقع أكثر حيوية يساعدها على القيام بدورها في سرعة إنجاز الأعمال.

وقد تم تصميم المكتب الجديد بطريقة مبتكرة وذكية ليوفر بيئة عمل مرنة ومجهزة توافق التطلعات الاستراتيجية لشركة "فيشت وشركائه" المتمثلة في التطور المستمر وتعزيز الابتكار. وترى إدارة الشركة أن هذه الخطة ستمكن فريق العمل من تطوير مهاراتهم بشكل كبير، وسيوفر المكتب بمساحاته الواسعة، الديناميكية اللازمة لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتمكين الموظفين من خدمة العملاء على أفضل وجه.

وتعقيبًا على الانتقال إلى المكتب الجديد، قالت جاسمين فيشت، الشريك الإداري في "فيشت وشركائه" للاستشارات القانونية: "في "فيشت وشركائه"، نلتزم بتقديم أرقى الخدمات لعملائنا وتعزيز تقدمهم بمساعدة فريق من الخبراء الذين يقدمون أفضل الاستشارات في المجالات القانونية المختلفة، كما نبحث دائمًا عن الفرص التي يمكننا من خلالها المساعدة في تطويرالصناعات التي نقدم لها خدماتنا، وتعد "فيشت وشركائه" واحدة من شركات المحاماة القليلة التي لديها خبرة واسعة في القوانين المتعلقة بالصناعة البحرية. ويأتي الانتقال إلى المقر الجديد تماشيًا مع استراتيجية الشركة القائمة على النمو والتطور المستمرين، وفي إطار السعي للحفاظ على مستوى جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا والإرتقاء بها. ويساعد المقر الجديد بموقعة الحيوي في وسط المركزالاقتصادي بدبي، وقربه من محطة المترو، في سهولة وصول العملاء. وعلاوة على ذلك، يوفر المكتب الجديد بيئة عمل أكثر حيوية بمساحاته الكبيرة التي تمكننا من عقد الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية، وابتكار حلول رائدة لتقديم نتائج مميزة لعملائنا."

بالإضافة إلى تلك المزايا، يوفر المكتب الجديد مساحات أكبر لعقد الاجتماعات مع العملاء، إضافة إلى مساحات أخرى مجهزة بأحدث التقنيات، ومخصصة لأغراض التدريب، وتقديم محتوى مبتكر للعملاء وأعضاء الفريق.

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نبذة عن «فيشت وشركائه» للاستشارات القانونية:

تأسست شركة "فيشت وشركائه" في دبي عام 2005 وسرعات ما أصبحت واحدة من شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى بثقة وتقدير موكليها، ودعم الشركات بفضل ما يتمتع به كادرها المكون من أكثر من 25 محاميًا ومستشارًا قانونياً من مهنية وتفانٍ ومعرفة قانونية. وتقوم "فيشت وشركائه" بإدارة العديد من الدعاوى الكبيرة وقد كان لها السبق بأن كانت أول شركة محاماة تنجح في إنفاذ حكم تحكيم دولي وإضفاء الصيغة التنفيذية عليه في محاكم دولة الإمارات وفقًا لاتفاقية نيويورك.

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نيروز محمد

تاكتيكس للإدارة التسويقية

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