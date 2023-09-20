تعزيزاً للجهود المشتركة بدعم الفنانين المحليين والإقليميين

أمین دوائي: يجمعنا مع شركائنا دور محوري يهدف إلى تشكيل الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمبتكرين

لمارتن هونزيك: التعاون يؤسس لصياغة فنّ جديد وفرص مثالية للفنانين المحليين لإطلاق أعمالهم التي تعكس إبداعاتهم

فيلما جوركوت: نرى إمكانيات مذهلة لمواصلة استثمارنا المشترك في دعم المواهب الفنية الجديدة

عبد العزيز الجزيري: شراكتنا مع "فيستيفال إكس" مثال حيّ على منهجيتنا الراسخة في تعزيز ودعم مشهد الابتكار على المستوى المحلي

أحمد الخاجة: الشراكة مع "فيستيفال إكس" تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والإبداع

علي حسيني: مستقبل تقنيين المبدعين يحمل إمكانات هائلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع "فيستيفال إكس" الذي يجمع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، اتفاقيات تعاون مع شركائه الاستراتيجيين، آرس إلكترونيكا، والسركال أفنيو، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومؤسسة دبي للمستقبل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، بهدف دعم مشهد الفنون الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين الموهوبين، وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

ويتميز هذا التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المستقبلية، في أهمية دوره بتوحيد الجهود المشتركة لدعم الفنانين المحليين والإقليميين بالأدوات والموارد المناسبة، كوسيلة لرعاية المجتمع الإبداعي واستقطاب الموهوبين، والذي يشهد نمواً متسارعاً نظراً لما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة جاذبة لإبداعات شبابية طموحة، قادرة على إحداث تغيير ملموس في تشكيل مستقبل مستدام.

جاء توقيع الاتفاقية الذي عُقد يوم أمس 13 سبتمبر 2023، بحضور أمين دوائي، الشريك المؤسس ومدير "فيستيفال إكس"، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لمؤسسة دبي للمستقبل، فيلما جوركوت، المدير التنفيذي لـ "مبادرات السركال"، سهيلة غباش، المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعلي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك المؤسس، في بي دبليو سي الشرق الأوسط،و بورا مونتازيري، المؤسس المشارك لمهرجان "فيستيفال إكس"، بالإضافة إلى لمارتن هونزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والمدير العام لمهرجان آرس إلكترونيكا لينز عبر الاتصال المرئي.

ويسهم "فيستيفال إكس" بشكل أساسي في دعم مستقبل الابتكار ضمن مجتمع إبداعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التزامه لضمان جلب الشركاء واستقطاب المواهب ومنحهم الأفق بناء على منهجية تنموية لمسيرة واعدة مستقبلاً. ويأتي تشكيل شراكة استراتيجية مع "آرس إلكترونيكا"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاماً، جزءاً أساسياً من بداية "فيستيفال إكس" في تحقيق أهدافها.

شراكات استراتيجية

وتعليقاً على هذه الشركات الاستراتيجية، قال أمین دوائي، الشريك المؤسس ومدير "فيستيفال إكس": "يشكل تواجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة سبيلاً مهماً للارتقاء بمهمتنا الإبداعية المستدامة التي تجمع الفنون والعلوم والتكنولوجيا معاً ضمن مسيرة تنموية رائدة تستند على الابتكار والمهارات الشبابية العصرية، وذلك عبر عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المستقبلية في إمارة دبي التي تستشرف القادم، وتسعى لبناء مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً."

وأضاف "دوائي": "يجمعنا مع شركائنا دور محوري يهدف إلى تشكيل الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمبتكرين. ويسعدني أن أعلن أن هذه الشراكة ستنعكس قريباً من خلال توحيد الجهود لتنظيم "فيستيفال إكس" في السادس من أكتوبر 2023، في شارع السركال، وأدعو الجميع من كافة الفئات العمرية والخلفيات والمجالات الأكاديمية للانضمام إلى الحدث البارز الذي يعد جسراً للعبور نحو عالم المستقبل المستدام."

الفنّ الجديد

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال لمارتن هونزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والمدير العام لمهرجان آرس إلكترونيكا: "يمنح "فيستيفال إكس" و"آرس إلكترونيكا" الفرصة لاكتشاف الفنّ الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد على تقارب وجهات النظر المحلية والدولية، والتعرف على المواضيع العالمية ومعالجتها في المنطقة العربية، فضلاً عن التجارب الفردية للفنانين وتعبيراتهم الاستثنائية التي تتأثر بالثقافة المحلية.

وأضاف هونزيك: "يؤسس هذا التعاون إلى صياغة فنّ جديد، ويقدم العديد من الفرص للفنانين المحليين لتأسيس أعمالهم الخاصة التي تعكس إبداعاتهم، ليتم عرضها في "فيستيفال إكس" و"آرس إلكترونيكا"، الذي من خلاله يمكنهم البحث في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والمجتمع والابتكار عبر رؤيتهم الثقافية الراسخة.

إمكانيات مذهلة

بدورها، قالت فيلما جوركوت، المدير التنفيذي لـ"مبادرات السركال": بالنظر إلى المستقبل، نحن مقتنعون بإمكانية توسيع هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من ذلك في ’السركال أفينيو‘، من خلال تعزيز الشبكات الإبداعية، إذ أننا منذ بداية المحادثات في عام 2022، ونحن نؤمن بأهداف "فيستيفال إكس" لنكون بذلك إحدى أول المؤسسات التي تجمعنا بها شراكة ثقافية واستراتيجية."

وأضافت جوركوت: "نحرص في "مبادرات السركال" على دعم شراكتنا عبر أساليب تتخذ من خبرتنا الثقافية والإبداعية طريقاً تنموياً يسهم في تحقيق أهدافنا في تكوين مجتمعات إبداعية، إذ أننا نرى إمكانيات مذهلة لمواصلة استثمارنا المشترك في دعم المواهب الفنية الجديدة، الأمر سيساعد باستمرار على تقديم أعمالهم عبر شبكتنا المهنية والمؤسسة المتطورة."

استعداداً للمستقبل

من جانبه، قال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لمؤسسة دبي للمستقبل: "أصبحت دبي مركزاً دولياً رائداً للتكنولوجيا وللمبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وتبني ممارسات وآليات عمل مبتكرة تواكب التغيرات المتسارعة، وتجعل من دبي أفضل مدينة عالمية لجودة الحياة استعداداً للمستقبل، وتدعم بشكل كبير الأحداث ذات المستوى الرفيع مثل "فيستيفال إكس" و"آرس إلكترونيكا" الذي يمتلك شهرة مثالية وواسعة عالمياً."

وأضاف الجزيري: "تعتبر شراكتنا مع "فيستيفال إكس" بمثابة مثال حيّ على منهجيتنا الراسخة في تعزيز ودعم مشهد الابتكار على المستوى المحلي، ونحن فخورون بهذه الشراكة التي تعكس التنوع الثقافي الغني في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."

جيل جديد

بدوره، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعزز شراكتنا مع مهرجان X من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والإبداع، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، كما ترسخ من أهمية المهرجان كأحد الأحداث الرئيسية ضمن جدول فعاليات دبي. لاسيما وأن المهرجان يجمع ما بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تقديم المزيد من العروض الإبداعية في المدينة وتكثيف الجهود لجذب جيل جديد من الموهوبين والمبتكرين من شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

تقنين المبدعين

وفي هذا السياق، قال علي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لمهمة "فيستيفال إكس" التي من شأنها استكشاف التآزر بين الفن والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى تقديم هذا المزيج الفريد لمنطقتنا وعملائنا، بما يتماشى مع التزامنا تجاه الابتكار والتصميم.

وأشار حسيني إلى أن مستقبل تقنيين المبدعين يحمل إمكانات هائلة، ويُعتبر "فيستيفال إكس"، منصّة لجذب الأفكار الجديدة وترويجها وتوليد المواهب الواعدة."

وتنسجم الأهداف التي يلتزم "فيستيفال إكس" بتحقيقها بشكل أساسي مع التطلعات والرؤى التي يؤمن بها الشركاء الاستراتيجيون، عند رعاية ودعم المجتمع الفني، وتوفير كافة الإمكانيات المناسبة لإنجاز ما ننشده من بناء مجتمعات إبداعية تمتلك أفكاراً عصرية في الفنون الإعلامية والتكنولوجيا والابتكار.

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