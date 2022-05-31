أُقيمَ حفل إطلاق الفرع الجديد في نادي الأعمال كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي

· تضم الشبكة اكثر من 26000 رئيس تنفيذي في أكثر من 26 دولة

· ساعدت الشركة اعضائها على زيادة النمو في شركاتهم بنسبة 2.2 ضعف معدل صناعتهم

· تأسست الشركة عام 1957 وجمعت بين المدراء التنفيذيين وأصحاب الأعمال ضمن مجموعات إستشارية صغيره

· عملت على دعم المجاميع الصغيره مثل النساء ومجاميع الأعمال والشركات العائلية والمتخصصين في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم

أطلقت فيستج Vistage أكبر مجموعة استشارية من الأقران في العالم فرعها الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مايو الجاري، حيث إفتتحت شبكة ضمت 26000 من القادة والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال في أكثر من 26 دولة للمهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمَ إفتتاح فرع دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً في نادي الأعمال كابيتال كلوب دبي في مركز دبي المالي العالمي، تلتهُ جلسة حوارية لمناقشة اهم المستجدات في السوق مع الزملاء والقادة و المدراء.

وعرضت فيستيج خلال حفل إطلاق فرعها الجديد كيف عملت على مساعدة أعضائها على النمو بمعدل 2.2 ضعف معدل صناعتهم، والازدهار في المواقف الصعبه والمتقلبة وتنمية الأعمال المستدامة التي تعترف بها فورتشن )Fortune( وكذلك شركاؤها في الصناعة على عكس الشركات التقليدية الآخرى، إذ تكمن القيمة الفعلية لفيستيج في أعضائها الفعليين وعلى هذا النحو فهي تدعو المهنيين وأصحاب الأعمال ليصبحوا أعضاءً مؤسسين لأحدث فروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والإنضمام أيضاً إلى شبكتهم العالمية.

منذ تأسيسها عام 1957 كانت فيستيج تعمل على الجمع بين المدراء التنفيذيين وأصحاب الأعمال ذوي النزاهة العالية في مجموعات استشارية خاصة. حيث تم تصميم كل مجموعة خصيصاً لمساعدة الأعضاء على دعم بعضهم البعض، وتحسين أدائهم ونتائج أعمالهم.

كما وقد نمت شبكة فيستيج بسرعة مع وجود خبراء من قطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والبناء والتمويل والتسويق حيث يستفيد الأعضاء من أمثال تبادل المعرفة للوصول إلى موارد السياسة الحكومية الرئيسية.

حيث تسمح فستيج للمجاميع الصغيره مثل النساء ومجاميع الأعمال والشركات العائلية والمتخصصين في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم بالعثور على خبراء في مجال أعمالهم أو القطاع الذي يختارونه ومناقشة أفضل الممارسات وتطوير العلاقات المتبادلة و المنفعة.

ورحبَ الرئيس التنفيذي لشركة فيستيج العالمية سام ريس، بتوسيع فيستيج في الشرق الأوسط تحت إشراف شريكنا التجاري ناثان فاروجيا، الذي يتمتع بسجل حافل لنمو فيستيج في بلداناً أخرى.

وعلق بهذا الصدد سام ريس قائلاً: "التوقيت مناسب جدًا لفيستيج مع كل ما يدور حولنا في العالم، فإنَ هدفنا الواضح هو مساعدة الرؤساء التنفيذيين والقادة ذوي النزاهة العالية على تنمية أعمالهم لصالح موظفيهم ومجتمعاتهم، كذلك نتمنى لجميع الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى المجموعات التأسيسية في دبي، النجاح في مشاريعهم".

اما ناثان فاروجيا، المدير العام لشركة فيستيج الدولية قال : "نحن متحمسون للانطلاق في دبي التي تُعدُ واحدةٌ من أكثر مراكز الأعمال التجارية الدولية تنوعاً في المنطقة ، وإنطلاقاً من خبرتنا التي امتدت لأكثر من ستين عاماً، نعلم أن هناك ثروة من المواهب العالمية التي يجب الاستفادة منها في دبي والتي ستنسجم جيداً مع شبكتنا الدولية، مما سيضيف قيمة أكبر إلى محفظة عضوية فيستيج."

كما تنظم المجموعة فعاليات وتدريبات خاصه ومناقشات جماعية عبر الإنترنيت لأعضائها الكرام.

#بياناتشركات

- انتهى -

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