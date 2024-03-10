• باستخدام خدمة Visa Direct، سيتمكن عملاء شركة ويسترن يونيون في 40 دولة من إرسال واستقبال الأموال بطريقة اسرع من أصدقائهم وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم .

• كذلك سيتمكن عملاء ويسترن يونيون التابعين للجهات الحكومية والعملاء المنتسبين للمنظمات غير الحكومية من استخدام بطاقات الدفع المسبق للمساعدة في الإغاثة الإنسانية.

القاهرة، مصر: أعلنت اليوم شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة ويسترن يونيون، وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمكن عملاء ويسترن يونيون من استقبال الأموال من عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام بطاقاتهم المستوفية للشروط وحساباتهم المصرفية في 40 دولة موزعة على خمس مناطق مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية إصدار البطاقات، ودمج الخدمات المُقدمة من ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك منتجات المخاطر. كما سيتاح لعملاء ويسترن يونيون إمكانية الحصول على بطاقات الدفع المسبق من فيزا في أسواق محددة، وتقدم هذه البطاقات حلاً مبتكرًا يربط بين العالم المادي والرقمي.

والجدير بالذكر أن كل من شركتي ويسترن يونيون وفيزا يعملان سويًا على تطوير برامج للصرف خاصة بالمنظمات الإنسانية والحكومات لدعم إيصال الأموال اللازمة أثناء الكوارث. وتهدف هذه البرامج إلى دعم مدفوعات الطوارئ ومدفوعات المساعدات الإنسانية، ومدفوعات المعاشات التقاعدية عبر الحدود ، وكذلك المزايا المحلية وتوزيع الأرباح.

وتعليقاً على هذا التعاون صرحت ملاك البابا - نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر قائلة: "دائما ما يبحث العملاء عن وسائل آمنة وفعالة لإرسال الأموال إلى الوطن لمساعدة عائلاتهم وأحبائهم، لذا يسعدنا توسيع تعاوننا مع شركة ويسترن يونيون لتوفير خدمة تحويل الأموال السريعة والآمنة والمريحة لعملائنا المقيمين في 40 دولة في خمس مناطق مختلفة حول العالم."

وأضافت البابا: "سيؤدي الدمج بين الانتشار العالمي لشركة فيزا والإمكانات الرقمية لشركة ويسترن يونيون إلى إحداث ثورة في كيفية إرسال العملاء للأموال واستقبالها في جميع أنحاء العالم. ونشعر بالفخر لتقديم حلول سريعة وفعالة خاصة بالمدفوعات عبر الحدود إلى مصر، نظرا للمساهمة الملحوظة لتحويلات الأموال في تعزيز اقتصاد البلاد."

ومن جانبه علق سام جواد، رئيس الأنظمة البيئية في ويسترن يونيون: "يعتمد الكثير من الأشخاص الطموحين في جميع أنحاء العالم على ويسترن يونيون للحصول على خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول إليها وتتميز بالمرونة وذات قيمة ومحل لثقتهم. سيُمكّنا التعاون الاستراتيجي مع فيزا من تقديم منتجات وخدمات ذات فائدة كبيرة تساعد عملائنا على بناء حياة مليئة بالفرص لأنفسهم ولأحبائهم".



وتستند الاتفاقية إلى عمليات الدمج القائمة بالفعل لخدمات ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct في عامي 2022 و2019، والتي مكّنت العملاء الأمريكيين والأوروبيين من استقبال وإرسال الأموال مباشرةً إلى حاملي بطاقات فيزا المستوفية للشروط في الخارج.

لمزيد من المعلومات حول خدمة Visa Direct، تفضل بزيارة:

https://usa.visa.com/partner-with-us/payment-technology/visa-direct.html

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نبذة عن شركة ويسترن يونيون (Western Union)

تلتزم شركة ويسترن يونيون المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: WU) بمساعدة الأشخاص الذين يطمحون إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم وأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. تعمل خدماتنا الرائدة في مجال نقل الأموال والمدفوعات والخدمات المالية الرقمية عبر الحدود والعملات على تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات - عبر أكثر من 200 دولة وإقليم وما يقرب من 130 عملة - من الاتصال بمليارات الحسابات المصرفية وملايين المحافظ والبطاقات الرقمية، وتتيح فضاء عالمي لإتمام عمليات الدفع الخاصة بمئات الآلاف من مواقع البيع بالتجزئة. هدفنا هو تقديم خدمات مالية سهلة المنال تساعد الأشخاص والمجتمعات على النجاح. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.westernunion.com.



نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال.