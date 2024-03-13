تم التوقيع على اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين شركة فيزا وقمة دبي للتكنولوجيا المالية.

يؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك لقمة دبي للتكنولوجيا المالية وشركة فيزا في دعم وتعزيز بيئة القطاع المالي العالمي من خلال الابتكار والنقاشات البناءة والتشجيع على بناء العلاقات.

دبي: أعلنت شركة «فيزا»، الرائدة على مستوى العالم في مجال المدفوعات الرقمية، عن انضمامها إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بصفتها شريكاً مؤسساً ومضيفاً مشاركاً، مؤكدة على تفانيها في دعم الشركات المبتكرة ذات النظرة المستقبلية على مستوى عالمي. حيث رسخت شركة «فيزا» شراكتها مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة ممتدة لثلاث سنوات، موضحة التزامها الدائم في دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية.

وتعد شركة «فيزا» من أكبر داعمي شركات التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات العديدة التي تقودها مثل برنامج «المسار السريع» والمسرّعات ومبادرة «كل مكان من فيزا»، بالإضافة إلى تزويد هذه الشركات بالموارد اللازمة والأدوات المخصصة لها لإنتاج حلول مبتكرة وضرورية لتحسين الاقتصاد الرقمي لكل من الشركات والمستخدمين.

تعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «الابتكار وليد التعاون. انطلاقاً من ذلك، تتمحور مساعينا الأساسية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في جمع قادة القطاع العالميين والمبتكرين والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتشكيل المجتمع المالي الأكثر تقدماً وشمولية وتطوراً على الصعيد التكنولوجي في العالم. كما يتوافق تعاوننا مع شركة فيزا، الذي تم ترسيخه من خلال اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، مع هدفنا لتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والشركات في دبي والعالم بأسره في رحلتنا لتشكيل بيئة القطاع المالي القوية. نتطلع قدماً إلى إقامة حدث استثنائي ومميز يساهم في تمكين وإلهام مجتمع التكنولوجيا المالية وذلك بالاستفادة من خبرات شركة «فيزا» ودعمها المستمر».

من جهته قال حسن كاظمي، نائب الرئيس ومدير الشراكات الرقمية في شركة «فيزا» لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم شركة «فيزا» الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية بدعم الابتكار وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية. كما تعكس اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين شركة «فيزا» وقمة دبي للتكنولوجيا المالية تفانينا في دعم شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بأسره».

ندرك في شركة «فيزا» إمكانيات شركات التكنولوجيا المالية لتنمية القطاع من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تتيح الخدمات المالية لشريحة أوسع من الناس وتدعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي بأكمله. تتيح مشاركتنا عبر رعاية الحدث بصفتنا مضيفاً مشاركاً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية العديد من الفرص الواعدة لنا ولشركائنا، باعتبارها منصة قيمة تمكننا من الاستفادة من فرص التعاون الاستثنائية بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية. نؤمن بأن مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي كمركز عالمي للابتكار يجعلها المكان المثالي لإقامة هذه القمة. ستسهّل القمة الخوض في نقاشات بنّاءة وتمكن من تعزيز العلاقات من خلال جمع الخبراء التقنيين وخبراء التكنولوجيا المالية العالميين تحت سقف واحد، بما من شأنه أن يسهم في رسم مستقبل القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي."

تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)) لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشترك، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر انعقادها في يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي أعداد غير مسبوقة من المشاركين، حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

يمكن للزوار شراء التذاكر لحضور قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، يرجى العلم أن أسعار الحجز المبكر ستنتهي قريباً.

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نبذة عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية

قمة دبي للتكنولوجيا المالية هي حدث سنوي ضخم ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ستضم النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية أكثر من 8000 من قادة القطاع العالميين وأكثر من 1500 مستثمر وصانع قرار، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بفرص النمو في المنطقة.

تشير قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى موجة جديدة من الابتكار المالي والفرص السانحة وإمكانيات التحول والنمو لقطاع الخدمات المالية العالمي. تقود دبي، بصفتها مركزاً صاعداً للتكنولوجيا المالية، حملة تطوير قطاع الخدمات المالية، ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2 بالمئة لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030. تتوافق القمة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

من المتوقع أن يتخطى برنامج قمة دبي للتكنولوجيا المالية الموسع التوقعات من خلال الخوض في مواضيع رئيسية، من ضمنها مستقبل التكنولوجيا المالية والخدمات المالية المدمجة والمستقلة والتمويل المناخي والأصول الرقمية و"ويب 3". ستكون القمة منصةً فكريةً يترأسها قادة القطاع وتواجه التحديات بشكل مباشر وتدعم الابتكار.

للتسجيل لحضور القمة، يُرجى زيارة الموقع https://dubaifintechsummit.com/

يستطيع الزوار شراء تذاكر دخول قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 من على منصة القمة الرقمية، وسينتهي العمل بأسعار البطاقات المخفّضة قريباً.

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للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا:

ساميا أحمد

مساعد مدير التسويق – مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي

البريد الإلكتروي: samia.ahmad@difc.com

شادي ضاوي

مدير العلاقات العامة والشراكات الاستراتيجية

شركة تريسكون العالمية

shadi@tresconglobal.com

للتواصل الإعلامي :

هينا بخيت

المدير العام

EVOPS Marketing & PR

Hina.bakht@evops-pr.com

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