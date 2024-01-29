يقدم برنامج "فيزا إفريقيا لتسريع التكنولوجيا المالية" توجيهًا فرديًا وتدريبًا خاصا يلبي احتياجات الشركات الناشئة في إفريقيا .

استقبال طلبات الدفعة الثانية يستمر حتى 29 فبراير بعد نجاح الدورة الافتتاحية التي استمرت 12 أسبوعًا .

تنظم "فيزا" في 13 فبراير يوما للعروض التجريبية للمستثمرين في نيروبى بمشاركة 23 من الدفعة الأولى.

القاهرة، مصر: أعلنت شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن بدء استقبال طلبات الدفعة الثانية لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا، ويشجع البرنامج الشركات الناشئة في إفريقيا التي تندرج تحت فئات محددة، بدءًا من الشركات التي لا تزال في مراحلها الأولية حتى الشركات المصنفة تحت الفئة أSeed to Series A startups، على التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لشركة فيزا، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 29 فبراير الجارى.

وأعلنت "فيزا" عن استضافة أول يوم للعروض التجريبية للبرنامج في 13 فبراير بنيروبي. وسوف تقوم الشركات الناشئة من الدفعة الأولى بعرض ابتكاراتها على أهم الفاعلين في المنظومة، وشركاء التمويل، والمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال.

وشملت الدفعة الأولى، شركات ناشئة تعمل في أكثر من 18 دولة إفريقية – من بينها ثلاث شركات من المغرب وشركة من مصر و شركة من تونس، حيث اُختيرت الشركات المشاركة من بين أكثر من 1000 شركة متقدمة عبر قطاعات فرعية متنوعة، بما في ذلك حلول الدفع التجارية والبنية التحتية للإقراض والخدمات المصرفية وأسواق التجارة بين الشركات B2B، و48 % من هذه الشركات إما أسستها سيدات أو يضم فريقها القيادي سيدة، كما تم دعوة الشركات الناشئة المُصنفة في المرحلة الأولية حتى الفئة (أ)، والتي تعمل في إفريقيا للتقدم بطلب للالتحاق بالدفعة الثانية، وتندرج تحت الفئات التالية:

فتح تدفقات جديدة من المدفوعات: رقمنة أنواع الدفع المختلفة ( P2P و B2C و B2B و G2C ) لإيجاد فرص تجارية جديدة، تشمل التحويلات عبر الحدود وصرف الأموال، والحلول المصرفية المفتوحة وحلول التحويل من حساب لآخر، والتدفقات النقدية عبر الهواتف المحمولة وقابلية التشغيل البيني .

و و و ) لإيجاد فرص تجارية جديدة، تشمل التحويلات عبر الحدود وصرف الأموال، والحلول المصرفية المفتوحة وحلول التحويل من حساب لآخر، والتدفقات النقدية عبر الهواتف المحمولة وقابلية التشغيل البيني التمويل المدمج: إنشاء بيئة معلومات متقدمة لتعزيز تجارب الدفع والتمويل في نماذج التجارة من B2B و B2C ، بما في ذلك الأقساط والتمويل المرن وولاء المستهلك والتكنولوجيا المالية كخدمة.

و ، بما في ذلك الأقساط والتمويل المرن وولاء المستهلك والتكنولوجيا المالية كخدمة. تمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة: تسريع نمو التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول الدفع الرقمية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الجيل التالي من المدفوعات متعددة القنوات، والإلحاق الرقمي، وتحسين رأس المال العامل، وحلول القيمة المضافة للتجار .

عوامل تمكين البنية التحتية للدفع: بناء الطبقة الأساسية للبنية التحتية للدفع والخدمات التمكينية الرئيسية مثل حلول المصادقة ومكافحة الاحتيال، والإلحاق الرقمي وإدارة الهوية، وحلول تسجيل الائتمان، وإدارة المخاطر، وحلول البيانات والرؤى.

مستقبل التمويل: تبني التقنيات الناشئة لإحداث ثورة في الخدمات المالية، مثل المدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل والتسجيل اللامركزي للشركات (blockchain and enterprise DLT) ، والأموال القابلة للبرمجة.

، والأموال القابلة للبرمجة. التمويل المستدام والشامل: تعزيز تكنولوجيا المدفوعات للمساهمة في اقتصاد صديق للبيئة، ودعم الشمولية، والحد من عدم المساواة، وخلق تأثير إيجابي من خلال توفير الخدمات المالية للمجتمعات التي تفتقر للخدمات أو المجتمعات المعرضة للتغيرات المناخية وتوفير حلول مالية ميسره ويسهل الوصول إليها .

وتعليقا علي نجاح الدفعة الأولى من "برنامج فيزا إفريقيا" قال تيمبو درايسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة "أوكهي"، التي تقدم نظام عناوين ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي أُطلق لأول مرة في كينيا، من بين 23 من مؤسسي الشركات الناشئة المشاركين في الدفعة الأولى: "لقد ساعد محتوى البرنامج في صقل مهارات جميع أعضاء فريقنا، في العديد من الجوانب بما فيها التمويل والهندسة والموارد البشرية والتصميم، الأمر الذي ساهم في انطلاق الشركة بخطى أسرع. وحظينا أيضًا بعملاء وشركاء في أسواق جديدة عبر الشركات الناشئة الأخرى في المجموعة، ونحن الآن نمضي قدمًا مع فيزا في مشروع تجريبي يمكن أن يحدث تحولاً في أعمالنا".

ويتماشى برنامج التسريع، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، مع تعهد فيزا باستثمار مليار دولار في إفريقيا بحلول عام 2027، بهدف إحداث ثورة في أنظمة الدفع في إفريقيا والارتقاء بالاقتصاد الرقمي.

وقالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بعد النجاح الذي حققه برنامج التسريع في نسخته الأولى، تدعو فيزا دفعة ثانية من الشركات الناشئة المبتكرة للتقدم بطلب للالتحاق بالبرنامج، وذلك في إطار سعينا المتواصل لدعم النظام المتنامي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا. وستوفر هذه التجربة الفريدة الفرصة لرواد الأعمال للحصول على التوجيه وتحقيق النمو السريع، كذلك ستتيح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين المتميزين".

وللحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج فيزا إفريقيا لتسريع التكنولوجيا المالية والتقدم بطلب للانضمام للبرنامج، يُرجى زيارةhttps://africa.visa.com/visa-everywhere/innovation/visa-accelerator.html

نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال أفضل الشبكات المبتكرة والمريحة والموثوقة والآمنة، مما يساعد الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق النمو والازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال.

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