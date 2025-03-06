تهدف هذه الميزة الى التخلص من عملية الإدخال اليدوي المرهقة، وهو مصدر شائع للأخطاء والثغرات التي يستغلها المحتالون الذين يسعون إلى اختراق معلومات البطاقة الحساسة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V)، اليوم عن إطلاق ميزة "قرّب لإضافة بطاقة" في دولة الإمارات، في خطوة مهمة لتعزيز توافر المحافظ الرقمية في السوق. تعالج هذه التقنية المبتكرة الحاجة إلى حلول دفع رقمية سلسة، حيث يمكن لحاملي البطاقات إضافة بطاقات فيزا اللاتلامسية إلى المحافظ الرقمية بنقرة على الهاتف الذكي.

تساهم الميزة الجديدة في تحسين مستويات الراحة والأمان، حيث توفر الحل الأمثل للتغلب على متاعب عملية الادخال اليدوي لتفاصيل البطاقة والتي كانت تعد دائمًا مصدرًا للأخطاء ونقطة ضعف تستغلها الجهات المحتالة للوصول إلى المعلومات الحساسة للبطاقات. حيث ان عملية تقريب البطاقة من الجهاز المحمول تُنشئ رمزًا خاصاً لمرة واحدة، والذي يتم التحقق من صحته عبر خدمة المصادقة على الشريحة من قِبل شركة فيزا، مما يضمن تقديم بيانات اعتماد البطاقة ويعمل كبديل أسرع وأكثر أمانًا من الأساليب التقليدية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: "يسرنا تقديم ميزة "قرّب لإضافة بطاقة" في سوق دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا الأمان وسهولة الاستخدام المعززة. ويتيح هذا الحل المبتكر لحاملي البطاقات إضافتها إلى محافظهم الرقمية بثقة أكبر، حيث تكون بياناتهم الشخصية محمية من خلال مجموعة من التدابير الأمنية المتقدمة. نحن على يقين بأن هذه الميزة الجديدة ستعزز الاعتماد على المحافظ الرقمية في المملكة، عبر تقديم حلول فعالة للتحديات الأمنية الرئيسية وتبسيط تجربة المستخدمين".

الزخم العالمي والتأثير الإقليمي

اكتسبت ميزة "قرّب لإضافة بطاقة" شهرة سريعة عالميًا منذ أن أطلقتها فيزا في سبتمبر الماضي لتعزيز الدفع الرقمي. وأظهرت هذه التقنية قدرتها على تزويد المحافظ الرقمية بالبطاقات بسهولة وأمان، مع تمكين أكثر من 100 ألف رمز خاص بالميزة في دولة الإمارات.

المزايا المقدمة للمنظومة الرقمية

صُممت ميزة "قرّب لإضافة بطاقة" بهدف مساعدة أصحاب المصلحة على تعزيز منظومات الدفع الخاصة بهم، حيث توفر تجربة مماثلة لتجارب الدفع في المتاجر. كما يمكن لحاملي البطاقات إضافة البطاقات إلى محافظهم الرقمية بطريقة أسرع وأكثر سهولة وأماناً، الأمر الذي يشجعهم على اعتماد منظومات الدفع الرقمية بشكل أكبر.

وتساعد ميزة "قرّب لإضافة بطاقة" جهات الإصدار على الحد من المخاطر المحتملة والتكاليف الناجمة عن التمويل في حالات الاحتيال. كما تسهم في تبسيط عملية إضافة البطاقة إلى المحفظة، مما يؤدي إلى تخفيف استفسارات خدمة العملاء وتحسين معدلات الموافقة على المعاملات.

وفيما يتعلق بالمحافظ الرقمية، تلتزم الميزة الجديدة بمعايير الأمان الخاصة بشركة فيزا، مما يحد من مخاطر وصول طرف ثالث إلى البطاقات ويعزز معدلات إنشاء الرموز بالنظر إلى قلة الأخطاء المسجلة عند تسجيل معلومات البطاقة، الأمر الذي يوفر أيضاً فرصة مثالية لتقديم تجارب جديدة للعملاء.

وتعمل هذه التقنية بدعم من المحافظ الرقمية على مستوى العالم، مما يضمن سهولةً في إدراجها ضمن التجارب القائمة في هذه المحافظ.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر @VisaCEMEA.

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