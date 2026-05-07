• شراكة مع سينما عقيل لاستعراض العلامات التجارية المحلية وتقديم محتوى للتثقيف المالي

• Visa Destinations تساعد المقيمين على اكتشاف تجارب الطعام والترفيه المتنوعة داخل أحيائهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيزا اليوم عن إطلاق مجموعة من المبادرات المصممة لتسليط الضوء على الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مزيج يجمع بين سرد القصص والشراكات والتفعيل على أرض الواقع والاكتشاف الرقمي، لتعريف المقيمين بالتجار المحليين وتعزيز التواصل بينهم

وقالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: "تضم دولة الإمارات أحياءً متنوعة وشركات تضفي على الدولة طابعها المميز. ومع استمرار الشركات المحلية في التكيف مع تغير سلوك المستهلكين والضغوط المتعلقة بالتكاليف، تبرز أهمية تعزيز الظهور والوصول إلى الطلب اليومي كعامل أساسي لتحقيق المرونة على المدى الطويل. ومن خلال هذه المبادرات، تعمل فيزا على ربط الإنفاق اليومي للمقيمين بالشركات المحلية التي تشكل ركائز مجتمعاتنا، وذلك عبر الجمع بين الاكتشاف والشراكات وحلول الدفع لدعم نمو مستدام يتجاوز مواسم الذروة."

تسليط الضوء على الشركات المحلية من خلال Neighborhood Legends

تضمّ مبادرات فيزا التي تركز على الأحياء حملة Neighborhood Legends، وهي حملة قائمة على المحتوى تحتفي بالشركات المحلية التي تضفي على دبي طابعها الفريد. وتركز المرحلة الأولى على ثلاثة أحياء هي: السطوة والقوز والبرشاء، بمشاركة شركات تغطي قطاعات الطعام والتجزئة والرفاهية.

ومن خلال محتوى مقابلات قصيرة يُنشر عبر القنوات الرقمية، تتيح الحملة لأصحاب الأعمال منصة لمشاركة قصصهم وشغفهم وطموحاتهم، ما يساعدهم على التعريف بأنفسهم والتواصل مع العملاء في مجتمعاتهم المحلية. وتهدف مبادرة Neighborhood Legends إلى تعزيز الوعي والتفاعل، وزيادة الاهتمام بالشركات المحلية، من خلال دعوة السكان إلى استكشاف الأحياء التي يقيمون فيها.

استعراض العلامات المحلية من خلال الشراكة مع سينما عقيل

تتعاون فيزا مع سينما عقيل، صالة السينما المستقلة الوحيدة للأفلام الفنية في المنطقة، لإحياء (Imperfect) Homegrown Guide من خلال (Imperfect) Homegrown Market ، ما يسلط الضوء على الشركات التي تأسست في دولة الإمارات. وسيُقام السوق يومي 6 و7 يونيو في Warehouse 46 ضمن السركال أفنيو، حيث سيجمع مجموعة مختارة من العلامات التجارية المحلية، ليشكل مساحة للاكتشاف والتواصل وبناء الروابط المجتمعية.

وستساعد فيزا التجار المشاركين من خلال التفاعل المباشر على أرض الواقع، إلى جانب جلسة تثقيف مالي تُنظَّم بالتعاون مع مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولية، تركّز على المدفوعات والتخطيط والنمو المستدام، بالإضافة إلى الترويج لأعمالهم عبر منصات سينما عقيل الرقمية. كما سيتحوّل (Imperfect) Homegrown Guide الذي أُطلق في مارس 2026، إلى منصة رقمية سهلة الاستخدام، ما يعكس التزام فيزا بدعم الشركات المحلية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال.

Visa Destinations Dubai تدعم اكتشاف الأحياء

تقدّم Visa Destinations Dubai، المستندة إلى منصة فيزا العالمية للسفر، مجموعة من العروض والتجارب المختارة داخل دولة الإمارات.

وتتوافر هذه العروض المختارة لحاملي بطاقات فيزا في الدولة، ومن خلال الشراكات مع منصات متخصصة، تتيح للمقيمين والزوّار الوصول إلى الشركات والعلامات التجارية المحلية والموجودة في الأحياء القريبة، لاستكشاف تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

نبذة عن شركة فيزا

تعد فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في فيزا بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية Visa.com.

-انتهى-

#بياناتشركات