التقرير يسلط الضوء على المقاربة الاستشارية الشاملة التي تتمتع بها شنايدر إلكتريك في مجال إزالة الكربون، بدءاً من الاستراتيجية وصولاً إلى التنفيذ

يبرز التقرير خبرات الشركة في تحسين أنظمة المباني ونماذجها المتبعة في استهلاك الطاقة واستراتيجيتها في شراء الطاقة المتجددة

دبي: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أنها حققت مكانة بارزة في أول تقرير صادر عن شركة "فيردانتكس" للأبحاث والاستشارات تحت عنوان "ذا غرين كوادرانت: الاستشارات المتعلقة بإزالة الكربون من المباني 2024"، الذي يهدف إلى إتاحة فرصة كبيرة لتعزيز ممارسات إزالة الكربون ضمن قطاع المباني عبر خدمات إدارة الطاقة. ويشكل قطاع المباني 37% من الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الرائد، قال ستيف ويلهايت، رئيس قسم الاستدامة في شنايدر إلكتريك: "تتشرف شنايدر إلكتريك بتكريمها من قبل مركز "فيردانتكس" ضمن هذا التقرير الأول. نحن نعتز بعملنا كشريك موثوق في عملية التحول العالمي للمباني الموفرة للطاقة والممكّنة للحلول الرقمية. كما نؤكد حرصنا على مواصلة مساعينا لدعم وتعزيز ممارسات إزالة الكربون في مختلف القطاعات، من خلال خدماتنا وحلولنا الشاملة المتعلقة بالاستدامة وإدارة الطاقة، بما يتماشى مع اعتمادنا استراتيجية الكهرباء 4.0 والتي تهدف إلى تعميم التحول الرقمي للكهرباء".

ويقيّم التقرير الخدمات الاستشارية عبر مجموعة من الممكنات التي تساهم في تحسين أداء البيئات المبنية الحالية على صعيد إزالة الكربون والطاقة. كذلك، يكرّم التقرير "شنايدر إلكتريك" استناداً لمقاربتها الاستشارية الشاملة لإزالة الكربون، ويتطرق إلى خبرات الشركة في تحسين أنظمة المباني ونماذجها المتبعة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى استراتيجيات الشركة المتبعة في شراء الطاقة المتجددة. وحددت شنايدر إلكتريك الأولويات الرئيسية التي تحقق الوصول إلى مبانٍ محايدة مناخياً وهي: الاستراتيجية، والرقمنة، وإزالة الكربون.

من ناحيته، قال كونور تايلور، كبير المحللين لدى فيردانتكس: "يوفر مقدمو الخدمات الاستشارية الذين يمتلكون خبرات عريقة في البيئات المبنية، خدمات تساهم في تحسين الأداء المرتبط بالطاقة وإزالة الكربون، وذلك عبر دورة حياة المبنى ككل، بدءاً من الإنشاءات وصولاً إلى إيقاف التشغيل. وتقدّم شنايدر إلكتريك محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات، واستثمرت بكثافة خلال السنوات الماضية في توسيع نطاق عروضها ضمن مجال إزالة الكربون عبر تطوير خبراتها الاستشارية الداخلية وعروضها الرقمية المحددة في مجال إزالة الكربون".

ويحتل قطاع أعمال الاستدامة في شنايدر إلكتريك مكانة عالمية رائدة ضمن مجال استشارات الطاقة والاستدامة والخدمات المدارة، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف في أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم. وتشمل أهم خدمات الشركة تحليل مخاطر السوق والمناخ، وكفاءة الطاقة، وإدارة الطاقة، واستشارات الاستدامة، والطاقة المتجددة، والكربون. كذلك، تمتلك الشركة محفظة متنامية من الحلول الرقمية، بما في ذلك Zeigo وEcoStruxure Resource Advisor، المعروفان عالمياً بتقديم أفضل الحلول لإدارة الموارد والطاقة المتجددة. https://perspectives.se.com

عن شنايدر إلكتريك

هدف "شنايدر إلكتريك" هو إحداث الأثر النوعي بتمكين الجميع من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون شريكاً في الاستدامة والكفاءة.

ونحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية. ونقدم خبراتنا المتميزة على مستوى العالم في مجالات التحوّل الكهربي، والأتمتة، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المديدة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول الأتمتة، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة محورها كادرها البشري، لدينا منظومة حيوية من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا ومساهمينا.

وقيم التنوع والشمول أساسية في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا العليا المتمثلة في مستقبل مستدام للجميع.

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