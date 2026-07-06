الرياض، أعلنت فيرجن موبايل السعودية عن إطلاق "باقات أمان"، وهي خدمة جديدة تُعد الأولى من نوعها في المملكة التي توفر حماية رقمية للأطفال مباشرة على مستوى شبكة الجوال، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية أو إجراء إعدادات معقدة على الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على حلول رقمية تساعد العائلات على حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت، في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية للتعلم والتواصل والوصول إلى المحتوى الرقمي.

وتعتمد "باقات أمان" على تقنية مدمجة داخل شبكة فيرجن موبايل تقوم بتصفية المحتوى الضار تلقائياً ومنع الوصول إلى عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك وسناب شات وإنستغرام وإكس وفيسبوك وثريدز وديسكورد، دون الحاجة إلى تحميل برامج للرقابة الأبوية أو تعديل إعدادات الهاتف، وهو ما يجعل الحماية تعمل بشكل تلقائي ومستمر طالما كان الجهاز متصلاً بشبكة فيرجن موبايل.

كما تقوم الخدمة بتفعيل وضع التقييد في منصة يوتيوب وفق معايير المنصة العالمية، بهدف الحد من ظهور المحتوى غير المناسب للأطفال، مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من المحتوى التعليمي والترفيهي الملائم لأعمارهم.

وأكدت الشركة أن الهواتف الذكية لم تعد مجرد وسيلة للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبحت أداة للتعليم والتواصل وتنمية المهارات الرقمية، الأمر الذي يستدعي توفير حلول توازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز سلامتهم الرقمية.

وتختلف "باقات أمان" عن حلول الرقابة التقليدية التي تعتمد على التطبيقات أو إعدادات الأجهزة، إذ توفر الحماية مباشرة على مستوى الشبكة، بما يصعب تجاوزها أو تعطيلها، ويمنح أولياء الأمور مستوى أعلى من الطمأنينة أثناء استخدام أطفالهم للإنترنت.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أن الخدمة تحترم خصوصية المستخدمين بالكامل، حيث لا تصل إلى البيانات الشخصية أو محتوى الأجهزة، ولا تقوم بحذف أي ملفات أو صور أو مقاطع فيديو محفوظة مسبقاً على الهاتف، وإنما تمنع تحميل المحتوى الجديد أو التفاعل معه عبر التطبيقات المحظورة أثناء الاتصال بالشبكة.

وتتوفر "باقات أمان" ضمن خيارين يناسبان احتياجات المستخدمين، تشمل باقة أمان 60 التي توفر 10 جيجابايت من البيانات و100 دقيقة محلية، وباقة أمان 100 التي توفر 30 جيجابايت من البيانات و300 دقيقة محلية، مع دمج الحماية الرقمية ضمن الباقة نفسها.

وأشارت الشركة إلى أن الحماية تعمل فقط عند الاتصال بشبكة فيرجن موبايل، ولا تكون فعالة عند استخدام شبكات الواي فاي أو أثناء التجوال الدولي، نظراً لاعتماد الخدمة على تقنيات مدمجة داخل شبكة الشركة.

ويمثل إطلاق "باقات أمان" امتداداً لرؤية شركة بيوند ون السعودية في تطوير حلول اتصالات تركز على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، عبر توفير خدمات لا تقتصر على الاتصال، بل تساهم أيضاً في تعزيز السلامة الرقمية ودعم العائلات في مواكبة التحول الرقمي بثقة وأمان.

وأكدت الشركة أن الخدمة توفر مستوى متقدماً من الحماية من خلال تصفية المحتوى على مستوى الشبكة، مع الإشارة إلى أنه، كما هو الحال مع جميع تقنيات الحماية الرقمية، لا يمكن ضمان حظر جميع المحتويات بنسبة 100% نظراً للطبيعة المتغيرة باستمرار لمحتوى الإنترنت.

وتخضع الخدمة للشروط والأحكام، وتتوفر حصرياً ضمن "باقات أمان" على شبكة فيرجن موبايل السعودية.

نبذة عن فيرجن موبايل السعودية

تُعد فيرجن موبايل السعودية إحدى أبرز شركات الاتصالات الرقمية في المملكة، وتعمل تحت مظلة بيوند ون السعودية، مقدمةً تجربة اتصالات مبتكرة ترتكز على المرونة والبساطة والاعتماد على الحلول الرقمية. وتوفر الشركة باقات وخدمات مصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار المستمر والتقنيات الرقمية الحديثة. وانطلاقاً من التزامها بتطوير خدمات تتجاوز مفهوم الاتصال التقليدي، تواصل فيرجن موبايل السعودية إطلاق حلول مبتكرة تسهم في تمكين المستخدمين وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يواكب التحول الرقمي في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.virginmobile.sa

نبذة عن بيوند ون

تُعد بيوند ون شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الرقمية، تعمل على إعادة تعريف التجارب الرقمية للمستهلكين في الأسواق عالية النمو. وانطلاقاً من قاعدة قوية في قطاع الاتصالات، تطوّر الشركة حلولاً رقمية مبتكرة تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مرنة وسلسة تلبي احتياجاتهم.

ومنذ تأسيسها في عام 2021، وسّعت بيوند ون حضورها العالمي من خلال الاستحواذ على فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، وفريندي موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيرجن موبايل أمريكا اللاتينية، إلى جانب إطلاق فيرجن كونيكت عالمياً. وتدير الشركة اليوم عملياتها في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والكويت، وباكستان، والمكسيك، وتشيلي، وكولومبيا.

ومن خلال محفظة علاماتها التجارية، تواصل بيوند ون تقديم حلول مبتكرة تعزز تجارب الاتصال والخدمات الرقمية، وتدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الأسواق التي تعمل فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.beyond.one

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