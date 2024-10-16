"فيرتيغلوب" تعد أكبر مُصدِّر بحري في العالم للأسمدة النيتروجينية، وستصبح منصة لنمو أعمال "أدنوك" في مجال الأمونيا وترسيخ ريادتها عالمياً في مجال الأمونيا منخفضة الكربون

"أدنوك" تعتزم إدماج محفظة مشاريعها المحلية والعالمية في الأمونيا منخفضة الكربون بما يرفع إجمالي إنتاج "فيرتيغلوب" الصافي من الأمونيا لأكثر من الضعف

تم الاحتفاظ بفريق الإدارة بالكامل لتسريع إطلاق المرحلة التالية من النمو بما في ذالك أحمد الحوشي رئيساً تنفيذياً لشركة "فيرتيغلوب"، بعد أن قاد الشركة منذ عام 2021، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أو سي آي"

تواصل "فيرتيغلوب" التزامها بتحقيق مزيد من العوائد للمساهمين من خلال مبادرات التحسين التي تهدف إلى توليد أرباح سنوية إضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025

ستعلن "فيرتيغلوب" عن تفاصيل استراتيجية تعزيز القيمة والنمو خلال يوم "أسواق رأس المال" المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيرتيغلوب"، (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) ("فيرتيغلوب" أو "الشركة") عن إتمام عملية استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") على حصة شركة "أو سي أي جلوبال" (المسجلة في سوق يورونكست: تحت الرمز OCI) ("أو سي أي") البالغة (50% + سهم واحد) في شركة "فيرتيغلوب". وبعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، زادت "أدنوك" رسمياً حصتها في الشركة إلى 86,2%، مع بقاء نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

يمثل إكمال عملية الاستحواذ إنجازاً كبيراً لمجموعة "أدنوك" على سبيل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتوسيع أنشطتها في مجال الوقود منخفض الكربون، ويسهم في دعم هدفها في أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات. ووفقاً لهذه الاستراتيجية، ستقوم "أدنوك" بنقل حصصها في مشاريع الأمونيا منخفضة الكربون الحالية والمستقبلية إلى "فيرتيغلوب" بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يساهم في إنشاء منصة نمو عالمية للأمونيا منخفضة الكربون والتي تعد وقوداً انتقالياً رئيسياً، ويشمل ذلك مشروعيها لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي واللذين سيضفان ما يقرب من 2 مليون طن سنوياً من هذه المادة ومشاريع أخرى ضمن محفظتها العالمية، مما يرفع تقريباً إجمالي سعة "فيرتيغلوب" الإنتاجية التجارية الحالية من الأمونيا البالغة 1.6 مليون طن سنوياً لأكثر من الضعف، ويزيد إجمالي سعتها الإنتاجية القابلة للبيع إلى 8.6 مليون طن سنوياً من الأمونيا واليوريا مجتمعين.

بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ألدنوك و مجموعة شركاتها : " تماشي مع رؤية وتوجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة اإلمارات ودورها الرائد في قطاع الطاقة العالمي من خالل تنفيذ استثمارات استراتيجية نوعية ، ت مثل حصة األغلبية التي تمتلكها ‘أدنوك’ في شركة ‘ فيرتيغلوب ’ خطوة مهمة جديدة في تنفيذ استراتيجية دوليا في مجال الكيماويات ، بما ي دعم جهود تحقيق هدفها بأن تصبح ضمن أكبر ً الشركة المدروسة و الطموحة للنمو والتوسع خمس شركات عالمية للكيماويات . و تعد ‘ فيرتيغلوب ’ شركة عالمية المستوى وستصبح وسيلة تمكين للنهوض بأعمال ‘أدنوك’ في مجال األمونيا منخفضة الكربون و ت دعم جهود ه ا ل تمكين تحقيق انتقال عالمي واقعي و منظم و مسؤول و عادل في قطاع الطاقة. و كلنا ثقة بأن هذه الصفقة تتيح فرص نمو كبيرة لشركة ‘فيرتيغلوب’ وأنها ستحقق قيمة أكبر لمساهميها مع استمرار إدارتها الحالية.

يظل أحمد الحوشي في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، ويتنحى عن منصبه في "أو سي آي جلوبال"، حيث أمضى 15 عاماً في تطوير أعمالها في الولايات المتحدة وأوروبا في مجال الأمونيا والميثانول من خلال الاستثمارات الجديدة والقائمة وعمليات الاستحواذ، والتركيز على التعاون والشراكات العالمية لتعزيز القيمة للمساهمين وتنفيذ العديد من عمليات التخارج مؤخراً. يشغل الحوشي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب" منذ عام 2021، حيث ساهم بشكل كبير في استعداد الشركة للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها، وكذلك في أدائها المتميز في دورات سوق السلع الأساسية، مع أداء دور كبير في عملية اندماج "فيرتيغلوب" مع "أدنوك" لإنشاء شركة عالمية رائدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون. ويهدف الحوشي إلى مواصلة الاستفادة من منظومة "أدنوك" لتحقيق المزيد من النمو في "فيرتيغلوب". وتظل القيادة التنفيذية في شركة "فيرتيغلوب" كما هي، حيث احتفظ هارون رحمة الله بمنصبه كرئيس للعمليات وبقي أندرو تايت في منصب الرئيس التنفيذي المالي.

من جانبه ، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "يمثل إتمام صفقة ’أدنوك‘ بنجاح إنجازاً تاريخياً لشركة ’فرتيغلوب‘ يساهم في دعم التوقعات الإيجابية طويلة الأمد لأعمال الشركة وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق، وتحقيق طموحاتها المستقبلية. وانطلاقاً من مكانتها في تنفيذ خطط ’أدنوك‘ الرامية إلى إنشاء منصة عالمية للنمو والتوسع في مجال إنتاج الأمونيا، تمتلك ’فيرتيغلوب‘ مكانة جيدة للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الحلول منخفضة الكربون ودعم الجهود الرامية لتمكين مستقبل أكثر استدامة. ونتطلع إلى الانضمام إلى منظومة ’أدنوك‘ المتكاملة وتحقيق أقصى استفادة من جميع المنتجات التي توفرها، بالتزامن مع زيادة القيمة للمساهمين والحفاظ على التزامنا بتحقيق التوازن بين النمو المنضبط وتوزيعات الأرباح ".

ستستفيد شركة "فيرتيغلوب" من منظومة "أدنوك" لتعزيز النمو المنضبط ضمن سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون، بما في ذلك: الوصول الاستراتيجي إلى عملاء الطاقة الرئيسيين على مستوى العالم، وخبرة "أدنوك" الواسعة في التقاط الكربون وتخزينه لدعم إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، إضافة إلى قدراتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة، وقدراتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

التقدم المحرز في مبادرات الأمونيا منخفضة الكربون

سيمثل تحقيق معدلات العائد الداخلي المرتفعة "double-digit" لجميع مشاريع النمو المستقبلية، الحدّ الأدنى المستهدف للشركة، حيث تسعى إلى تحقيق نمو يعزز القيمة للاستفادة من الارتفاع العالمي المتوقع في الطلب على الأمونيا منخفضة الكربون والمتوقع أن يصل إلى 24 مليون طن بحلول عام 2032، مقارنةً بحجم طلبات قريب من الصفر حالياً. وفي ظل زيادة استخدامات الأمونيا منخفضة الكربون، تشير توقعات المتخصصين في القطاع إلى أن السوق سيشهد نمواً في الطلب على هذه المادة بما يتجاوز المعروض بنحو 11 مليون طن حتى عام 2032.

وستواصل "فيرتيغلوب" تنمية أعمالها في مجال الوقود منخفض الكربون، حيث نجحت مؤخراً بالحصول على عقد بقيمة 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر تسليم يبلغ 1000 يورو للطن حتى عام 2033، وذلك في أول عقد من نوعه على مستوى العالم عبر مؤسسة "H2Global". وتساهم متطلبات المصاريف الرأسمالية المحدودة لهذا المشروع في تحقيق عوائد جذابة للشركة.

كما اتخذت "فيرتيغلوب"، بالشراكة مع شركة "تعزيز" وشركة "جي إس إنيرجي كوربوريشن" وشركة "ميتسوي آند كو المحدودة"، في مايو 2024 قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع الأمونيا منخفض الكربون في "تعزيز" بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، ومنحت عقد البناء لشركة "تكنيمونت إس بي إيه"، حيث من المتوقع بدء الإنتاج في عام 2027.

2.42 مليار دولار أمريكي عادت إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي1

تماشياً مع سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة للشركة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو التراكمي للقيمة وتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، وافقت "فيرتيغلوب" مؤخراً على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (سيتم دفعها هذا الشهر). وبعد دفع هذه الأرباح، ستكون "فيرتيغلوب" قد دفعت 2,42 مليار دولار أمريكي كأرباح منذ طرحها العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يمثل أحد أعلى عوائد الأرباح ومستويات العائد الإجمالي في قطاعها. وبناءً على توزيعات الأرباح المرحلية المعلنة، يبلغ العائد السنوي على الأرباح حوالي 5%، ما يؤكد التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.

وتواصل "فيرتيغلوب" التزامها بتحقيق مزيد من العوائد للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع، والتي تهدف إلى توليد أرباح سنوية إضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.

انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم

للتوافق مع هيكل ملكية الأسهم الجديد في شركة "فيرتيغلوب"، ستعقد الشركة جمعية عامة في 24 أكتوبر 2024، حيث سينتخب المساهمون أعضاء مجلس إدارتها الجديد.

الإعلان عن استراتيجية شركة "فيرتيغلوب" المحدثة في الربع الأول من عام 2025

تعتزم شركة "فيرتيغلوب" الإعلان عن تفاصيل استراتيجية تعزيز القيمة والنمو خلال يوم أسواق رأس المال المقرر عقده في الربع الأول من عام 2025.

نبذة عن شركة فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6,6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف. أُدرجت شركة "فيرتيغلوب" في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com

نبذة عن "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: media@adnoc.ae

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