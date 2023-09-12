دبي- الإمارات العربية المتحدة، أعلنت توكو الشركة الرائدة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيرتوزون، الشركة المتخصصة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة، لإنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية، بهدف تعزيز مكانة دبي الريادية في مجال الابتكار المالي بوصفها الوجهة الداعمة بأفضل بيئة أعمال للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو.

تُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع "فيرتوزون" إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوكتشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول واتاحة الفرص لكل من المستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. عبر مجموعة متنوعة من الشركات المقنعة، سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم وتوقع سيولة أكبر ناتجة عن هذا التحول الرقمي.

وقال سكوت ثيل، العضو المنتدب لشركة توكو: "تم تصميم الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية خصيصاً لمعاملات الأصول الافتراضية، مما يوفر سبيلاً واقعياً وواضحاً إلى السوق من شأنه أن يدعم تحويل الاستثمارات وتسهيل الشمول المالي. ونحن متحمسون للشراكة مع فيرتوزون في ترميز استثمارات الأسهم في المراحل المبكرة. أيضاً نحن في توكو نؤمن بتحسين العالم وإعادة تشكيل مشهد إدارة الأصول الافتراضية من خلال التكنولوجيا المتطورة والامتثال التنظيمي والنهج الذي يركز على المستخدم، حيث توفر هذه الشراكة مع فيرتوزون منصة رائعة لتحقيق ذلك".

حيث توفر توكو وفيرتوزون من خلال ترميز عروض الأسهم في المرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يسمح للمستثمرين من مؤسسات وأفراد بالمشاركة بطريقة أكثر سهولة وشفافية.

ومن المتوقع أن تثمر الشراكة بفائدة كاملة من الإطار التنظيمي لسُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية لدفع التغيير الإيجابي في قطاع الخدمات المالية. وسيخلق منصة ثورية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يمكنها من المشاركة في تحصيل الأموال في وقت مبكر من الأسهم وبكل سهولة ويسر.

وأوضح نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشترك لشركة "فيرتيوزون":" منذ تأسيسنا للشركة قبل 14 عاماً، لا تزال مهمتنا كما هي، وهي تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بجميع الأدوات والمعاول التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. لذلك يسعدنا أن نتشارك مع توكو، في الإطار التنظيمي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتقديم عروض الأسهم المرمزة، والتي نعتقد أنها ستجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يبحثون عن التمويل، إلى جانب المستثمرين بالداخل وأصحاب رؤوس الأموال الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءاً من قطاع الأعمال المزدهر في دبي. كما يتماشى تعاوننا الاستراتيجي مع توكو والأجندة الوطنية لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن أكبر10 شركات نادرة بحلول العام "2031.

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة بين توكو وفيرتيوزون تمثل خطوة تحويلية أخرى إلى الأمام في سياق تطور المشهد المالي المبتكر في دبي. لن تؤدي الشراكة في تقديم العروض المرمّزة لتمويل الأسهم في المرحلة المبكرة إلى دعم وتمكين الشركات فحسب، بل ستخلق فرصاً مهمة جداً للمستثمرين أيضاً.

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نبذة عن دي ال ايه بيبر

دي ال ايه بيبر هي شركة محاماة عالمية تضم محامين يتواجدون في أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول آسيا والمحيط الهادئ، مما يتيح لنا دعم العملاء ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم القانونية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن توكو

تعمل شركة دي ال ايه بيبر بالتعاون مع توكو لحل أوجه القصور الموجودة اليوم في أسواق رأس المال، عبر الاستفادة من تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع. وتعد توكو منصة لإنشاء الأصول الرقمية وهي تجمع ما بين الامتثال والصرامة التنظيمية كواحدة من السمات التي تميزها كشركة محاماة عالمية باستخدام الحلول التقنية المبتكرة. حيث توفر توكو منصة لإنشاء أسواق جديدة وتستخدم تقنية دفتر الأستاذ الموزع للترويج لمعلومات السوق.

نبذة عن فيرتوزون

تعد شركة فيرتوزون من أوائل وأكبر الشركات المتخصصة في تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والحائزة على جوائز مزودو خدمات الشركات. تأسست شركة فيرتوزون في العام 2009، وقامت بتأسيس شركات تضم أكثر من 70.000 رائد أعمال من 180 دولة. تضم أكثر من 150 موظفًا يتحدثون 40 لغة. حيث تقدم فيرتوزون خدمات تأسيس الشركات وخدماتها الشاملة، بدءًا من الرخصة التجارية وإجراءات التأشيرة إلى فتح الحساب المصرفي والاستشارات الضريبية والامتثال والمحاسبة والخدمات القانونية والخدمات الأخرى. تعد فيرتوزون جزءًا من فيرتوجروب، وهي شركة قابضة مقرها في دبي وتضم فيرتوزون للمحاسبة والضرائب وفيرتوزون للعقارات وفيرتوزون اكس ونيكست جنريشن اكوتي، التي تقدم الجنسية والإقامة عن طريق برامج الاستثمار.