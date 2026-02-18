يتميّز نظام التبريد المحيطي Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM منخفض احتمالية الاحترار العالمي بتضمينه نماذج Vertiv™ EconoPhase المعتمدة على تقنية مُوفّر الطاقة بالمبرّد المُضخ، بما يضمن الامتثال الكامل لتشريعات غازات التبريد في الاتحاد الأوروبي (EU F-Gas)، ويعزّز مستويات السلامة، مع القضاء التام على مخاطر القابلية للاشتعال

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن توسيع مجموعةVertiv™ CoolPhase Perimeter PAM المبردة بالهواء وذلك من خلال إضافة تصنيفات جديدة لأنظمة التبريد ومكثف Vertiv™ CoolPhase Condenser. ويتوفر هذا الحل المتطور الآن في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والمسؤولية البيئية، والمرونة التشغيلية. مسهمًا في تحقيق تحسينات ملموسة في كل من فعالية استخدام الطاقة (PUE) والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، فضلًا عن المساعدة في إطالة العمر التشغيلي للأنظمة.

ويتميّز نظام Vertiv CoolPhase Perimeter PAM، المصمم لمراكز البيانات من الجيل التالي، بدمجه الكامل لتقنية مُوفّر الطاقة بالمبرّد المُضخ Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE) ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، ضمن نظام المكثف Vertiv CoolPhase Condenser . وتتيح هذه التقنية المتقدمة تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، من خلال تعزيز إمكانات التبريد الحر وتحسين موثوقية النظام، وذلك بفضل استخدام دائرة تبريد تعتمد على مضخة تعمل بطاقة أقل بكثير مقارنة بالضواغط التقليدية، مع توفير في المساحة. ويستخدم هذا النظام مادة التبريد R-513A، التي تتمتع بإمكانية إحداث احترار عالمي أقل بنسبة 70% مقارنة بمادة R-410A، إلى جانب أنها غير قابلة للاشتعال ومنخفضة التأثير السام. وبهذا، يحقق النظام امتثالًا كاملاً للوائح الاتحاد الأوروبي لغازات التبريد F-Gas Regulation 2024/573، ما يجعله خيارًا مثاليًا للجهات المشغّلة الساعية إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية دون التأثير على أداء وكفاءة التبريد.

وفي هذا السياق، قال سام بينبورو، رئيس قسم إدارة أنظمة التبريد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة فيرتف: "مع هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM، نعزّز مرونة حلول التوسّع المباشر لدينا، مع التصدي في الوقت ذاته لتحديين أساسيين يواجههما مشغلو مراكز البيانات اليوم، وهما الامتثال البيئي والكفاءة التشغيلية. وتعمل النماذج الجديدة المبردة بالهواء على توسيع قدرات التبريد الحر وخفض استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامنا بتقديم حلول عالية الكفاءة ومسؤولة بيئيًا دون المساومة على الأداء."

وتتضمن مجموعة Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM مجموعة من الخصائص التقنية المتقدمة، مثل الضواغط متغيرة السرعة، والملفات متعددة المراحل، إلى جانب تقنية الفلاتر المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع، بالإضافة إلى التكامل السلس مع وحدات Vertiv™ CoolPhase Condenser عبر نظام التحكم الذكي Vertiv™ Liebert® iCOM™. وتأتي هذه الحلول ضمن إطار استراتيجية شاملة تعتمد على اعتبار جميع المكونات جزءًا من منظومة واحدة متكاملة، ما يتيح تحسينًا ذكيًا لأداء النظام وكفاءته ومرونته التشغيلية.

وتُعد مجموعة Vertiv CoolPhase Perimeter PAM جزءًا من سلسلة حلول التبريد الحراري المتكاملة التي تقدمها فيرتف، وتحظى بدعم من شبكة خدمات فيرتف العالمية، والتي توفّر دعمًا شاملاً على مدار دورة حياة المعدات بدءًا من مرحلة التصميم والتشغيل الأولي، وصولًا إلى التحسين المستمر للأداء. ويسهم ذلك في ضمان موثوقية تشغيلية متواصلة من خلال عمليات نشر احترافية وخدمات صيانة استباقية يقدمها فريق من الخبراء المتخصصين.

لمعرفة المزيد حول مجموعة فيرتف الشاملة من حلول وخدمات التبريد والطاقة وإدارة تقنيات المعلومات، بالإضافة إلى الحلول والخدمات المتكاملة، يُرجى زيارة www.vertiv.com

