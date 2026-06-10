دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن إطلاق منصة Vertiv™ Rack Extreme، وهي مقصورة متطورة من الجيل الجديد جرى تصميمها خصيصاً لمواكبة المتطلبات المتسارعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وتوفر هذه المنصة المستقبلية دعماً فائقاً لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات ذات الأحمال الثقيلة والأعماق الكبيرة، بما يلبي احتياجات عمليات النشر المتقدمة للبنى التحتية الرقمية الخاصة بالجيل القادم، مع ضمان مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والجاهزية التشغيلية.

ومع التنامي المتسارع في كثافة قدرات الحوسبة، بات يتعين على مشغلي مراكز البيانات استيعاب تجهيزات تكنولوجيا المعلومات المتطورة مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة تدفق الهواء، وتنظيم الكابلات، وتوفير مرونة أكبر في عمليات التركيب والتوسعة. وقد جرى تصميم منصة Vertiv™ Rack Extreme للاستجابة لهذه المتطلبات المتغيرة، من خلال توفير قدرات تحميل أعلى، وتكوينات أعمق وأكثر مرونة، ونظام متكامل لإدارة الكابلات، إلى جانب توافقها الكامل مع حلول إدارة الطاقة والإدارة الحرارية المعتمدة ضمن بيئات مراكز البيانات الحديثة.

وقال جوزيبي ليتو، المدير الأول لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركة فيرتف: "تعكس منصة Vertiv™ Rack Extreme قدراتنا المتنامية في تطوير تصميمات المقصورات والحاويات المخصصة لبيئات الحوسبة عالية الكثافة والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما تستند هذه المنصة إلى الخبرات الهندسية العريقة التي تمتلكها فيرتف في مجال تصميم المقصورات، بما في ذلك الحلول التي جرى تطويرها تاريخياً تحت علامة Knürr، بما يسهم في دعم بنى تحتية مرنة وقابلة للتوسع لتكنولوجيا المعلومات من الجيل القادم".

وتوفر منصة Vertiv™ Rack Extreme مجموعة متنوعة من خيارات الأحجام والتكوينات، بما يتيح للمؤسسات مواءمة بنيتها التحتية مع متطلبات التطبيقات المختلفة بكفاءة ومرونة عالية. وقد صُممت المقصورة بما يدعم سرعة النشر وسهولة التنفيذ، إذ يتم شحنها كوحدة متكاملة وجاهزة للاستخدام، مع إمكانية التكامل السلس مع منظومة واسعة من الملحقات المتوافقة، بما في ذلك حلول إدارة الكابلات العلوية وتقنيات تحسين تدفق الهواء. ويسهم ذلك في تسهيل عمليات التوسع المستقبلي ومواكبة النمو المتزايد في متطلبات البنية التحتية الرقمية.

وبقدرات تحميل ثابتة وديناميكية تصل إلى 4,500 رطل (2,045 كيلوجراماً)، تدعم منصة Vertiv™ Rack Extreme عمليات نشر عالية الكثافة تتجاوز إمكانات المقصورات التقليدية، التي غالباً ما تنخفض حدود حمولتها أثناء النقل أو التحريك مقارنة بحالتها الثابتة. ومن خلال الحفاظ على مستوى الحمولة ذاته في كلتا الحالتين، توفر المنصة قدرة تحميل ديناميكية أعلى بما يصل إلى الضعف، وقدرة تحميل ثابتة تزيد بما يصل إلى 1.3 مرة مقارنة بالتصميمات التقليدية، ما يمنح المؤسسات مرونة تشغيلية أكبر بفضل إمكانية الحركة الكاملة دون التأثير على الأداء أو الاعتمادية. ويعزز الهيكل الملحوم بالكامل إلى جانب أنظمة إدارة تدفق الهواء والكابلات المدمجة، بما في ذلك الأبواب الشبكية ذات معدل التهوية المرتفع وأنظمة القضبان المرنة، كفاءة التركيب وسهولة الإدارة المستمرة للبنية التحتية. كما تسهم المزايا القياسية، مثل قضبان الكابلات الرأسية وقضبان تثبيت وحدات توزيع الطاقة الرأسية (rPDU) في الزوايا، في تبسيط عمليات التنظيم والتشغيل داخل مراكز البيانات. إضافةً إلى ذلك، تتضمن المنصة حلول شحن هندسية متطورة، تشمل قواعد امتصاص الصدمات ومنحدرات متعددة الاستخدامات، بما يساعد على حماية المعدات الحساسة وتسهيل عمليات النشر والتركيب في المواقع المختلفة بسلاسة وكفاءة أعلى.

كما صُممت المنصة لتتكامل بسلاسة مع محفظة فيرتف الشاملة من الحلول، بما يدعم مجموعة واسعة من التقنيات والمعدات القابلة للتركيب داخل المقصورات، بما في ذلك أنظمة Vertiv™ لمزودات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ووحدات توزيع الطاقة داخل المقصورات (rack PDUs)، وحلول الإدارة الحرارية مثل أنظمة Vertiv™ CoolLoop RDHx للمبادلات الحرارية بالأبواب الخلفية (rDHX) ووحدات توزيع سائل التبريد Vertiv™ CoolChip CDU المزودة بمشعبات التبريد المباشر للرقائق ، إلى جانب حلول Vertiv™ Avocent® لإدارة وحدات KVM ووحدات التحكم التسلسلي. ويتيح هذا التكامل تقديم بنية تحتية متكاملة وشاملة من طرف إلى طرف، تدعم متطلبات مراكز البيانات الحديثة وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والاعتمادية وقابلية التوسع.

لمزيد من المعلومات حول منصة Vertiv™ Rack Extreme أو محفظة فيرتف المتكاملة من حلول المقصورات والطاقة والإدارة الحرارية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

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"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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