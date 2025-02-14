دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن الإطلاق العالمي لـ خدمات التبريد السائل المبتكرة التي تزوّد العملاء بالأدوات اللازمة لتعزيز موثوقية الأنظمة وضمان توافرها المستمر، وتحسين كفاءة التشغيل والتعامل بفعالية مع التحديات المتنامية لأنظمة التبريد السائل المتطورة.

تقدم "فيرتف" هذه الخدمات منذ أكثر من عام للمستخدمين الأوائل على المستوى الإقليمي، حيث عملت على تطوير أفضل الممارسات واكتساب رؤى قيمة مكّنتها من توسيع قدراتها في مجال خدمات التبريد السائل على نطاق عالمي. وقد أسهمت هذه الخبرة في اعتماد نهج متكامل ومُثبت مما يتيح لمشغّلي مراكز البيانات حول العالم الاستفادة من دعم متخصص يستند إلى تطبيقات عملية ونجاحات ملموسة.

تواصل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل مشهد مراكز البيانات، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في كثافة الحوسبة داخل الرفوف، حيث أصبحت الرفوف بقدرة 30 كيلوواط المعيار السائد، بينما تصل بعضها إلى 120 كيلوواط أو أكثر. ويواجه المشغّلون تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع الأحمال الحرارية وزيادة كثافة استهلاك الطاقة، ما يجعل الحاجة إلى حلول التبريد السائل أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية العمليات.

وقال شون جراهام، مدير الأبحاث في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في شركة "آي دي سي" (IDC):"إن الاعتماد المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي المبرّدة بالسائل يستلزم نهجًا شاملاً لإدارة دورة الحياة. ونظرًا للتعقيدات التقنية المتأصلة في هذه الأنظمة، فإن وجود برنامج دعم قوي لا يعدّ مجرد توصية، بل هو من أفضل الممارسات لضمان توفر الأنظمة واستمرارية تشغيلها على المدى الطويل."

تتمحور خدمات التبريد السائل من "فيرتف" حول تحقيق تكامل سلس بين أنظمة التبريد السائل ومعدات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الداعمة. وتشمل هذه الخدمات عمليات التركيب والتشغيل التي تتم بإشراف خبراء، بالإضافة إلى الصيانة الدورية التي تركز بشكل خاص على إدارة السوائل، وضمان نظافة النظام، ومنع دخول الهواء—وهي عوامل أساسية لضمان موثوقية الأنظمة. وفي ظل التعقيدات التي تشهدها أنظمة التبريد السائل التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحرجة، لا تكفي ممارسات الصيانة التقليدية لمواكبة هذه المتطلبات. ومن هنا، تعتمد هذه الخدمة على خبرة فيرتف العريقة التي اكتسبتها على مدار عقود حيث تقدم خدمات صيانة استباقية ومستندة إلى حالة المعدات وفقًا لأفضل الممارسات، مما يضمن أداءً موثوقًا وفعالًا للأنظمة ويعزز استمرارية تشغيلها إلى أقصى حد.

تتضمن خدمات التبريد السائل من "فيرتف" مجموعة كاملة من الحلول المصممة خصيصًا لدعم بيئات الحوسبة عالية الأداء والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تكاملًا سلسًا، وموثوقية طويلة الأمد واستمرارية تشغيلية. ويقدم فريق فيرتف من الفنيين المعتمدين والمهندسين الميدانيين دعمًا متخصصًا في كل مرحلة، مما يضمن الأداء الأمثل لأنظمة رفض الحرارة وحلقات تبريد السوائل:

خدمات التشغيل والتكليف: تحديد ومعالجة المشكلات المحتملة التي قد تنجم عن التركيب غير السليم بشكل استباقي، مما يمنع التأخيرات ويسهم في إطلاق النظام بسلاسة وكفاءة، مع التحقق من جودة جميع المعدات المتصلة .

توافر قطع الغيار : الوصول السريع إلى المكونات البديلة، مما يساهم في تسريع عمليات الإصلاح عند الحاجة وتقليل فترة التوقف المحتملة .

دعم شامل طوال دورة حياة النظام: تعتمد فيرتف على نهج الصيانة الرقمية الاستباقية، مما يعزز موثوقية النظام على المدى الطويل ويحسن أداء التبريد. كما يتيح توثيق جميع العمليات المرتبطة بشبكة السوائل الثانوية إنشاء سجل صحي للمعدات لدعم استراتيجيات الصيانة المستمرة .

دعم دورة الحياة من البداية للنهاية : تعد الصيانة الرقمية الاستباقية للنظام جزءًا أساسيًا من هذه الخدمة، مما يضمن الموثوقية على المدى الطويل وتحسين أداء التبريد. يوفر توثيق جميع العمليات التي تدعم شبكة السوائل الثانوية تاريخًا صحيًا للمعدات، مما يساعد في تقديم الدعم المستمر .

تعد الصيانة الرقمية الاستباقية للنظام جزءًا أساسيًا من هذه الخدمة، مما يضمن الموثوقية على المدى الطويل وتحسين أداء التبريد. يوفر توثيق جميع العمليات التي تدعم شبكة السوائل الثانوية تاريخًا صحيًا للمعدات، مما يساعد في تقديم الدعم المستمر خدمات متكاملة لإدارة السوائل : يعد الحفاظ على جودة المبرد المثلى أمرًا أساسيًا لأداء النظام الموثوق. تشمل خدمات فيرتف تحليل عينات السائل التبريدي وإجراء الاختبارات، ومنع التلوث، والتخلص البيئي المسؤول، وذلك لتعزيز عمر النظام وكفاءته، مع تحسين مرونة النظام لشبكة السوائل الثانوية ونظام التبريد التكنولوجي .

يعد الحفاظ على جودة المبرد المثلى أمرًا أساسيًا لأداء النظام الموثوق. تشمل خدمات فيرتف تحليل عينات السائل التبريدي وإجراء الاختبارات، ومنع التلوث، والتخلص البيئي المسؤول، وذلك لتعزيز عمر النظام وكفاءته، مع تحسين مرونة النظام لشبكة السوائل الثانوية ونظام التبريد التكنولوجي الدعم الطارئ والوقائي: تقدم فرق الاستجابة السريعة دعمًا فوريًا سواء في الموقع أو عن بُعد لتشخيص المشكلات وحلها، مما يساهم في تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وضمان استعادة العمليات التشغيلية دون تأخير.

ومن جانبه، أوضح ريان جارفيز، نائب الرئيس لقطاع الخدمات العالمية في فيرتف، قائلًا: "تمثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين في تعزيز الابتكار التجاري والميزة التنافسية، مما يجعل الموثوقية والكفاءة في دعم البنية التحتية الرقمية الحيوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع استمرار المؤسسات في الاستثمار في الأنظمة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى حلول تبريد سائل متطورة لحماية هذه الاستثمارات وضمان أداء مستدام وموثوق على المدى الطويل."

تستفيد خدمات التبريد السائل من فيرتف من شبكة الخدمات العالمية للشركة، والتي تقدم خدمات المشاريع، ودعم المنتجات، والاختبار، والتدريب على محفظة منتجات فيرتف. وبفضل أكثر من 240 مركز خدمة، و3,500 مهندس ميداني، وأكثر من 190 مختص في الاستجابة التقنية، توفر فيرتف دعمًا احترافيًا عبر مختلف المناطق.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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