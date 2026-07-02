دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن افتتاح منشأتها التصنيعية في جوهور، ماليزيا، في خطوة توسّع من خلالها حضورها التصنيعي لدعم الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وبنية الحوسبة عالية الكثافة في آسيا، بما يشمل جنوب شرق آسيا وشمال آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتقع المنشأة في موقع استراتيجي ضمن أحد أسرع الأسواق الصناعية نموًا في جنوب شرق آسيا، ما يعزز قدرة فيرتف على دعم عملائها عبر إمكانات إقليمية متكاملة في التصنيع والهندسة والخدمات اللوجستية ونشر الحلول. كما تستفيد المنشأة من الترابط الإقليمي القوي وقربها من المراكز التقنية ومراكز العملاء الرئيسية في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "تواصل آسيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع المناطق نموًا في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ويهدف توسيع حضورنا التصنيعي في ماليزيا إلى الارتقاء بقدرتنا على دعم العملاء بمستويات أعلى من الجودة والسرعة والقدرة التشغيلية والمرونة. وتمثل هذه المنشأة خطوة مهمة إضافية ضمن استراتيجيتنا المستمرة لتخطيط القدرات ونشر الحلول، بينما نمضي في توسيع إمكاناتنا التصنيعية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأضاف ألبرتازي: "مع تطور متطلبات الحوسبة عبر أجيال متعددة من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، يحتاج العملاء إلى شركاء قادرين على توفير حلول الطاقة والتبريد والبنية التحتية على نطاق واسع. وتدعم منشأة جوهور قدرتنا على مساعدة العملاء في نشر البنية التحتية الرقمية الحيوية بكفاءة أكبر، بما يواكب النمو طويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا".

مرافق التصنيع والاختبار

تدعم منشأة جوهور عمليات التصنيع والتجميع المتكاملة، إلى جانب اختبارات القبول بحضور العملاء على نطاق كامل للبنية التحتية المتقدمة الخاصة بالحلول الحرارية والطاقة. ويتيح ذلك لشركة فيرتف تقديم حلول عالية الكثافة بأداء موثّق، بما يساعد على الحد من مخاطر النشر وتسريع الوصول إلى القدرة التشغيلية المطلوبة للعملاء في بيئات المؤسسات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات المشتركة.

من المتوقع أن توفر المنشأة مئات الوظائف المتخصصة في المنطقة عند تشغيلها بالكامل في عام 2027.

إمكانات تصنيع حلول الإدارة الحرارية والطاقة والبنية التحتية واسعة النطاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقليدية: تدعم وحدات توزيع سائل التبريد Vertiv™ CoolChipتطبيقات التبريد السائل، بما في ذلك التبريد المباشر للشرائح ومبادلات الحرارة المثبتة على الأبواب الخلفية للرفوف عالية الكثافة. كما تُعد حلول Vertiv™ Power Module وVertiv™ Power Skid حلول طاقة مسبقة التصنيع تعتمد على بنية معيارية متكاملة، ويمكنها تسريع نشر أنظمة الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأساليب البناء التقليدية. أما نظام البنية التحتية العلوية المتكامل ومسبق التصنيع Vertiv™ SmartRun، فيوفر تجهيزات المساحات البيضاء كنظام موحّد، يشمل مسارات طاقة عالية الكثافة، وشبكات أنابيب التبريد السائل، وأنظمة الاحتواء، بما يتيح تقليص زمن النشر في الموقع بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بالطرق التقليدية.

تضم المنشأة بيئة اختبار مخصصة للتحقق من أداء حلول التبريد السائل والطاقة المتكاملة في ظروف تحاكي مواقع العملاء قبل النشر، بما يشمل اختبار وحدات توزيع سائل التبريد لمختلف السعات والقدرات التشغيلية، وإجراء اختبارات متزامنة لعدة وحدات وأنظمة طاقة مسبقة التصنيع.

للمزيد من المعلومات حول محفظة فيرتف الرائدة من حلول الطاقة والإدارة الحرارية والبنية التحتية، وأنظمة وخدمات تقنية المعلومات للتطبيقات الرقمية الحيوية، يُرجى زيارة Vertiv.com



نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

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"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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