دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف " (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن إطلاق Vertiv™ Unify، وهي منصة تحكم موحّدة مصممة لتبسيط وتوحيد وإدارة عمليات مراكز البيانات عبر دمج الرؤية والإدارة وإعداد التقارير لمكوّنات الطاقة والتبريد الحيوية، مع ضمان قابلية التوسّع والمرونة. وبصفتها المزوّد الرائد الوحيد الذي يقدّم مجموعة متكاملة من معدات الطاقة وسلسلة التبريد، تمكّن فيرتف عبر منصة Vertiv™ Unify عمليات التكامل والتنسيق السلس بين مختلف الأنظمة.

مع اتساع نطاق أعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات الضخمة، يواجه المشغّلون تحديات متزايدة للحفاظ على الكفاءة في البنية التحتية للطاقة والتبريد. تقدّم منصة Vertiv Unify الموحّدة حلاً متقدماً يتيح مراقبة شاملة، وإدارة ذكية وتحكمًا سلسًا في البنية التحتية الرقمية الحيوية بما يعزّز أداء الأنظمة. ويتيح هذا النظام اللامركزي للمستخدمين المعتمدين الوصول إليه من أي جهاز تقريبًا، مما يزوّد مديري المنشآت ومراكز البيانات ببيانات قابلة للتنفيذ تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

وقال أندرو ماكلينتوك، مدير العروض العالمية في فيرتف: "تتطلب مراكز البيانات الحديثة نهجًا متكاملاً لإدارة البنية التحتية يحدّ من التعقيد ويعزّز الأداء التشغيلي. وتُمكّن منصة Vertiv™ Unify المشغلين من تسريع عمليات النشر بفضل خاصية التوصيل والتشغيل (Plug-and-Play)وقابلية التوسّع غير المحدودة فضلًا عن توفير رؤية فورية للبنية التحتية للطاقة والتبريد بما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا."

يقدّم هذا النظام إعدادات مرنة تعمل بتقنية التوصيل والتشغيل، ما يبسِّط عملية التركيب ويسرِّع دمج المكوّنات المختلفة. كما يوفر تقارير مبسّطة لاستهلاك الطاقة وإمكانية توسّع شاملة، سواء على المستوى العالمي أو في مواقع محددة. ويأتي Vertiv™ Unify بنموذج ترخيص غير محدود، يتيح لأي عدد من المستخدمين والشاشات والعلامات والاتصالات والأجهزة الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، مما يسهّل التعاون واتخاذ القرارات بين جميع الأطراف المعنيّة. ويستند هذا الحل إلى خبرة فيرتف الرائدة في دعم العمليات الحيوية وخدمات دورة الحياة المتكاملة، مدعومًا بفريق عالمي مختصّ يعمل على حماية الأنشطة الحيوية وتعزيز أدائها بشكل مستمر.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

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