تُعد أداة Vertiv™ Modular Designer Lite عبارة عن تطبيق قائم على الويب يساعد المستخدمين على إعداد وتصميم حلول مراكز البيانات المعيارية الجاهزة SmartMod™ و SmartMod™ Maxالتي طورتها "فيرتف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "فيرتف – Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم، عن أداة مجانية جديدة مصممة لإحداث تحولات إيجابية وتبسيط عملية إعداد وتصميم حلول مراكز البيانات المعيارية الجاهزة (PFM). وتُعد أداة Vertiv™ Modular Designer Lite المتوفرة حالياً في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عبارة عن تطبيق سهل الاستخدام قائم على الويب ويهدف إلى تبسيط عمليات تصميم حلول SmartMod™ و SmartMod™ Maxالتي طورتها "فيرتف" لتلبية متطلبات واحتياجات محددة للعملاء.

وتوفر أداة Vertiv™ Modular Designer Lite مجموعة من الميزات لتحسين تجارب العملاء، وتعمل هذه الأداة المبتكرة على معالجة التحديات المتعلقة بالتخطيط المبكر وتقدم حلولاً مقترحة استناداً إلى المعلومات التي يدخلها العملاء، ما يوفر رؤى وإرشادات مفيدة للفرق التقنية وغير التقنية. ويمكن للمستخدمين تصميم مراكز بيانات شاملة بقدرة تصل إلى 200 كيلوواط بسرعة دون الحاجة إلى أي خلفية تقنية. ولا تتطلب الأداة أي عمليات تسجيل دخول أو تنزيل برمجيات، ما يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين مجموعة من الإعدادات الاختيارية لتصميم مراكز البيانات المعيارية الخاصة بهم في غضون بضع دقائق فقط.

وقال فيكتور بيتيك، نائب الرئيس لأعمال الحلول المعيارية المتكاملة في فيرتف: "تعمل أداتنا الجديدة Vertiv Modular Designer Lite على تمكين المستخدمين من تصميم مراكز البيانات الخاصة بهم على نحو سلس ومبسط وخالٍ من التعقيد، وهي مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا واحتياجاتهم. وبفضل واجهة الاستخدام السلسة وميزاتها الشاملة، تمثّل هذه الأداة خطوة هامة لتمكين العملاء من التخطيط المبكّر لتصميم مركز البيانات المعياري ".

تُستخدم مراكز البيانات التي يتم إعدادها داخل التطبيق لتلبية احتياجات محددة ومتطلبات المواقع الجغرافية للمستخدمين، ومن خلال إدخال المعلومات اللازمة مثل الموقع، وبيانات الطقس لتحديد الحجم الدقيق لمعدات التبريد، ومتطلبات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومواصفات حامل الخوادم والرفوف، ومتطلبات النسخ الاحتياطي للبطارية، وتفضيلات الهيكل الكهربائي، يساعد التطبيق الجديد الذي طورته "فيرتف" على التخصيص الأمثل للإعدادت وتحسين عمليات التخطيط لتوفير المسارات الاحتياطية.

ومن خلال دعم المرئيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، يمكن للمستخدمين حفظ الإعدادات للرجوع إليها في المستقبل وإجراء التعديلات سريعاً، والوصول إلى الوثائق التقنية الأساسية والتواصل مباشرة مع خبراء "فيرتف" طوال العملية. ويمكن لخبراء "فيرتف" المساعدة في تحسين التصاميم الأولية من خلال إصدار داخلي أكثر تطوراً لأداة Vertiv™ Modular Designer، والذي يوفر ميزات إضافية لتحسين الحل استناداً إلى ظروف الموقع أو الأداء المتوقع أو مستويات الأمان المطلوبة.

وقال سينيسا ستوجانوسكي، المتخصص في مجال الحلول المدمجة لمراكز البيانات في شركة "دِل تيكنولوجيز": "لقد استخدمت هذه الأداة المجانية شخصياً عبر الإنترنت خلال بعض المناقشات مع العملاء، وقد ساعدتني على استكشاف وتقديم بدائل تصميم متنوعة. توفر واجهتها سهلة الاستخدام وميزاتها القوية حلاً مبسطاً لتصميم مراكز البيانات المعيارية، ما يمكّن العملاء من تصور الإعدادات الخاصة بمراكز بياناتهم بشكل فعّال واتخاذ قرارات تستند إلى رؤى وبيانات مفيدة، ما يوفر عليهم الجهد والوقت والتكاليف".

لمزيد من المعلومات حول أداة Vertiv™ Modular Designer Lite والاستفادة من ميزاتها، يرجى زيارة Vertiv.com.

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نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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