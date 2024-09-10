يتميز حل Vertiv™ Environet™ Connect بواجهة سهلة الاستخدام مع واجهات عرض قابلة للتخصيص ولوحة تحكم تتسم بالمرونة تناسب بيئات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "فيرتف Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: VRT، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن طرح حلول Vertiv™ Environet™ Connect لإدارة ومراقبة أساطيل المؤسسات، وهو عبارة عن حل مبتكر قائم على السحابة ومتصل بشبكة الإنترنت، ويتميز بواجهة مستقلة عن الجهاز بمقدورها التعامل مع معدات وأجهزة البنية التحتية المتنوعة لمراكز البيانات عبر مواقع متعددة بغض النظر عن الشركة المصنعة. ويأتي طرح "فيرتف" لهذا الحل الجديد والمبتكر في الوقت الذي يشهد فيه قطاع مراكز البيانات توجهاً متزايداً نحو اعتماد الحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات على حافة الشبكة، ما أدى بدوره إلى زيادة الحاجة بشكل كبير إلى تعزيز مستويات المتابعة والمراقبة في مواقع مراكز البيانات البعيدة. ويتوفر حل Environet™ Connect من "فيرتف" حالياً في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وفي أمريكا الشمالية.

ويسهم الحل الجديد في تسريع نشر خدمات وتقنيات شركة "فيرتف" عن بُعد وتحسين فعاليتها وكفاءتها من خلال الدعم الشامل للتجهيزات والمتطلبات وتحديثات البرامج الثابتة لبطاقات إدارة الشبكة. وتعمل قدرة المراقبة والرصد التي يتمتع بها النظام الجديد على تعزيز عملية الإشراف على البنية التحتية الحيوية وتوفير إشعارات وتنبيهات قابلة للتخصيص والتهيئة. وتشمل عملية الرصد والمراقبة أنظمة وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة UPS)) ووحدات توزيع طاقة الرفوف (PDUs) والمولدات والوحدات الحرارية.

وقال ويسلي ليم، نائب رئيس وحدة أعمال البرمجيات والحلول الرقمية في "فيرتف" :"تشهد عمليات نشر خدمات الحوسبة على حافة الشبكة نمواً ملحوظاً بوتيرة متسارعة وقد تصبح عما قريب مدفوعةً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي العالم الحقيقي مثل النماذج اللغوية الضخمة والتحليلات التنبؤية والمركبات ذاتية القيادة. وبالرغم من أن هذه التطبيقات تعمل حالياً في مراكز البيانات، إلا أنه قد يتم تحويلها بسرعة إلى حافة الشبكة للمساهمة في تقليل زمن الوصول والاستجابة وتجنب العراقيل والعقبات التي تواجهها عمليات المعالجة."

وأضاف ليم: "يسهم تبني وتطبيق حلول مراقبة آمنة وسهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت مثل حلول Environet Connect المبتكرة من "فيرتف"، في تعزيز عمليات الرصد والمتابعة والرؤية التشغيلية وتحقيق أقصى قدر من مدة التشغيل للبيئات التي يكون العمل فيها عن بُعد."

ويمكن للعملاء وشركاء مزودي الخدمات المدارة عبر قنوات التوزيع الاستفادة من حل Environet Connect، والذي تم تصميمه لتلبية متطلبات جميع أنواع المستخدمين واحتياجاتهم المتعددة، الأمر الذي من شأنه تبسيط وتسهيل إدارة العمليات للشركاء والعملاء.

وتقدم "فيرتف" سلسلة من الخدمات والبرامج لتعزيز تجربة استخدام حلول Environet Connect، بما في ذلك ورشات التدريب على البرامج، ومركز مساعدة العملاء وإدارة الأصول. وتتضمن الخدمات مستويات متعددة تتضمن الدعم الفني وتحديثات البرامج الثابتة وتزويد الأجهزة والمراقبة عن بُعد.

وكانت "فيرتف" قد أعلنت مؤخراً عن محفظتها الشاملة للحوسبة عالية الأداء (HPC) وعمليات نشر حلول الذكاء الاصطناعي، Vertiv™ 360AI. وتتضمن هذه الحلول أنظمة الطاقة والتبريد وكابينات المعدات وخدمات دورة الحياة الشاملة والإدارة الرقمية. وتتيح حلول Vertiv™ Environet™ Connect واجهة مشتركة للحلول داخل منظومة الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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