تعزز عملية الاستحواذ قدرات "فيرتف" على دعم وتسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «فيرتف – Vertiv» المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم، أن شركات تابعة لها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع أسهم شركة "كوول تيرا"، مزود البنية التحتية لوحدات توزيع المبردات وتقنيات التبريد بالسوائل في مراكز البيانات، إضافة إلى أصول أخرى محددة، بما في ذلك بعض العقود وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية من إحدى الشركات التابعة لـ "كوول تيرا".

تأسست شركة "كوول تيرا" في عام 2016 وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتوفر حلول البنية التحتية للتبريد بالسوائل، وتعمل على تصميم وتصنيع وحدات توزيع سائل التبريد (CDU)، وشبكات السوائل الثانوية (SFN)، والمشعبات لحلول التبريد بالسوائل في مراكز البيانات. وكانت كل من "كوول تيرا"، و"فيرتف" قد تعاونتا في شراكة تقنية امتدت لثلاث سنوات لتنفيد عمليات عالمية متعددة في مجال مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة الفائقة. وستسهم عملية الاستحواذ على "كوول تيرا" في إضافة تقنيات التبريد المتقدمة، والخبرات الواسعة في المجال، إضافة إلى عناصر التحكم والأنظمة، وعمليات التصنيع والاختبار المتقدمة لتلبية متطلبات تبريد أنظمة الحوسبة عالية الكثافة، إلى محفظة "فيرتف" المتطورة في مجال الإدارة الحرارية، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها القوية القائمة بالفعل على مستوى القطاع في مثل هذه المجالات والتطبيقات . وتتمتع "كوول تيرا" بسجل حافل من التميز الهندسي وخدمة العملاء المتميزة المدعومة بفريق مؤهل يضم مهندسين متمرسين في مجال أنظمة التبريد بالسوائل.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتف": "تنسجم صفقة الاستحواذ هذه مع رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة لعملائنا وشركائنا، وستسهم في تعزيز خبراتنا في مجال حلول التبريد عالية الكثافة. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة ضرورية لتعزيز محفظة ابتكاراتنا من حلول أنظمة التبريد بالسوائل، وتحسين قدرتنا على تلبية متطلبات عملائنا في قطاع مراكز البيانات حول العالم، إضافة إلى ترسيخ ريادتنا وإمكاناتنا لدعم تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

ومن جهته قال مارك لوكسفورد، مدير شركة "كوول تيرا": "نؤمن بأن انضمامنا إلى شركة "فيرتف" كان صائباً ومنطقياً. ونحن سعداء وفخورون للغاية بهذه الخطوة والعمل تحت مظلة شركة رائدة في مجال الإدارة الحرارية لمراكز البيانات. لقد أثبتت شركة "فيرتف قدرتها على توسيع نطاق التقنيات بالوتيرة اللازمة لتسريع عمليات تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى العمل كفريق واحد لتطوير الجيل التالي من تقنيات التبريد بالسوائل بما يتماشى مع الطلب المتنامي الذي يشهده القطاع. وتتمتع شركة "فيرتف" بوضع جيّد يخوّلها تلبية هذا الطلب ودعم نمو القطاع".

ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2023، مع مراعاة الشروط والمتطلبات التنظيمية.

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نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.