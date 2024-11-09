دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، مؤخراً جولتها التوعوية التى تهدف إلى تعزيز الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعي في دبي، الامارات العربية المتحدة.

تعد الجولة، التى أقيمت في فندق كراون بلازا - دبى مارينا، جزءًا من سلسلة فعاليات عالمية تهدف إلى تثقيف العملاء ومزودي الخدمات الاستشارية ورفدهم بالخبرات الأساسية اللازمة لنشر البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي .(AI) وقام خبراء من "فيرتف" بعرض العناصر الثمانية الأساسية الداعمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم رؤى حول التحديات والفرص الرئيسية، وتزويد المشاركين بفهم شامل لأحدث الابتكارات التي تدعم البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، وتأثيرها على أنظمة الطاقة والتبريد في مراكز البيانات.

وقال تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: " تتصدر دبي مشهد الريادة فى الابتكار بمجالي الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، مقدمة نموذجاً يحتذى به للمنطقة والعالم. ومن خلال هذه الجولة التوعوية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ، نستعرض أحدث التطورات لرواد القطاع، مما يتيح لهم فرصة استكشاف بنى تحتية تحولية تسهم بشكل جوهري في تشكيل المستقبل الرقمي. ولقد سعدنا بالتفاعل مع عملائنا في دبي من خلال تقديم حلول "فيرتف" التى تعمل على تحسين كفاءة العمليات الحالية، لتُمكّنهم من الريادة بثقة نحو المستقبل المدفوع بالذكاء الاصطناعي".

ركزت جولة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الأساسية اللازمة لتبني بنية تحتية وخدمات متوافقة مع الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التميز التشغيلي. وتناولت المناقشات عدداً من المواضيع الهامة مثل تحسين كفاءة الطاقة للتعامل مع متطلبات أعباء العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ، واستكشاف حلول الطاقة البديلة، والاستعداد لتبني تقنيات التبريد السائل والهجين.

.وعرضت "فيرتف" خلال الجولة وحدة توزيع سائل التبريد Liebert® XDU 450 Coolant Distribution Unit (CDU),، والتي تُعد أحدث حلول التبريد السائل التي طورتها "فيرتف" والمصممة لتعزيز أداء وكفاءة أنظمة الحوسبة عالية الأداء وتطبيقات مراكز البيانات الحديثة.

وتحدث في فعالية دبي مجموعة من الخبراء من فيرتف من بينهم، تاسوس بيباس، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، ومحمود عبد المنعم، مدير المبيعات في الشرق الأوسط، وإيان بول، مدير القطاعات الأستراتيجية لمراكز البيانات الضخمة والاستضافة المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وماجد عيد، مدير الحلول الحرارية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى ، وراسل باين، مدير أول لهندسة التطبيقات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسلافومير دزيدزيولا، مدير هندسة التطبيقات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ونيكولا بيتكوفيتش، مهندس حلول أول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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