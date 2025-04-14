دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة "فيرتف " (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية واستمرارية الأعمال وصاحبة الريادة في تقديم منظومة متكاملة من حلول سلاسل الطاقة والتبريد، عن إطلاق ترقية جذرية لحلها المبتكر Vertiv™ SmartAisle™، المصمّم خصيصاً لتلبية متطلبات تطبيقات الحوسبة الطرفية بقدرات تصل إلى 180 كيلوواط، بما يعزّز كفاءتها ويواكب احتياجات الجيل الجديد من مراكز البيانات الموزَّعة.

يتوفر هذا النظام الجاهز والمُصمم مسبقًا الآن في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويقدّم حلاً متكاملاً يدمج بين الطاقة والتبريد والأرفف وأنظمة الإدارة والمراقبة المتقدمة ضمن وحدة موحدة. يهدف هذا التكامل إلى تبسيط وتسريع عملية نشر البنية التحتية لتطبيقات الحوسبة الطرفية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وانسجامًا مع توجيهات كفاءة الطاقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (EED)، يوفر النظام أداءً عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة، ويشمل خاصية مراقبة فعالية استخدام الطاقة (PUE)، ما يتيح للمؤسسات مراقبة الأداء التشغيلي بدقة وتحقيق التوازن بين أهدافها البيئية ومسؤولياتها التجارية.

وقال جوزيبي ليتو، المدير الأول لأعمال أنظمة تكنولوجيا المعلومات في شركة "فيرتف" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

"يشكّل الإصدار المُطوّر من نظام Vertiv™ SmartAisle™ نقلة نوعية في أساليب نشر حلول الحوسبة الطرفية، لما يوفّره من كفاءة عالية وموثوقية في الأداء. لقد عملنا على تبسيط عمليات التوسّع في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وجعلناها أكثر سرعة وكفاءة من حيث التكلفة، مما يسهّل على المؤسسات مواكبة متطلبات النمو الرقمي.

ويتميّز هذا النظام المُسبق الهندسة بقدرته على تجاوز التحديات التقليدية المرتبطة بتخطيط وتركيب مكونات متعددة، فضلاً عن تعقيدات الخدمات اللوجستية، من خلال تقديم حل شامل ومتكامل يُمكّن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة مؤشرات كفاءة الطاقة بما يتماشى مع أحدث اللوائح التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي."

يوفّر جهاز RDU501 المدمج من "فيرتف" لإدارة البنية التحتية الذكية تحكمًا فوريًا وشاملًا لمشغلي مراكز البيانات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر منصة موحدة تتميز بسهولة الاستخدام ومرونة الإدارة والمراقبة.

وبفضل اعتماد "فيرتف" على حلول جاهزة ومُصممة مسبقًا بذكاء، أصبح بإمكان المؤسسات تقليص وقت التخطيط والتصميم وتجهيز المواقع بنسبة تصل إلى 80%، وخفض تكاليف النشر بما يصل إلى 30% مقارنة بالحلول التقليدية.

كما يتيح التكامل المحكم بين مكونات النظام تحقيق كفاءة محسّنة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بمتوسطات الأداء في القطاع، مما يسهم في رفع مستوى الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

ويُعد نظام SmartAisle™ عنصرًا محوريًا ضمن محفظة "فيرتف" المتوسعة من الحلول المعيارية الذكية،التي تجمع بين المرونة والتصميم المسبق عالي الكفاءة. ويتوفر النظام بأربعة تصاميم مرجعية قياسية، قابلة للتوسّع لدعم أحمال تكنولوجيا معلومات تصل إلى 180 كيلوواط، ويعتمد على بنية تحتية متقدمة توفّر مستوى N+1 من التكرار في أنظمة الطاقة والتبريد، مما يعزز موثوقية الأداء ويضمن استمرارية التشغيل في البيئات الحيوية.

وتشمل الميزات والفوائد الرئيسية ما يلي:

مراقبة متقدمة على مدار الساعة لاستهلاك الطاقة وإدارة السعة

مراقبة بيئية دقيقة بستة مستشعرات لكل رف خادم

أنظمة إمداد طاقة غير منقطعة (UPS) موحدة وعالية الكفاءة

موحدة وعالية الكفاءة توزيع الطاقة عبر قضبان الطاقة أو وحدات التوزيع المثبتة على الأرضية

مراقبة متكاملة للطاقة من خلال وحدات توزيع الطاقة المثبتة على الرف ( rPDU )

) نظام تبريد متكيف بالتمدد المباشر مع سعة تعديل تتراوح بين 20% و100 %

تحسين الكفاءة الحرارية من خلال احتواء الممر البارد

أمان مادي متقدم بفضل مقابض إلكترونية وكاميرات مراقبة IP

بنية مرنة وقابلة للتوسع تتيح إمكانية النشر الموحد عبر مواقع الحوسبة الطرفية المتعددة

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

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