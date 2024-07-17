دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من شركة "فيرتف - Vertiv "، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، وشركة "زنك فايف" ZincFive®، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول المدعومة ببطاريات النيكل والزنك (NiZn) للتطبيقات الفورية في مجال الطاقة، عن توقيعهما اتفاقية تعاون تعمل بموجبها "فيرتف" على إضافة سلسلة أنظمة تخزين طاقة بطاريات وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) التي تطورها شركة "زنك فايف"، إلى محفظتها المتكاملة من أنظمة تخزين طاقة البطاريات لأنظمة إمدادات الطاقة الاحتياطية في مراكز البيانات. وتتوافق بطاريات النيكل والزنك الآمنة والقابلة لإعادة التدوير مع أنظمة وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة المتوسطة وكبيرة الحجم، بما في ذلك Vertiv™ Trinergy™ الذي تم إطلاقها مؤخرًا، كمصدر لتخزين الطاقة الاحتياطية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التزامات الشركة بتمكين العملاء من الحد من البصمة الكربونية لمراكز البيانات التابعة لهم. وتتوفر أنظمة ZincFive لتخزين طاقة بطاريات وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة من "فيرتف" في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُعد خزانات بطاريات الـUPS من نوع ZincFive’s BC Series أول حل لتخزين طاقة بطارية النيكل والزنك يتوافق مع محولات وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة من فئة الميجاواط. وتوفر هذه الأنظمة الحجم الأقل من البصمة الكربونية على مستوى القطاع مقارنةً مع أنظمة تخزين بطاريات الرصاص ذات الصمام المنظم VRLA وبطاريات الليثيوم أيون Lithium-Ion، مع الحد الأدنى من متطلبات الصيانة. وتوفر كيمياء بطاريات النيكل والزنك NiZn عمليات موثوقة، مع بقاء سلاسل البطارية موصلة، حتى مع الخلايا الضعيفة أو المستنفدة. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب دراسة أجرتها شركة "باوندلس إمباكت" Boundless Impact بتكليف من شركة "زنك فايف"، تتمتع بطاريات النيكل والزنك NiZn من "زنك فايف" بتأثير بيئي أقل بكثير مقارنةً ببطاريات الرصاص الحمضية والليثيوم، كما تم التحقق من صحة هذه النتائج من قبل خبراء من طرف ثالث.

وتعليقاً على هذا التعاون أكد تيم هيسيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "زنك فايف"، إن التزام الشركة المستمر بالابتكار يتجلى بوضوح من خلال تطوير تقنيات متقدمة وآمنة وموثوقة لبطاريات النيكل والزنك، مضيفاً: "تمثل سلسلة أنظمة تخزين طاقة بطاريات وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة حلاً مثالياً لتلبية المتطلبات المتطورة لمراكز البيانات، سواءً في الوقت الحاضر أو مستقبلاً، كما أن هناك ضرورة متزايدة واهتماماً متنامياً بتعزيز ممارسات الاستدامة في أنظمة بطاريات إمدادات الطاقة الاحتياطية لمراكز البيانات، وهو ما يتماشى تماماً مع قيم ومبادئ شركة "زنك فايف" وشركائها وعملائها. كما أننا ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التكاليف التشغيلية دون المساومة على معايير السلامة أو الأداء".

ومن جهته قال ميليند بارانجاب، مدير أول لأنظمة تخزين الطاقة في شركة "فيرتف": "تسعى كل من "فيرتف" و"زنك فايف" من خلال هذا التعاون إلى تمكين مراكز البيانات حول العالم من اعتماد حلول موثوقة وفعّالة توفر وصولاً أكبر إلى البيانات، وتساعد في الحد من الهدر وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة. وقد بدأت "فيرتف" مسبقاً بتوفير حلول ومنتجات "زنك فايف" في عدة مواقع لمراكز البيانات الرئيسية حول العالم".

وأضاف بارانجاب: "تُعد التقنيات المستخدمة في مثل هذا النوع من أنظمة تخزين طاقة بطاريات وحدات إمدادات الطاقة حلاً ناجحاً ومثالياً للعملاء الذين يواجهون تحديات فيما يتعلق بالالتزام بمتطلبات ومعايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) ومدونة الحرائق الدولية (IFC)".

لمزيد من المعلومات حول أنظمة ZincFive لتخزين طاقة بطاريات وحدات إمدادات الطاقة وتوافقها مع أنظمةVertiv™ يرجى التواصل مع مندوب مبيعات شركة فيرتف المحلّي أو زيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

محمد الفيل

"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

بريد الكتروني mohamad@beyondgcc.com

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