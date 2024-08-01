• تسخّر "جلف داتا هب" إمكانات وقدرات حلول وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة وحلول أنظمة التبريد من "فيرتف" لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة في استخدام الطاقة وتعزيز التميز التشغيلي.

• نجحت منشأة "جلف داتا هب" في واحة دبي للسيليكون في تعزيز المعايير العالمية لأداء الوظائف التشغيلية لمراكز البيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، وشركة "جلف داتا هب – Gulf Data Hub (GDH)"، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاستضافة المشتركة للمواقع وحلول مراكز البيانات، عن تفاصيل مشروعهما التعاوني المشترك متعدد السنوات في مجال حلول وخدمات مراكز البيانات وذلك في منشأة مخصصة لتطوير بحوث التكنولوجيا الحيوية وتوليد الطاقة المتجددة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت "فيرتف" قد قدمت الدعم لشركة "جلف داتا هب" في إطلاق مركز بيانات جديد ومتطور محدد الأغراض والأهداف في واحة دبي للسيليكون، ما ساعد في تحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة وتعزيز التميز التشغيلي. ويعكس هذا التعاون بين الجانبين التزامهما المشترك بتطوير معايير جديدة لمؤشرات الكفاءة التشغيلية لمراكز البيانات وتعزيز معايير وممارسات الاستدامة في المنطقة، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات والأنظمة المتقدمة التي طورتها "فيرتف" في مجال وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة وحلول تخزين الطاقة والتبريد.

وقدمت "فيرتف" على مدى 10 أعوام تقريباً خبراتها ومواردها للمساعدة في تحقيق أهداف مشروع "جلف داتا هب" وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول والأنظمة التي أثبتت فعاليتها وتأثيرها في المساعدة على تلبية المتطلبات والاحتياجات الحيوية في مركز البيانات. وقد مكّن إطلاق مركز البيانات في واحة دبي للسيليكون شركة "جلف داتا هب" من تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية إضافة إلى تعزيز فعالية استخدام الطاقة ودعم الوظائف التشغيلية بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

وخلال عملية تطوير المشروع، واجهت شركة "جلف داتا هب" العديد من العقبات والتحديات، وكان تركيز الشركة منصباًّ على إيجاد طريقة فعّالة لمواءمة الرؤية مع القيود المالية، وتحقيق إنتاج مستدام للطاقة، والحفاظ على بيئة بحثية مثالية باعتبارها من الأولويات الرئيسية. كما أن تنسيق تكامل موارد الطاقة وطرق التخلص من النفايات الفعّالة وإعادة استخدام المياه كانت من بين أبرز التحديات التي واجهتها الشركة. إضافة إلى ذلك، فإن قابلية الموقع للتأثر بالظروف الجوية السيئة وقربه من مناطق حساسة من الناحية البيئية تتطلب الامتثال الصارم للقوانين البيئية ومعايير الاستدامة.

وقال إيان بول، مدير القطاعات الاستراتيجية لخدمات الاستضافة المشتركة للمواقع والمشاريع الضخمة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في شركة "فيرتف": "يعكس تعاوننا مع شركة "جلف داتا هب" في تطوير مركز البيانات المبتكر بسعته الاستيعابية التي تبلغ 16 ميجاوات في واحة دبي للسيليكون تفانينا والتزامنا المشترك بتدشين عصر جديد من الريادة في مجال كفاءة واستدامة مراكز البيانات في المنطقة. ومن خلال حلولنا الرائدة في مجال وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة وأنظمة التبريد المتقدمة، نجحنا في تمكين شركائنا في "جلف داتا هب" من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز التشغيلي، ووضع معايير جديدة لجودة الوظائف التشغيلية وممارسات الاستدامة المتبعة في مراكز البيانات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ومن جانبه قال هيماث محمد، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة "جلف داتا هب": "كان الالتزام الذي أظهرته "فيرتف" وخاصة فيما يتعلق بدفع عجلة الابتكار وتعزيز مستوى الموثوقية بمثابة قوة دافعة وراء إعادة تشكيل مشهد مراكز البيانات في المنطقة. وفي ظل التحديات الديناميكية التي نواجهها في عصرنا الرقمي، تواصل "فيرتف" التزامها بأعلى معايير التميز كشريك استراتيجي بالنسبة لنا من خلال توفيرها محفظة متكاملة من أحدث الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات المرونة. وأنا على ثقة من أن نهج "فيرتف" الاستشرافي سيواصل المساهمة بدور محوري في تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار".

وتُعد شركة "جلف داتا هب" مزوداً رائداً للخدمات عالية الجودة في مجال الاستضافة المشتركة للمواقع وحلول الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث. وبدأت الشركة تعاونها مع "فيرتف" من خلال منشأة واحة دبي للسيليكون سعة 4 ميجاوات في مراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومنذ افتتاحها، وسّعت المنشأة نطاقها التشغيلي لتلبية الطلب المتزايد على حلول الإدارة المتطورة للبيانات والحلول الموفرة للطاقة.

وبدعم من حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية التي تطورها فيرتف، بما في ذلك أنظمة التبريد Vertiv™ Liebert® EXL S1UPS وVertiv™ Liebert® Chilled Water Air (CWA) Thermal Wall، تمكنت المنشأة من معالجة التحديات طويلة الأمد في مجال موثوقية أنظمة الطاقة والتبريد الفعّال وتخزين الطاقة.

وقد عززت ميزات كفاءة الطاقة التي يتمتع بها نظام التبريد Liebert® EXL S1 UPS إلى جانب التصميم الموفر للمساحة لأنظمة التبريد بالجدار الحراري Liebert® CWA من "فيرتف" بشكل كبير من كفاءة الطاقة وميزات الاستدامة في المنشأة، وذلك بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لشركة "جلف داتا هب" والمتمثلة في تطوير منشأة حديثة ومستدامة.

وفي معرض حديثه عن مشاركة "فيرتف" وإسهاماتها في نجاح المشروع، أضاف هيماث محمد: "كان الدعم الذي قدمه لنا شركاؤنا في "فيرتف" ضرورياً وقيّماً لتحقيق التقدم الذي تصورناه وتحويل المشروع إلى واقع ملموس. ومن خلال نشر حلول وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة وأنظمة التبريد المبتكرة، تمكنّا من تحقيق التكامل السلس لأنظمة الطاقة المتجددة وتبسيط عمليات الامتثال للوائح البيئية. ونرى أن مستقبل شراكتنا سيكون أكثر إشراقاً، ونتطلع إلى الاعتماد على خبرات "فيرتف" وحلولها المبتكرة ومواردها الواسعة لسنوات عديدة قادمة مع بلوغ توسعنا الإقليمي آفاقاً جديدة".

وقد وسّعت شركة "جلف داتا هب" من نطاق عملياتها في المنطقة على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تمتلك خمسة منشآت في أبوظبي، وستة منشآت في المملكة العربية السعودية، ومنشأتين في مصر. وتعمل حلول "فيرتف" على دعم العمليات التشغيلية في جميع هذه المنشآت، ومن المقرر أن تشهد منشأة واحة دبي للسيليكون المزيد من التوسع، حيث تجري عمليات التخطيط والبناء على قدم وساق لتشييد مبنيين جديدين إلى جانب المباني الثلاثة الموجودة حالياً.

لمزيد من التفاصيل حول المشروع، يمكن الاطّلاع على دراسة الحالة الخاصة بشركة "جلف داتا هب" كاملة. ولمزيد من المعلومات حول خدمات وحلول مراكز البيانات من "فيرتف"، يرجى زيارة Vertiv.com/METCA.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.



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