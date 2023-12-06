يستهدف التعاون دعم الجيل الأحدث من منصة مسرعات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "إنتل" عبر توفير أحدث حلول "فيرتف" لتبريد السوائل في البنية التحتية لمراكز البيانات لتمكين المؤسسات من تسريع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز ممارسات الاستدامة

دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «فيرتف – Vertiv» المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة "إنتل"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، لتوفير حلول مبتكرة لتبريد السوائل بهدف تعزيز قدرات وإمكانات منصة مسرّعات الذكاء الاصطناعي Gaudi3 AIالتي طورتها "إنتل"، والمقرر إطلاقها في عام 2024. وتعمل حلول "فيرتف" لتبريد السوائل على المساعدة في خفض الحرارة العالية التي تنتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعمليات الحوسبة عالية الأداء في مراكز البيانات. وتتجه المؤسسات حول العالم نحو اعتماد حلول مبتكرة لتبريد السوائل في مراكز بياناتها بهدف رفع مستويات الكفاءة وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال تبني تقنيات تبريد صديقة للبيئة.

وتعمل منصة مسرّعات الذكاء الاصطناعي من انتل Gaudi3 AI على تعزيز قدرات الخوادم المُبَرّدة بالسوائل والخوادم المُبَرّدة بالهواء، والمدعومة بالبنية التحتية للتبريد ثنائي المراحل (P2P) التي طورتها "فيرتف". وقد تم اختبار حلول التبريد بالسوائل وصولاً إلى 160 كيلو واط من طاقة التسريع وذلك باستخدام مياه المنشأة ضمن النطاق من 17 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت). إضافة إلى ذلك، تم اختبار حلول التبريد بالهواء حتى 40 كيلو واط من الحمل الحراري الذي يمكن اعتماده في الهواء المحيط الدافئ في مراكز البيانات وذلك حتى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت). ويساعد حل التبريد المباشر ذو الضغط المتوسط القائم على البنية التحتية للتبريد ثنائي المراحل، العملاء على تنفيذ عمليات إعادة استخدام الحرارة، وتبريد الماء الدافئ، والتبريد الطبيعي للهواء، إلى جانب تعزيز فعالية استخدام الطاقة (PUE)، وفعالية استخدام المياه (WUE)، فضلاً عن تعزيز التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

وقال جون نيمان، النائب الأول للرئيس لوحدة أعمال حلول الإدارة الحرارية العالمية في "فيرتف": "توفر منصة مسرّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi3 AI مثالاً متميزاً لتسليط الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها حلولنا وذلك من خلال هذا التعاون المثمر. ونواصل في "فيرتف" توسيع محفظتنا المتطورة من حلول أنظمة تبريد السوائل، بهدف تعزيز قدرتنا على دعم الشركات الرائدة في تطوير الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل شركة إنتل. وتساعد "فيرتف" العملاء على تسريع اعتماد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نحو موثوق وفعّال، هذا إلى جانب مساعدتهم على تلبية متطلبات الاستدامة".

ومن جانبه قال الدكتور ديفداتا كولكارني، مهندس رئيسي ومسؤول في مجال الهندسة الحرارية لهذا المشروع في شركة إنتل: "سلّطت تقنيات وحلول الحوسبة المطلوبة لدعم عمليات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الضوء على أهمية عناصر الأداء والتكلفة وكفاءة الطاقة باعتبارها أهم الأولويات بالنسبة للمؤسسات في وقتنا الراهن. وبهدف دعم وتعزيز قوة التصميم الحراري وآليات التدفق الحراري للجيل الأحدث من منصة مسرّعات الذكاء الاصطناعي، عملت إنتل مع "فيرتف" ومنظومة شركائها الآخرين لتوفير حلول تبريد مبتكرة من شأنها مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم لتعزيز ممارسات الاستدامة".

لمزيد من المعلومات حول تقنيات تبريد السوائل من فيرتف، يرجى زيارة Vertiv.com. ولمزيد من المعلومات حول منصة مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi3، يرجى زيارة Habana.ai.

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نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.