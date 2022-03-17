ستُسرّع الشراكة المُبرمة أجندة النمو والابتكار الخاصة بـ "فيراكود" في السوق سريع النمو لحلول أمن التطبيقات

بورلينغتون، ماساتشوستس: أعلنت اليوم شركة "فيراكود"، المزوّد العالمي الرائد لحلول أمن التطبيقات، أنّ "تي إيه أسوشيتس" (المُشار إليها فيما يلي بـ "تي إيه")، وهي شركة رائدة عالمياً للأسهم الخاصة في مجال الاستثمار في النمو، أبرمت اتفاقية نهائية ستستثمر بموجبها بشكل كبير في أعمال النمو للشركة. وستحتفظ شركة "توما برافو" الرائدة في الاستثمار في مجال البرمجيات، والتي تُعدّ المستثمر الأكبر حالياً في "فيراكود"، بصفة مستثمر من الأقلية في الشركة. ومن المتوقع استكمال الصفقة التي تُقدّر قيمة "فيراكود" بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، في الربع الثاني من عام 2022، رهناً بشروط الإغلاق الاعتيادية.

وتقدّم "فيراكود" التي نالت ثمانية مرات لقب الشركة الرائدة في تقرير "جارتنر ماجيك كوادرانت" في مجال اختبار أمن التطبيقات، منصةً شاملةً لأمن البرمجيات تسهم في تمكين المؤسسات من تقديم برمجيات آمنة على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لها.

وقال سام كينغ، المدير التنفيذي لشركة "فيراكود"، في معرض تعليقه على هذا الأمر: "يكتسي ما نقوم به اليوم أهمية أكبر من أيّ وقتٍ مضى. إنّ التلاقي بين كلّ من التحول الرقمي، والتعقيدات التي تواجهها سلسلة توريد البرمجيات، والبيئة التنظيمية المعززة يُسلّط الضوء على أمن البرمجيات بشكل كبير. كما نُعرب في ’فيراكود‘ عن امتناننا للشراكة المُبرمة مع ’توما برافو‘ على مدى السنوات الثلاث الماضية ونتطلع إلى بدء الفصل التالي مع شركة ’تي إيه‘. إذ نهدف، من خلال عملنا معاً، إلى تسريع رؤيتنا لتقديم منصة أمن البرمجيات الأكثر شمولاً والتي تلبي احتياجات كل من فرق التطوير وفرق الأمن من خلال تمكينهم من بناء وتقديم برمجيات آمنة بالسرعة التي تتطلبها الأعمال".

تحت الضغط الناتج عن الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي، غالباً ما تضطر فرق تطوير البرمجيات إلى إجراء مقايضة بين سرعة تسليم البرمجية التي يقومون بنشرها وأمنها. توازن منصة شركة "فيراكود" بين احتياجات كلّ من فرق التطوير وفرق الأمن عبر تبسيط سير العمل لمساعدة العملاء على ضمان ترميز البرمجيّة بشكل آمن دون المساس بالسرعة، مع توفير رؤية شاملة لوضع أمن البرمجية من خلال إعداد التقارير والتحليلات القوية. وبشكل جماعي، قام عملاء "فيراكود" بمسح ما يفوق 53 تريليون سطر من التعليمات البرمجية وإصلاح أكثر من 71 مليون عيب أمني. كما تخطت الشركة بشكل ثابت توقعات النمو الخاصة بها فيما يتعلق بالإنفاق على نموّ مجال أمن التطبيقات، مع عدد عملائها الذي يفوق 2600 عميل وثلثي إيراداتها المتأتية من شركات المؤسسات الكبيرة.

من جانبه، قال جايسن ويرلين، وهو مديرٌ تنفيذي في شركة "تي إيه"، في هذا الصّدد: " تدرك ’تي إيه‘ الفرصة الكبيرة التي تحظى بها ’فيراكود‘ في السوق، مدفوعةً بالحاجة إلى تأمين البرمجيات وتثقيف المطورين". وأضاف: "نؤمن أن إرث شركة ’فيراكود‘ وموقعها الريادي المستدام، بالإضافة إلى اتساع وعمق حافظتها، تضع الشركة في موقعٍ فريدٍ يُمكّنها من قيادة الموجة التالية من النمو في سوق أمن التطبيقات. كما تُعرب شركة ’تي إيه‘ عن حماسها لإبرام شراكة مع كلّ من فريق إدارة ’فيراكود‘ و’توما برافو‘ في المرحلة التالية من مسيرة الشركة".

وقال سيث بورو، الشريك الإداري في "توما بروما"، في هذا السياق: "خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت ’فيراكود‘ بتوسيع منصتها وتوسيع نطاق حضورها في السوق، وأنشأت سجلاً حافلاً بالابتكار المستدام". وأردف قائلاً: " في عالمنا الرقمي هذا، تضطلع حلول الأمن الالكتروني بأهمية أكبر من أي وقت مضى، وتواصل ’فيراكود‘ دفع الابتكار مع المساعدة في حل احتياجات العملاء الأمنية الأكثر تعقيداً. نحن فخورون جداً بما حققته ’فيراكود‘ في ظل ملكية الأغلبية التي نمتلكها ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركة فيما تباشر المرحلة التالية من النمو بالشراكة مع ’تي إيه‘".

وأضاف كينغ قائلاً: "نحن ملتزمون بمهمتنا واستراتيجيتنا والرؤية التي نتمتّع بها للمنتجات ونحن متحمسون لإبرام شراكة مع ’تي إيه‘، والاستفادة من خبرتها الكبيرة في مجال الاستثمار في شركات تزويد البرمجيات للمؤسسات وسجلها الحافل في أعمال توسيع نطاق الأعمال التجارية، لتحقيق هذه الرؤية. كما نخطط للاستثمار في أعمال توسيع حافظة منتجاتنا من خلال التطوير المُباشر وعمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، إلى جانب تسريع توسيع نطاق حضورنا ونموّنا العالمي، مع محافظتنا في الوقت عينه على أساسيات العمل الصحية التي حققناها خلال الأعوام القليلة الماضية ".

هذا وتُشكّل الزيادة المُتواصلة لعدد أعضاء فريق "فيراكود" العالمي والموهوب أمراً محورياً لتحقيق أهداف النمو الخاصة بالشركة. إذ تقوم "فيراكود" بتوظيف أشخاص يتمتّعون بموهبة في مجالات الهندسة، وإدارة المنتجات، والتسويق، والمبيعات، ونجاح العملاء. واليوم، أصبح أكثر من 725 شخص من فريق "فيراكود" العالمي يعملون عن بُعد أو بشكل هجين ويلتزمون بمهمة الشركة المتمثلة في ضمان أمن البرمجيات التي تدعم عالمنا.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "دويتشه بنك سيكيوريتيز" تضطلع بدور المستشار المالي الحصري لشركتَي "فيراكود" و"توما برافو"، كما تقوم بقيادة وتأمين التمويل للقروض الملتزم بها لشركة "تي إيه" من أجل الصفقة. كما تتولى "باركليز" دور المستشار المالي لشركة "تي إيه". وتعمل شركة "كيركلاند آند إيليس" كالمستشار القانوني لـ "توما برافو" وتتولى "جودوين بروكتر" دور المستشار القانوني لشركة "تي إيه".

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لمحة عن "فيراكود"

تعد شركة "فيراكود" الشريك المستقل الريادي لأمن التطبيقات. وتتمثل مهمتها في إنشاء برمجيات آمنة، وخفض المخاطر الناجمة عن اختراق الأمن، وزيادة إنتاجية فرق التطوير والأمن. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات التي تستخدم "فيراكود" قادرة على تطوير أعمالها والعالم أجمع. ومن خلال الجمع بين أتمتة العمليات وعمليات التكامل والسرعة والاستجابة، تساعد "فيراكود" الشركات في الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة لتركيز جهودها على إصلاح الثغرات المحتملة وليس العثور عليها فحسب.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.veracode.com، ومدونة "فيراكود"، ومتابعتنا على "تويتر".

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لمحة عن "تي إيه أسوشيتس"

تُعدّ "تي إيه أسوشيتس" شركة رائدة عالمياً للأسهم الخاصة في مجال الاستثمار في النمو. وتركز الشركة على قطاعات مستهدفة ضمن خمسة قطاعات- التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات المستهلكين والأعمال- وتستثمر في شركات مربحة ونامية تتمتع بفرص للنمو المستدام. وقد استثمرت الشركة في أكثر من 550 شركة حول العالم. تعتمد "تي إيه" في استثماراتها إما كمستثمر رئيسي أو كمستثمر من الأقلية نهجاً طويل الأمد، مستخدمةً مواردها الاستراتيجية لمساعدة فرق الإدارة على بناء قيمةٍ دائمة في الشركات التي تحقق نمواً عالي الجودة. وقد جمعت "تي إيه" رساميل ناهزت 47.5 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسها في عام 1968. ويعمل في الشركة أكثر من 100 متخصّص في الاستثمار انطلاقاً من مكاتبها في بوسطن، ومينلو بارك، ولندن، ومومباي، وهونج كونج. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول "تي إيه" على الموقع الإلكتروني www.ta.com.

لمحة عن "توما برافو"

تُعدّ "توما برافو" إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم، مع أصول خاضعة للإدارة مُقدّرة بأكثر من 91 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 30 سبتمبر 2021. وتستثمر الشركة في الشركات المُبتكرة الموجهة نحو تحقيق النمو والعاملة في قطاعَي البرمجيات والتكنولوجيا. ومن خلال تسخيرها للخبرة العميقة التي اكتسبتها في القطاع وقدراتها الاستراتيجية والتشغيلية المثبتة، تُبرم "توما برافو" اتفاقيات شراكة مع الشركات المُنتمية إلى حافظتها لتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، والاستثمار في مبادرات النمو، والقيام بعمليات استحواذ تراكمية تهدف إلى تسريع تحقيق الإيرادات والأرباح. وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، استحوذت الشركة أو قامت بالاستثمار في أكثر من 350 شركة تتمتع بقيمة أعمال تفوق 155 مليار دولار أمريكي. كما تملك "توما برافو" مكاتب في كلّ من شيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.thomabravo.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005831/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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رئيسة قسم العلاقات العامة في "فيراكود"

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ماغي بينوا

مديرة الاتصالات

البريد الالكتروني: mbenoit@ta.com

هاتف: 16175986685+

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ميغان فرانك

رئيسة الاتصالات

هاتف: 12127314778+

البريد الالكتروني: mfrank@thomabravo.com

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