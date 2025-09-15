دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس، إحدى الشركات التابعة لفيديكس كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FDX)، رسميًا مركزاً إقليمياً جديداً ومتطوّراً لفيديكس للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز ريادة دولة قطر كمركز رئيسي للتجارة الدولية وعمليات سلاسل الامداد العالميّة.

حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد باتريك موبيل، رئيس شركة فيديكس لوجستيكس، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويأتي افتتاح المركز في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة والشركة، استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة بينهما في العام 2024.

ويضم المركز الجديد مستودعات ومخازن ومساحات مكتبية مجهّزة، ويمتد على مساحة تبلغ 1,249 مترًا مربعًا، حيث تتولى تشغيله شركة فيديكس لوجستيكس قطر ذ.م.م.، المرخّصة ضمن المناطق الحرة في قطر. ويُعد المركز نقطة محورية لعمليات الشحن وجدولة الخدمات اللوجستية التابعة لفيديكس، كما يتكامل ضمن شبكتها العالمية، ويُوفّر بوابة رئيسية لنقل البضائع بين الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويتمتع مركز فيديكس الجديد بموقع مثالي في منطقة راس بوفنطاس الحرة، بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، مما يوفر له فرصاً هائلة للوصول بسلاسة إلى خدمات النقل الجوي والشحن مستفيداًمن فعاليّة وسرعة الإجراءات وعمليات الوساطة الجمركيّة. وسيوفر المركز حلولاً مواتية في مجال سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية مثل تجارة التجزئة والمركبات والتكنولوجيا. وسيستفيد المركز من قطاع الخدمات اللوجستية المتنامي بوتيرة سريعة في قطر، والذي تقدر قيمته بنحو 10.14 مليار دولار أمريكي، مع توقعات ببلوغه 13.49 مليار دولار بحلول 2030، فضلاً عن مكانة دولة قطر كونها تأتي في المرتبة السابعة عالميًا على صعيد كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقًا لـ "مؤشر أجيليتي للوجستيات في الأسواق الناشئة" لعام 2024.

وبهذه المناسبة، صرَّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "نرحب بشركة فيديكس لوجستيكس ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المزدهرة في دولة قطر، والتي أصبحت تضم أربعة من أهم عشرة شركات لوجستية في العالم. ويعكس هذا الحضور الدولي من فيديكس، الميزة التنافسية التي توفرها هيئة المناطق الحرة – قطر، من خلال بنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة الربط اللوجستي الفعّالة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أبرز الأسواق العالمية، مما يُعزز قدرة الشركات المستثمرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين على مستوى العالم. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ ريادة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية."

ومن جانبه، قال السيد باتريك موبيل، رئيس شركة فيديكس لوجيستكس: "سيكون لافتتاح هذا المركز في دولة قطر دوره في تعزيز قدرتنا على ربط عملائنا في قطر بنظرائهم في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية بسرعة وكفاءة أكبر. وسنتمكن من خلال دمج هذا المركز ضمن شبكة فيديكس العالمية من تقديم حلول لوجستية أكثر ذكاءً وموثوقيةً، من شأنها أن تدعم نمو الشركات وقدراتها التنافسية ضمن اقتصاد عالمي ينمو بوتيرة سريعة."

وسيساهم مركز فيديكس لوجستيكس في التنمية المستدامة، وفي دعم دور القطاع الخاص وتوسيعه، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال تعزيز الربط بين مسارات الشحن وتمكين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحسين كفاءتها. ويأتي هذا التعاون المشترك منسجمًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومتماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي يمثل فيها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنويع الاقتصادي.

-انتهى-

#بياناتحكومية