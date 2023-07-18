يسمح حل الشحن عبر المحمول الجديد للشاحنين بإعداد الشحنات بشكل أسرع على أجهزتهم المحمولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، أداة "مدير الشحن لايت من فيديكس" FedEx Ship Manager® Lite، وهو حل جديد للشحن عبر الهاتف المحمول في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لإعداد الطرود بسهولة ومرونة أكبر.

يساعد حل "مدير الشحن لايت من فيديكس" للشحن عبر الهاتف المحمول على شبكة الإنترنت في إعداد الشحنات دون ملء فاتورة مجرى الهواء الورقية وطباعة ملصقات الشحن والفواتير التجارية. باستخدام "مدير الشحن لايت من فيديكس"، يمكن للشاحنين، بما فيهم أولئك الذين ليس لديهم حساب فيديكس والذين يقومون بتسليم الطرود في مراكز خدمة فيديكس العالمية، ملء معلومات الشحن الخاصة بهم بسهولة وإنشاء رمز الإستجابة السريعة كمرجع للشحنة باستخدام هواتفهم الذكية وتقديمه إلى وكيل فيديكس عند توصيل الطرد الخاص بهم.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات في فيديكس إكسبريس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يطالب العملاء بطرق أسرع وأبسط لإعداد شحناتهم. "مدير الشحن لايت من فيديكس" هي أداة أخرى تجعل الشحن أبسط من خلال الحلول الرقمية لجعل حياة عملائنا أسهل. يجلب هذا الحل الشحن إلى العصر الرقمي، حيث تكون الراحة هي الأولوية ويمكن للعملاء في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت الآن شحن الطرود دون طباعة أي مستندات مباشرة من أجهزتهم المحمولة. "

بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل المحسن للشاحنين في الكويت بملء معلومات الشحن على أجهزتهم المحمولة وطلب الاستلام في عنوان المنزل أو مكان العمل وتقديم رمز الاستجابة السريعة ببساطة إلى عامل التوصيل من فيديكس.

وتعمل الشركة على تعزيز خدمات التجارة الإلكترونية للشركات والمستهلكين. وفي الإمارات العربية المتحدة، قامت فيديكس مؤخراً بدمج تطبيق WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في البلاد1، والاستفادة منه كحل لتوصيل طرود التجارة الإلكترونية ضمن برنامج فيديكس الدولي لتوصيل الطرود. وبالاعتماد على هذه الخدمة، يمكن للمستلمين الذين يتوقعون طرودهم تلقي إشعارات التسليم والدردشة مع فيديكس مباشرة وإدارة وقت التسليم والموقع بنقرة واحدة.

لمعرفة المزيد حول "مدير الشحن لايت من فيديكس"، يرجى زيارة مواقع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.