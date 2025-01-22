رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاقها منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وتم تجهيز المنشأة بالقدرات اللازمة للقيام بإجراءات التخليص الجمركي الداخلية التي تتيح لشركة فيديكس التعامل مع الشحنات وتخليصها بالنيابة عن عملائها، لتسهم من خلال ذلك في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان المزيد من الراحة للشركات.

وتدعم المنشأة الجديدة خدمات تخليص الطرود المشحونة من وإلى راكز، بما في ذلك خدمات الشحن الجوي السريع والشحن البري من فيديكس، لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إطلاق منشأة التخليص الجمركي الجديدة في راكز، لتعزيز سير العمليات التجارية للشركات المحلية بسلاسة، وتحسين وصولها إلى الدعم اللوجستي المتخصص. ومن خلال تقديمنا لخدمات التخليص الجمركي في المنطقة الحرة، كما يمكننا مساعدة الشركات على خفض التكاليف وتوفير الوقت، في الوقت الذي نتيح لها أيضاً التركيز على الجوانب المتصلة بنموها وتوسعها. إن إطلاق هذه المنشأة يوضح التزامنا بتعزيز النظام اللوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مواصلتنا العمل الهادف لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. ويعدّ ذلك تأكيداً على تطلعاتنا لدعم النمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، وتوفير الاحتياجات المتطورة لعملائنا في الإمارة".

من جهته، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل إطلاق منشأة التخليص الجمركي الجديدة لشركة فيديكس لدى راكز تطوراً استراتيجياً آخر ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية لدعم الشركات في منطقتنا، إذ ستوفر لهذه الشركات، وخاصة العاملة في قطاع التصنيع، إجراءات جمركية مبسطة، إلى جانب الاستفادة من حلول فيديكس اللوجستية المرموقة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. وفي إطار التزامنا الراسخ إزاء تمكين الشركات في راكز، فإننا نحرص على دعم خططها التوسعية، وتزويدها بإمكانية الوصول السلس إلى الأسواق الدولية".

وستكون شبكة الخدمات اللوجستية القوية عاملاً جوهرياً لدعم نمو إمارة رأس الخيمة، وخاصة قطاع الصناعة المزدهر الذي يسهم بنحو 30% في الناتج المحلي. الإجمالي للإمارة. ويلعب هذا الاقتصاد المتنوع دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جذابة للشركات من جميع الأحجام، ما يعزز دورها كلاعب رئيسي في التجارة الإقليمية والعالمية.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

نبذة عن "راكز"

تعتبر مجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مركزاً تجارياً وصناعياً قوياً أنشأته حكومة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت حتى الآن من استقطاب ما يزيد على 30 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة، وتعمل في أكثر من 50 مجالاً مختلفاً.

وتقدم راكز لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين، مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك تراخيص المناطق الحرة وغير الحرة والمرافق القابلة للتخصيص والخدمات المتطورة التي يتم توفيرها تحت سقف واحد. وعلاوة على ذلك، تمتلك راكز مناطق متخصصة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين، بما في ذلك منطقتا النخيل والحمراء للشركات التجارية والخدمية، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين، ومنطقة أكاديمية لمقدمي الخدمات التعليمية.

وباعتبارها منطقة اقتصادية رائدة، تهدف راكز إلى مواصلة جذب الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تُسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي لرأس الخيمة.

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