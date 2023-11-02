توفير المزيد من إمكانيات الاستيراد لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة / الرياض، المملكة العربية السعودية- تعمل فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، على تعزيز خدماتها العابرة للقارات بين فيتنام والشرق الأوسط، مع تقديم رحلة جوية جديدة توفر وقت نقل (ترانزيت) أسرع.

اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023، ستستخدم الرحلة الجوية الجديدة طائرة شحن مخصصة من طراز B767 تحلق أربع أمسيات أسبوعيًا من مدينة هوشي منه في فيتنام، مما سيحسن وقت النقل بمقدار يوم عمل واحد للمستوردين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع إجمالي تسع رحلات أسبوعية تغادر من مدينة هو تشي منه، ستصل الشحنات الآن إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في غضون يومي عمل*.

سيساعد هذا التحسين من فيديكس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الاستفادة من مركز التصنيع المتنامي في فيتنام1. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام اعتباراً من عام 2022، كما بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10.5% عن عام 20212. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية أحد الشركاء الاقتصاديين الرائدين لفيتنام في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 32.4% مقارنة بعام 20213.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شبكة النقل الجوي في فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات التجارية مع فيتنام، التي تبرز كمركز تصنيع عالمي محوري. ويوفر تحسين وقت النقل للمستوردين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ميزة تنافسية، من خلال مساعدتهم على بناء شبكات سلسلة توريد أسرع وأكثر كفاءة مع الشركات في فيتنام. وهذا يسهل التجارة ويعزز نمو الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

تدعم فيديكس التجارة عبر الحدود من وإلى الشرق الأوسط منذ عام 1989. ومع الرحلة الجوية الجديدة، قد تكتسب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ميزة تنافسية مع أوقات التسليم السريعة. ويؤكد هذا الإعلان الأخير التزام فيديكس بتحسين الخدمة وتعزيز العمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يرجى زيارة موقع خدمة فيديكس للشحن للحصول على المعلومات حول مجموعة خدماتنا الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأسعار وأوقات النقل (ترانزيت).

* للحصول على مزيد من التفاصيل حول بلد المنشأ والوجهات المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحات أسعار وأوقات نقل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.