الخدمة الجديدة تلبي الطلب المتزايد على حلول الشحن المتنوعة والفعالة من حيث التكلفة

دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، خدمات "فيديكس الإقليمية الاقتصادية" (FedEx® Regional Economy) و "فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي" (FedEx® Regional Economy Freight) لتلبية الطلب المتزايد على التجارة العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط. تقدم خدمات الطرق المؤجلة والمحددة باليوم للشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حلول شحن فعالة من حيث التكلفة للشحنات غير العاجلة داخل البلدان الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

تستخدم خدمات "فيديكس الإقليمية الاقتصادية" و"فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي" شبكة طرق الشرق الأوسط لتوفير اتصال وربط سلس بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان والأردن، مع ضمان النقل الآمن للبضائع من خلال خاصية التتبع في الوقت الفعلي عبر موقع fedex.com. واعتماداً على هذه الخدمة، ستحصل الشحنات على تصريح سريع مع أوقات نقل (ترانزيت) تنافسية تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل* للخدمات الإقليمية الاقتصادية، وأربعة إلى ستة أيام عمل* لخدمات الشحن الإقليمي الاقتصادي بين أسواق الشرق الأوسط الرئيسية.

إن خدمات الطرق الاقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل التخليص الجمركي والتوصيل من الباب إلى الباب، تتيح للعملاء توفير تكاليف كبيرة على عمليات تسليم الشحنات الأقل حساسية للوقت التي يصل وزنها إلى 68 كغ باستخدام "فيديكس الإقليمية الاقتصادية"، بالإضافة إلى الشحنات التي يزيد وزنها عن 68 كغ باستخدام "فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي"، دون المساومة على الموثوقية. بالإضافة لذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة الأدوات الرقمية لتبسيط عمليات التسليم عبر الحدود داخل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء طلب الشحنات وإدارة عمليات الاستلام والفوترة وغيرها المزيد.

توفر خدمات فيديكس الإقليمية الاقتصادية حلاً مثالياً للشركات عبر مختلف القطاعات، بما فيها السيارات والإلكترونيات والنفط والغاز والأزياء وتجارة البيع بالتجزئة والكيماويات والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية. وهذه القطاعات لها متطلبات شحن مختلفة تتراوح من طرود خفيفة الوزن إلى شحنات ثقيلة الوزن. بإمكان الشركات استخدام خدمة الطرق الاقتصادية لشحن البضائع المنقولة على منصات محمولة أو البضائع ذات الأحجام غير المنتظمة أو البضائع التي لا يمكن وضعها في حاويات الشحن الجوي ذات الحجم المعياري.

أشار طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس قائلاً: "نحن في فيديكس نعمل باستمرار على تحسين عروض خدماتنا لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير. ومن الملاحظ اليوم بأن الشركات تعطي الأولوية للتسليم في يوم محدد على السرعة انطلاقاً من إداركها بأن جميع الشحنات ليست عاجلة ويمكن تسليمهافي اليوم التالي." وأضاف بالقول، "إن إطلاق خدماتنا الاقتصادية الإقليمية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتزويد الشركات بحلول شحن متميزة تنطوي على قيمة أكبر، وتساهم في نمو الأعمال والقطاعات الإقليمية."

وفقاً لبيانات سلسلة التوريد العالمية حول النقل (GSci Transport Intelligence) من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت يبلغ 3.1٪ خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028). في ضوء هذا النمو الاقتصادي المتوقع، تسعى الشركات في المنطقة للحصول على دعم لوجستي أقوى وأكثر كفاءة.

في المملكة العربية السعودية أطلقت فيديكس أيضاً خدمات "فيديكس الدولية الاقتصادية" و"فيديكس للشحن الدولي الاقتصادي"، مما يمكّن الشركات في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بطريقة فعالة من حيث التكلفة وبطريقة موثوقة.

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*قد تختلف أوقات النقل (ترانزيت) والخدمات بناءً على نوع الشحنة والمصدر الدقيق والوجهة.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.