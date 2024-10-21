دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة فيدرال إكسبريس كوربريشن (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاقها "أداة فيديكس للاستيراد"، وهي أداة استيراد جديدة ضمن الحلول المتطورة المصممة خصيصاً للتعامل مع المستويات المتزايدة من التحديات وحجم الواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر إطلاق أداة فيديكس الجديدة في هذا الوقت على وجه التحديد مهماً للغاية، خاصة وأن دولة الإمارات العربية شهدت زيادة في واردات السلع بنسبة 7%، لتصل إلى 449 مليار دولار أمريكي في العام 2023، وبذلك تحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر الدول المستوردة في العالم. وبناءً عليه، ترتفع الحاجة إلى الحلول الأذكى والأكثر كفاءة لإدارة التعقيدات التي يواجهها قطاع الاستيراد.

ويراعي تصميم الأداة الجديدة التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الذي يركز على المستخدم، ما يؤدي إلى تطوير عملية الاستيراد، إلى جانب تعزيز الكفاءة والامتثال ورحلة الشحن الشاملة. وكان قد تم تطويرها أصلاً في الهند لتقدّم بطريقة استراتيجية إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، بما في ذلك دولة الإمارات.

وتشمل الميزات الرئيسية لهذه المنصة الشاملة التي تعتمد على نافذة واحدة ما يلي:

منصة موحّدة للخدمة الذاتية بهدف تبسيط عملية الشحن من خلال الإدارة المركزية للمستندات وتتبع الشحنات.

لوحة معلومات تضمن المزيد من الرؤية في كل مرحلة من مراحل شحنات الاستيراد.

إصدار الإخطارات الاستباقية لتسريع عملية التخليص وتقليل التأخير.

خاصية الدفع المباشر لدفع الرسوم الجمركية والضرائب إلكترونياً.

المراقبة على مدار الساعة التي تتيح للشاحنين والمستوردين تتبع شحناتهم لمدة تصل إلى 90 يوماً بعد شحنها.

وقال نيتين نافنيت تاتيوالا، نائب رئيس فيديكس للتسويق في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "يأتي الابتكار في صميم عملياتنا لتجاوز توقعات العملاء. ومن هذا المنطلق، أدى فهم نقاط الضعف التي يعاني منها عملاؤنا إلى توجيه عملية تطوير أداة الاستيراد الجديدة، حيث نستخدم أحدث التقنيات والأتمتة لتلبية احتياجاتهم. ويتوقع من هذه الأداة المساعدة في تبسيط عمليات الاستيراد وتسريعها، لتوفر للشركات مستويات معززة من الكفاءة والشفافية والموثوقية. ويعني هذا بدوره تقديم الدعم المناسب لهم لتأهيلهم للمنافسة وإحراز التميز في ظل المشهد العالمي التنافسي السائد حالياً".

ومن خلال كشفها عن التطورات الجديدة، تؤكد فيديكس التزامها بإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات العملاء عن طريق مواصلة الابتكار، بهدف الاستجابة للمتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية وتوقّعها بطرق استباقية. ويعد إطلاق الأداة الجديدة شهادة على هذا الالتزام، الأمر الذي يعزّز تفاني الشركة للإسهام بشكل إيجابي في نمو الإمارات ودعم مبادراتها الحكومية الهادفة إلى تنمية قدراتها في مجال الاستيراد.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

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