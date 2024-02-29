دبي، الإمارات العربية المتحدة - تطلق فيديكس لوجستيكس وفيديكس إكسبريس، التابعتان لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، خدمة "شحن فيديكس بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" (FedEx Less-than-Container Load (LCL) Priority)، والتي توفر منفذًا للتخليص الجمركي وحل شحن من الميناء إلى الباب ومن الباب إلى الباب مع توازن استراتيجي بين السرعة والقدرة على تحمل التكاليف مع توفير معيار جديد في الكفاءة. فهو يربط منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل فعال بأسواق الشرق الأوسط الرئيسية * من خلال شبكة متكاملة للمحيطات والطرق.

من المتوقع أن تنمو تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا إلى 578 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، حيث تتطلع اقتصادات الخليج إلى تعزيز العلاقات مع المنطقة الأسرع نمواً في العالم 1. وبالنظر إلى هذا المشهد التجاري، تم تصميم خدمة "شحن بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" لدعم العلاقة التجارية ذات الأهمية المتزايدة بين المنطقتين الديناميكيتين.

وقال إدوارد هوي، نائب رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس لوجستيكس: "لا تعد خدمة "شحن فيديكس بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" مجرد حل لوجستي؛ إنه نهج يعيد تعريف التجارة بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. إن ثقافتنا القائمة على الابتكار هي جوهر هذه الخدمة، حيث نقدم لعملائنا الشحن المبسط وحلاً سريع الاستجابة للديناميكيات التجارية سريعة التطور في ممر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. يتعلق الأمر بتوقع الاحتياجات وتجاوز التوقعات في رابط تجاري عالمي بالغ الأهمية. تعتبر التجارة عبر المحيطات في هذا السياق ذات أهمية أساسية، لأنها تظل شريانًا حيويًا لتدفق البضائع، وتعزيز النمو الاقتصادي والتواصل عبر القارات."

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: "تعد خدمة شبكة طرق الشرق الأوسط من فيديكس جزءًا لا يتجزأ من هذا الحل الاستراتيجي متعدد الوسائط، مما يوفر إعادة توزيع سلسة لأسواق الشرق الأوسط الرئيسية للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشحن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الشحن البحري. تم تصميم الحل الذي يجمع بين شبكات المحيطات والطرق، والذي يستفيد من شبكة فيديكس الأوسع لتحسين التسليم من حيث التكلفة والوقت والملائمة. التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من النقل. نحن نمكن الشركات من رفع استراتيجيات الشحن الخاصة بها والتوافق مع المشهد التجاري العالمي المتطور."

توفر خدمة "شحن فيديكس بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" المرونة اللازمة لتجربة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، سواء كانت تعطي الأولوية للتسليم الأسرع أو الشحن الفعال من حيث التكلفة. من خلال العمل مع نقطة اتصال واحدة في فيديكس، يمكن للشركات تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها والتخلص من التعقيدات الناجمة عن الاضطرار إلى التعامل مع العديد من وكلاء الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تتيح رؤية التتبع والتتبع الشاملة للحل إمكانية المراقبة المتقدمة من المنفذ إلى الباب لتعزيز الكفاءة والشفافية.

قد يؤدي حل خدمة "شحن بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" إلى تقليل مدة الشحن (ترانزيت) بمقدار 8 إلى 10 أيام** عبر الشحن البحري من آسيا والمحيط الهادئ إلى دول الشرق الأوسط، مما يوفر التخليص الجمركي ومصممًا للمساعدة في تحسين السرعة والكفاءة والتكاليف.

ملحوظات:

* الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشبكة طرق الشرق الأوسط: البحرين والأردن والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

** قد تختلف أوقات وخدمات الشحن حسب نوع الشحنة والأصل الدقيق والوجهة.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.

حول فيديكس للخدمات اللوجستية

تلعب FedEx Logistics (فيديكس للخدمات اللوجستية) دورًا رئيسيًا ضمن محفظة فيديكس من خلال مجموعتها الشاملة من الحلول اللوجستية المتكاملة. وتوفر الشركة خدمات الشحن الجوي والبحري، وحلول سلسلة التوريد، والوساطة الجمركية، وأدوات وبيانات إدارة التجارة من مصدر واحد موثوق به. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة fedex.com/logistics.