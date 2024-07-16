تحت شعار "الارتقاء بأعمالك إلى العالمية"، قدم الحدث فرصة مهمة لمجتمع الأعمال الصناعية في رأس الخيمة لمناقشة التقنيات اللوجستية المبتكرة.

المبادرة تُسهم في النمو المتوقع لقطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات بنسبة تزيد على 7% سنوياً، في ظل التوقعات التي ترجّح أن يتجاوز حجم السوق 30 مليار دولار أمريكي (110 مليار درهم) بحلول عام 2030

رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن تعاونها مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، أحد المحركات التجارية والصناعية الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة لقاء الإفطار الاستراتيجي الأول بنجاح. وكان الهدف من هذا الحدث تقديم المعلومات وتبادل الأفكار مع أكثر من 50 شركة تعمل في رأس الخيمة، والتركيز على الابتكارات اللوجستية التي قد تساعد الشركات المحلية على تحقيق التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

وخلال هذا اللقاء الذي أقيم في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان، تم تسليط الضوء على أهمية مبادرة "الارتقاء بأعمالك إلى العالمية". وأتيحت الفرصة للحاضرين لاستكشاف أحدث منتجات فيديكس وخدماتها وحلولها التي تدعم خططهم الرامية لتوسيع عملياتهم، والوصول إلى أسواق وأقاليم دولية جديدة.

ويعد وجود استراتيجية لوجستية قوية مسألة ضرورية للغاية، وذلك على ضوء الهدف الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار (133 مليار درهم) إلى 82 مليار دولار (300 مليار درهم) بحلول عام 2031، ضمن "مشروع 300 مليار"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وبناءً على ذلك، ترجّح التوقعات نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة بنسبة تزيد على 7% سنوياً، وقد يتجاوز حجم السوق 30 مليار دولار (110 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2030.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، قال سامي بوسابا، المدير الإداري للمبيعات في فيديكس: "تلعب الخدمات اللوجستية الفعالة دوراً محورياً في التوسع العالمي. ومن شأن شبكتنا الواسعة التي تشمل رحلات يومية من وإلى الدولة عبر مراكزنا الجديد في دبي وورلد سنترال، أن تربط هذه المنطقة بالأسواق العالمية الرئيسية، ويعني ذلك توفير فرص كبيرة لتوسيع الأعمال التجارية للشركات المحلية. ومن خلال الحلول المبتكرة والتعاون الاستراتيجي، مثل مبادرتنا مؤخراً مع مجموعة راكز، تواصل فيديكس إتاحة الفرص الجديدة للشركات في الدولة، إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة لوجستية وطنية، ودعم أهداف مشروع 300 مليار".

وشهد الحدث أيضاً إبراز الدور الداعم الذي تلعبه هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في تسهيل نمو الأعمال وتعزيز توسعها على الساحة الدولية. وباعتبارها مركزاً رائداً للمناطق الصناعية، توفر (راكز) بيئة صديقة للأعمال، مع اعتمادها على لوائح ونظم مبسطة وحوافز متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات المحلية على التوسع عالمياً.

من جهته، أعرب رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، عن سعادته بهذا الحدث، وأضاف: "يؤكد تعاوننا مع فيديكس على جهودنا الجادة لتمكين الشركات في رأس الخيمة. ومن خلال إتاحة فرص الوصول إلى الحلول اللوجستية العالمية المرموقة والتوجيهات التي يقدمها الخبراء، فإننا نساعد أعضاءنا على الاستعداد الأمثل للتعامل مع تحدّيات التجارة الدولية وتحقيق مستويات كبيرة من النمو. ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030 التي تتبنى التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز القدرة التنافسية العالمية لقطاعنا الصناعي".

واختُتم لقاء الإفطار بجلسة تواصل، حيث تفاعل الحاضرون مع الجهات الفاعلة في الصناعة، وممثلي فيديكس ومسؤولي منطقة رأس الخيمة الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في توفير نقاشات قيّمة، وإثارة الحوار حول التعاون المحتمل وفرص الأعمال. وكان هذا الاجتماع خطوة مهمة لمبادرات مجموعة راكز المستقبلية التي تهدف إلى دعم الطموحات الدولية للشركات في رأس الخيمة.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

نبذة عن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

تعتبر مجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مركزاً تجارياً وصناعياً قوياً أنشأته حكومة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيف حالياً أكثر من 23,000 شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة، وتعمل في أكثر من 50 نشاطاً مختلفاً.

وتوفر مجموعة راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين، تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما في ذلك: منطقتا أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين، ومنطقة أكاديمية لمقدمي الخدمات التعليمية.

وباعتبارها منطقة اقتصادية رائدة، تهدف مجموعة راكز إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة التي تسهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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