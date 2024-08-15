القاهرة، مصر: كشفت فيدا للفنادق والمنتجعات عن افتتاح منتجع فيدا مارينا مراسي، الأول من نوعه في مصر، والذي يوفر أرقى مستويات أسلوب الحياة الشاطئي الفريد مع واجهة بحرية مميزة على البحر الأبيض المتوسط. ويوفر المنتجع تجارب إقامة استثنائية من موقعه المميز على ساحل مراسي الآسر، ويوفر وصولاً مباشراً إلى مراسي مارينا، أحد أكبر المراسي العالمية في منطقة الشرق الأوسط. ويمنح الموقع الاستراتيجي للمنتجع الضيوف فرصة استكشاف معالم المرسى الفريدة وزيارة متاجر تصميم الأزياء والمطاعم المميزة، إلى جانب الاستمتاع بالحياة الليلية نابضة بالحياة. كما يتيح للضيوف التعرف على المزيج الفريد بين الثقافة المصرية العريقة وأسلوب الحياة المعاصر، بفضل قربه من مدن مصر التاريخية مثل الإسكندرية والقاهرة.

ويضم المنتجع 103 غرفة ديلوكس وثنائية وأجنحة مع إطلالات خلابة على المرسى، والتي تتكامل مع تصاميمه الداخلية الرحبة لتوفر ملاذاً مفعماً بنسمات البحر الأبيض المتوسط العليلة، مما يخلق أجواءً ترحيبية فريدة. وتسهم المساحات المخصصة بإتقان في إلهام الإبداع بفضل الديكورات الجريئة والتفاصيل الفنية المستوحاة من طابع البحر الأبيض المتوسط الحيوي.

ويمكن للضيوف خلال إقامتهم الاستمتاع بحوض السباحة المتماهي مع الأفق، الذي يوفر إطلالاتٍ خلابة على مياه المرسى المتلألئة، أو الاسترخاء على الشاطئ الهادئ لفندق العنوان مراسي منتجع الشاطئ. كما يحتضن المنتجع استديو لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، وسبا من علامة فيدا، وحوض سباحة ونادٍ للأطفال.

وتعليقاً هذا الموضوع، قال مارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: "يمثل منتجع فيدا مارينا مراسي تجسيداً صريحاً لرؤية علامة فيدا، حيث يجمع بين نمط المعيشة الأنيق وأسلوب الضيافة المميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط الخلاب في مصر. وتتخطى خدمات المنتجع توفير أماكن إقامة فاخرة وخدمات استثنائية إلى توفير مساحة فريدة تتيح للضيوف التواصل وتجديد نشاطهم وتحفيز الإبداع لديهم. ونتطلع إلى استقبال المسافرين في هذا الملاذ الساحلي الجديد ومنحهم تجارب استثنائية، بما يعكس مستوى الخدمات الرفيع الذي تقدمه فيدا للفنادق والمنتجعات".

ويحتضن المنتجع أربعة مطاعم فريدة تقدم أشهى الأطباق الفاخرة والوجبات السريعة، إذ يوفر مطعم ستيج 2 مساحة مفعمة بالأناقة والراحة تشجع على التواصل الاجتماعي؛ في حين ينفرد مطعم أوريجنز بأجوائه الحيوية ويقدم أطباقاً صحية من أجود المكونات على مدار اليوم. كما يثري مطعم سوكال الساحل المصري بلمساتٍ مستوحاة من طابع كاليفورنيا بفضل المشروبات المنعشة والوجبات الصغيرة وأجوائه الاستوائية الفريدة، حيث يوفر وجهة مثالية للاسترخاء بعيداً عن الروتين اليومي، ويتيح فرصة لقاء الأصدقاء والاستماع إلى أنغام الموسيقا المبهجة. وتنفرد قاعة وركن مشروبات حوض السباحة بموقعها الفريد بجانب المياه المتلألئة، وتدعو الضيوف إلى الاستمتاع بتذوق الكوكتيلات المنعشة والوجبات الخفيفة الشهية.

ويوفر منتجع فيدا مارينا مراسي للضيوف ملاذاً استثنائياً على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويتيح لهم التعرف على المشهد الاجتماعي النابض بالحياة على كورنيش المرسى، إلى جانب قائمة واسعة من تجارب الاسترخاء والأنشطة الفريدة. ويمكن للراغبين حجز إقامتهم في المنتجع والاستمتاع بأرقى مستويات الحياة الساحلية الفريدة.

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