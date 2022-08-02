أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة "فيثفول+جولد"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي-لافالين"، بعقد استشاري لتوفير خدمات إدارة المشروع التابع لمدينة "مصدر"، لدعم تطوير مشروع "مجمّع مدينة مصدر" (MC2)، والذي سيتضمّن أول مبنى للمكاتب "صفري الطاقة" في أبوظبي عند اكتماله.

وكانت مدينة "مصدر"، التي تعدّ مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار الذي يركز على الاستدامة في أبوظبي، قد وضعت حجر الأساس وباشرت رسمياً العمل على هذا المشروع المبتكر في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع شريكتي الاستشارات "فيثفول+جولد" و"وودز باجوت". تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يسلّط الضوء على التزام مدينة "مصدر" بقيمها الأساسية، المتمثّلة في تحقيق صافي معدوم من الانبعاثات واستخدام التكنولوجيا وتعزيز الرفاهية، وإنشاء مجتمع موسع من الشركات التي تتوافق أنشطتها مع معايير حماية البيئة.

يغطي مشروع "مجمّع مدينة مصدر" (MC2) مساحة 29 ألف متر مربع، على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، وتضمّ سبعة مبانٍ مخصصة للمكاتب، للإيجارات الفردية أو متعددة المستأجرين، فضلاً عن مواقف للسيارات. وبموجب العقد، ستتولى "فيثفول+جولد" إدارة عملية تسليم المشروع وقيادة مختلف جوانبه، نيابة عن مدينة "مصدر"، بما في ذلك ضمان ومراقبة الجودة، والامتثال لمعايير إدارة السلامة والصحة والبيئة، وإدارة أنشطة التصميم والبناء. كما ستتولى الشركة عملية إنجاز وتسليم المشروع، بما في ذلك عملية التقييم واختيار الاستشاريين الآخرين. تنطلق أعمال تطوير المجمّع خلال العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2024.

وقال أندرو روتفيل، المدير العام لوحدة الأعمال الاستشارية الخاصة بالبرامج في منطقة الشرق الأوسط في شركة "أتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي-لافالين" في هذا السياق: "مع تنامي التركيز على تحقيق أهداف الوصول إلى صافي معدوم من الانبعاثات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد مدينة ’مصدر‘ مثالاً عالمياً رائداً على الرؤية التي تسعى إلى وضع المعايير لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة بأدنى نسبة تأثير على البيئة." وأضاف: "من خلال برنامجنا الرائد لـ’تصميم الحلول والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق مستقبل معدوم الانبعاثات‘ وخبرتنا في مجال إدارة المشاريع، المدعومة بالحلول الرقمية، سنحرص على تسليم مشروع ’مجمّع مدينة مصدر‘ وفقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة."

وفي إطار مساهمتها في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، سيتم الحرص على أن تنال ستة من مباني مشروع "مجمّع مدينة مصدر" (MC2) تصنيف 4 لآلىء بموجب نظام تصنيف "استدامة"، والمرتبة البلاتينية في نظام "ليد" (LEED) للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة؛ والمرتبة الذهبية في نظام "ويل" (WELL). تجدر الإشارة إلى أن نظام "ليد" (LEED) هو أعلى شهادة يقدمها نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة؛ وتعدّ شهادة "ويل" (WELL) المرتبة الذهبية ثاني أعلى شهادة يقدمها نظام "ويل" (WELL)، أول برنامج تصنيف في مجال البناء في العالم يركز حصرياً على صحة الإنسان ورفاهيته. أما نظام التصنيف "استدامة" للتصنيف بدرجات اللؤلؤ للمجمّعات العمرانية، فيعدّ نظام تصنيف للمباني الخضراء، قام بتطويره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لتعزيز إنشاء المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة.

توفر مدينة "مصدر" منظومة حيوية تجمع بين التعليم والبحث والتطوير، والابتكار، وتطوير التكنولوجيا، وتمثل منصة استراتيجية فريدة تتيح للشركات اختبار التقنيات الجديدة وبناء شراكات مثمرة على الصعيدين المحلي والعالمي، والسعي في الوقت عينه إلى قيادة جهود الابتكار الساعية إلى إنشاء مجتمعات حضرية أكثر استدامة، تعتمد الممارسات الصديقة للبيئة. يتعيّن أن تلبي جميع المباني داخل مدينة "مصدر" متطلبات تصنيف "3 لآلئ" كحد أدنى بموجب تصنيفات نظام "استدامة"، أي أنها مصممة بحيث تخفض استهلاك الطاقة والمياه بنحو 40 في المائة على أقل تقدير مقارنة بالمعايير القائمة.

وباعتبارها شركة استشارات رائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع والبرامج المتكاملة، أسست "فيثفول+جولد" سجلاً حافلاً من خلال تقديم مجموعة واسعة من المشاريع الرائدة في الشرق الأوسط، مثل منتجع "بولغري دبي"، والمقر الرئيسي لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومستشفى الدارة في المملكة العربية السعودية. عذا وكانت "إس إن سي-لافالين" قد أطلقت هذا العام خدمة "ديكاربونوميكس" (TMDecarbonomics)، وهو حل قائم على البيانات لإزالة الكربون في البيئة المبنية بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتسريع المسيرة نحو صافي انبعاثات صفرية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. ويجمع حلّ "ديكاربونوميكس" (TMDecarbonomics) خبرات ومعارف مجموعة "إس إن سي-لافالين"، بما في ذلك كل من شركة "اتكنز" و"فيثفول+جولد"، في خدمات البناء والتصميم الهندسي وإدارة الأصول وإدارة المشاريع واستشارات التكلفة وتحليلات البيانات وتصوراتها.

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لمحة عن شركة "فيثفول+ جولد":

تعدّ شركة "فيثفول+جولد" (www.fgould.com) شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال استشارات إدارة المشاريع. تعمل الشركة في طليعة القطاع منذ 70 عاماً، ويساهم نهجنا المتكامل في توفير التحسينات والكفاءة للأعمال عبر كل بيئة وكل قطاع. إن شركة "فيثفول+جولد"، هي شركة تابعة لمجموعة "إس إن سي-لافالين".

لمحة عن شركة "إس إن سي- لافالين"

تأسست شركة "إس إن سي- لافالين" في عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تقوم "إس إن سي- لافالين" بالربط بين الأفراد والتكنولوجيا والبيانات للمساعدة على تصميم وتسليم المفاهيم والمشاريع الرائدة عالمياً، إلى جانب توفير حلول متكاملة ومبتكرة عبر دورة حياة الأصول. تتمتع شركتنا بخبرة واسعة النطاق عبر مجموعة واسعة من المجالات - بما في ذلك الاستثمار والاستشارات، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، التصميم والهندسة، المشتريات، إدارة المشاريع وعمليات البناء، والعمليات والصيانة، ووقف التشغيل والمحافظة على رأس المال – وهي تقدّم هذه الحلول إلى العملاء في أربعة قطاعات إستراتيجية: الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع والبنية التحتية، والطاقة النووية، والموارد بدعم من رأس المال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: snclavalin.com أو تابعوا صفحاتنا عبر "لينكد إن" و"تويتر".

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زينة كوركي

مديرة الاتصالات الخارجية

"إس إن سي-لافالين"

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