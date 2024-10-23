أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فياترس، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق شراكة تهدف إلى تخفيف العبء الناتج عن الأمراض غير السارية في دولة الإمارات، من خلال تعزيز قدرات البحث والبيانات والمعلومات التي توفرها دراسة "مستقبل صحي للإمارات".

وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر "HEAL - Health for All" الذي تنظمه شركة فياترس، ويستقطب سنوياً متخصصي الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة. ويعد هذا التعاون خطوة بارزة بين المؤسستين لدعم نتائج الرعاية الصحية في المنطقة، وتهدف إلى تسهيل الأبحاث التي تتمحور حول صحة المريض من خلال مذكرة التفاهم لجمع بيانات واقعية وتعزيز المبادرات التعليمية لبناء كادر صحي مؤهل.

وقالت الدكتورة لبنى سالم، رئيسة الشؤون الطبية العالمية في شركة فياترس: "تعكس شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي أهمية تعزيز القدرات البحثية العالمية. ونرى فيها فرصة لتطوير دراسة "مستقبل صحي للإمارات" والهادفة إلى تقديم رؤى أساسية حول صحة المواطنين الإماراتيين. ومن خلال التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، لا ندعم فقط المبادرات الصحية العامة في دولة الإمارات، بل نُساهم أيضاً في إنشاء نموذج للبحث الصحي العالمي يمكن تطبيقه في مناطق مختلفة."

من جهته، أكد أيمن مختار، الرئيسي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في شركة فياترس على أهمية شراكات فياترس في دولة الإمارات وأنشطتها التي تواكب رؤية دولة الإمارات في تحقيق نظام صحي عالمي المستوى. وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر: "تسعى فياترس إلى التعاون بشكل وثيق مع شركاء الرعاية الصحية ومؤسسات رائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي، لدعم الأجندة الوطنية للصحة وتحقيق نتائج أفضل للمرضى".

تشمل نطاق هذه الشراكة عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى معالجة الأمراض غير السارية، ومنها تحليل البيانات الواقعية ونشر بيانات الصحة، وقدرات البحث الرقمي، وتطوير برامج تدريبية تركز على أخلاقيات البحث، وتحليل البيانات، والكتابة العلمية. وضمن إطار هذه الشراكة، ستتعاون فياترس مع مركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي لإصدار أبحاث مدعومة بالأدلة بالتعاون مع مؤسسات إماراتية أخرى، مما سيسهم في توجيه توصيات الممارسات السريرية.

ومن جهته، قال أرلي بيترز من جامعة نيويورك أبوظبي: "نحن ملتزمون بتطوير الأبحاث التي تؤثر بشكل مباشر على صحة ورفاهية المجتمعات في دولة الإمارات وخارجها. وتمثل هذه الشراكة مع فياترس خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لمواجهة التحديات الصحية العامة المهمة، خاصة في مجال الأمراض غير السارية. ومن خلال دمج خبرتنا الأكاديمية مع الرؤية العالمية لشركة فياترس في مجال الرعاية الصحية، نحن مستعدون لابتكار رؤى قيّمة والمساهمة في بناء مستقبل صحي أفضل في دولة الإمارات."

نبذة عن فياترس:

تجسد فياترِس (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:VTRS) نمطاً جديداً من شركات الرعاية الصحية العالمية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحةٍ أفضل في كل مراحل حياتهم. وتعمل الشركة على توفير إمكانية الوصول إلى الأدوية وتعزيز العمليات المستدامة وتطوير الحلول المبتكرة والاستفادة من خبراتها الواسعة لربط المزيد من الأفراد بمجموعة أكبر من المنتجات والخدمات الصحية من خلال بوابة الرعاية الصحية العالميةGlobal Healthcare GatewayTM الفريدة من نوعها. وتتمتع فياترِس، التي تأسست في نوفمبر من عام 2020 من خلال اندماج شركة Mylan وشركة Upjohn، والتي كانت أحد أقسام شركة Pfizer، برصيد كبير من الخبرات العلمية والإمكانات في مجالات التصنيع والتوزيع من خلال باقة من القدرات التنظيمية والطبية والتجارية العالمية الموثوقة التي ستُتيح لها القدرة على توفير الرعاية الصحية العالية الجودة إلى المرضى في أكثر من 165 دولة حول العالم. وتضم المنتجات الصحية العالمية للشركة أكثر من 1400 من المركّبات الدوائية المعتمدة في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية التي تمتد لتشمل الأمراض المعدية وغير المعدية، بما في ذلك مجموعة من أفضل العلامات التجارية العالمية الفريدة، والأدوية الجنيسة والجنيسة المركبة وتلك الحاملة لعلامات تجارية، إلى جانب مجموعة متنامية من البدائل الحيوية، والأدوية التي تُباع دون وصفة طبية. وتُوظف فياترِس حوالي 45 ألف شخصاً، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: viatris.com وinvestor.viatris.com، والتواصل معنا عبر تويتر @ViatrisInc، ولينكدإن ويوتيوب.

نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مجلة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 30 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والمنح الدراسية. تمكن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يأتي طلاب جامعة نيويورك أبوظبي المتفوقين من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معًا العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصًا لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة التي تحتفظ بها جامعة نيويورك في ست قارات.

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