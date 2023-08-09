عيّنت شركة فولكس واجن ماتياس تزيغلر في منصب المدير التنفيذي لعملياتها في الشرق الأوسط والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً إقليمياً لها. وسيتولى ماتياس مسؤولية الإشراف على علامة فولكس واجن في ثماني دول في الشرق الأوسط.

ويتمتع ماتياس بخبرة كبيرة في قطاع السيارات، حيث انضم إلى فولكس واجن منذ العام 2006 وتولى العديد من المناصب الرئيسية في قطاع المبيعات في الشركة. وكان ماتياس مسؤولاً في فولفسبورج، الموطن الأصلي للشركة، عن الإشراف على علامة فولكس واجن التجارية في أسواق منطقة أسيا والمحيط الهادئ مؤخراً بما فيها أستراليا ونيوزيلاندا وكوريا واليابان. ويعود ماتياس من جديد إلى دبي وفولكس واجن الشرق الأوسط بعد أن تواجد فيها في العام 2006 لاستكمال مشروع مدته ثلاثة أشهر في دبي، وذلك بعد افتتاح أودي فولكس واجن الشرق الأوسط في العام 2005.

وقال بينويت تيرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن الشرق الأوسط: "يسعدنا انضمام ماتياس تزيغلر في فولكس واجن الشرق الأوسط". وأضاف: "أدى ماتياس مهامه في المناصب التي تولاها بكفاءة كبيرة ونحن واثقون من قدرته على المساهمة في مواصلة النمو وتعزيز الطلب على علامة فولكس واجن في المنطقة في ظل التحضيرات لإطلاق العديد من المنتجات المبتكرة".

ولا يدّخر ماتياس جهداً للارتقاء بعلامة فولكس واجن وفق النهج الذي تتبناه الشركة باعتبارها علامة تجارية تركز على الناس. ويعتبر ماتياس أن فولكس واجن تتمتع بإرث عريق في إنتاج السيارات التي ميّزت عصراً كاملاً مثل سيارات "بيتل" و"بولي" و"جولف" ويتطلع لبناء مستقبل مزهر للعلامة التجارية وتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط. وسيعمل ماتياس من منصبه الجديد على تعزيز نجاح فولكس واجن من خلال طرح الطرازات الجديدة وتعزيز العلاقة المميزة بين الشركة وعملائها في الشرق الأوسط.

وقال ماتياس تزيغلر: "أتطلع إلى المساهمة في الارتقاء بمكانة فولكس واجن الشرق الأوسط، وأنا على يقين أن علامة فولكس واجن يمكن أن تحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل من خلال إطلاق المنتجات الحديثة والمبتكرة. أنا ملتزم بالتعاون مع فريق العمل وتعزيز جهودهم من أجل تحقيق الازدهار معاً".

وتسلّم ماتياس منصبه الجديد في 1 أغسطس 2023 حيث سيؤدي عمله من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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